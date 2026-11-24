2026 Epizoda 0

Utrkom u São Paulu Mercedes je i službeno osvojio deveti konstruktorski naslov, prvi nakon 2021. godine i time zaokružio dvostruku krunu. Utrkom je dominirao Lando Norris, koji je ostvario četvrtu pobjedu u sezoni i 14. u karijeri. Max Verstappen krenuo je s pretposljednjeg, 21. mjesta na startu, no virtuoznom vožnjom u samoj završnici utrke izveo je pravo čudo i stigao do drugog mjesta na postolju, dok je njegov momčadski kolega Isack Hadjar završio treći. George Russell utrku je završio na četvrtom mjestu, dok je novi prvak Antonelli bio peti. Ferrari, s druge strane, nije imao odgovor na kišne uvjete pa je Charles Leclerc kroz cilj prošao sedmi, a Lewis Hamilton deveti. Ovim raspletom Antonelli na čelu poretka ima 390 bodova, dok se Verstappen utrkom karijere učvrstio na drugom mjestu sa 279 bodova. Russell se probio na treće mjesto (262 boda) prestigavši Hamiltona, koji sada drži četvrtu poziciju s bodom manje (261). Iduća postaja Formule 1 vodi nas na noćni spektakl u Las Vegas, gdje će se voditi borba za naslov doprvaka.

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