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Egejski Socca kup 2026. na kanalu ZonaSport TV ,

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Egejski Socca kup 2026. održava se 19. i 20. listopada u grčkom Rethymnu na Kreti. Na međunarodnom turniru malog nogometa snage će odmjeriti reprezentacije Hrvatske, Grčke, Srbije i Gruzije. Pratite uzbudljive utakmice i borbu za naslov na kanalu ZonaSport TV na Voyo.

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Egejski Socca kup 2026. na kanalu ZonaSport TV - najava
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