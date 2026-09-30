EnTenTinići - Sezona 3

2021

Veseli prijatelji, djeci poznati iz popularnih dječjih pjesmica, EnTenTinići - mišica En, slonica Tena i zebra Tina, stvaraju nezaboravne glazbene trenutke koji potiču djecu na ples i pjevanje. U ovoj zabavnoj emisiji mali gledatelji imaju priliku uživati u njihovim razigranim avanturama i veselim melodijama. EnTenTinići su idealni suputnici za najmlađe jer potiču njihovu kreativnost i radost kroz glazbu, a njihove avanture pružaju obilje smijeha i sreće. Djeca će uživati u šarenim svjetovima EnTenTinića, gdje svaka epizoda donosi nove glazbene izazove i poučne trenutke. Emisija predstavlja idealan spoj zabave i obrazovanja pružajući mladima priliku za interaktivno sudjelovanje i stvaranje nezaboravnih glazbenih uspomena s omiljenim likovima.