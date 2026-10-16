Egejski Socca kup 2026. na kanalu ZonaSport TV - najava

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Egejski Socca kup 2026. održava se 19. i 20. listopada u grčkom Rethymnu na Kreti. Na međunarodnom turniru malog nogometa snage će odmjeriti reprezentacije Hrvatske, Grčke, Srbije i Gruzije. Pratite uzbudljive utakmice i borbu za naslov na kanalu ZonaSport TV na Voyo.

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