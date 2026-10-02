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Formula 1 Velika Nagrada Bahreina 2026. ,

2026 Epizoda 0

Nakon vikenda na ulicama Bakua, Formula 1 seli u Maleziju, na stazu Sepang International Circuit, gdje je na rasporedu šesnaesta postaja sezone. Borba za naslov prvaka nakon utrke u Azerbajdžanu dodatno se zakomplicirala, pa nas na povratku na poznatu stazu u Sepangu čekaju nova uzbuđenja. Prethodna utrka u Bakuu ponudila je pravu dramu i fotofiniš u kojem je George Russell u Mercedesu stigao do svoje treće pobjede u sezoni, obranivši vodstvo ispred Maxa Verstappena za svega jednu desetinku sekunde. Vodeći čovjek prvenstva Kimi Antonelli uspio je spasiti vikend nakon velike pogreške i izlijetanja u kvalifikacijama te se probio do petog mjesta. Ipak, Russell je tom pobjedom smanjio Antonellijevu prednost u poretku na 66 bodova. Iza vodećeg dvojca Mercedesa treće mjesto u prvenstvu drži Lewis Hamilton sa 199 bodova, dok Lando Norris (186) i Charles Leclerc (179) traže šansu za povratak na jedno od prva tri mjesta na postolju nakon vikenda u Azerbajdžanu.

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Dostupno još 14 dana

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