Formula 1 Velika Nagrada Meksika 2026. - 2026 - F1 Mexico City Grand Prix 2026: Glavna utrka

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Formula 1 Velika Nagrada Meksika 2026. ,

2026 Epizoda 0

Nakon bespoštedne borbe na stazi COTA u Austinu timovi već sele na devetnaestu utrku sezone u Mexico City, na legendarni Autódromo Hermanos Rodríguez. Teksaškim vikendom dominirao je Kimi Antonelli, koji je u Mercedesu odradio utrku bez greške i s pole-positiona stigao do devete pobjede u sezoni. Iza njegovih leđa vodila se žestoka bitka u kojoj je Charles Leclerc u Ferrariju izborio drugo mjesto, dok je Max Verstappen usprkos taktičkom riziku na kraju uspio stići do trećeg mjesta. Lewis Hamilton dojurio je do četvrte pozicije, a George Russell se zbog kazne u prvom krugu i gubitka ritma morao zadovoljiti tek osmim mjestom. Matematička potvrda titule najboljeg vozača sezone Talijanu je izbjegla za dlaku, no Antonelli sada drži uvjerljivih 365 bodova na vrhu poretka. Drugoplasirani Russell ostao je na 242 boda, dok mu se Hamilton opasno približio s 241 bodom. Na četvrtu poziciju probio se Verstappen s 236 bodova, dok Leclerc drži korak na petom mjestu s 233 boda. Ispred vozača sada je specifičan izazov u Meksiku, na velikoj nadmorskoj visini, gdje rijedak zrak testira hlađenje i aerodinamiku bolida, a Antonelliju su potrebna svega dva boda da osigura svoju prvu titulu svjetskog prvaka.

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  • 2026

1:12:04
Formula 1 Velika Nagrada Meksika 2026. - 2026 - F1 Mexico City Grand Prix 2026: Trening 1

F1 Mexico City Grand Prix 2026: Trening 1

Nakon bespoštedne borbe na stazi COTA u Austinu timovi već sele na devetnaestu utrku sezone u Mexico City, na legendarni Autódromo Hermanos Rodríguez. Teksaškim vikendom dominirao je Kimi Antonelli, koji je u Mercedesu odradio utrku bez greške i s pole-positiona stigao do devete pobjede u sezoni. Iza njegovih leđa vodila se žestoka bitka u kojoj je Charles Leclerc u Ferrariju izborio drugo mjesto, dok je Max Verstappen usprkos taktičkom riziku na kraju uspio stići do trećeg mjesta. Lewis Hamilton dojurio je do četvrte pozicije, a George Russell se zbog kazne u prvom krugu i gubitka ritma morao zadovoljiti tek osmim mjestom. Matematička potvrda titule najboljeg vozača sezone Talijanu je izbjegla za dlaku, no Antonelli sada drži uvjerljivih 365 bodova na vrhu poretka. Drugoplasirani Russell ostao je na 242 boda, dok mu se Hamilton opasno približio s 241 bodom. Na četvrtu poziciju probio se Verstappen s 236 bodova, dok Leclerc drži korak na petom mjestu s 233 boda. Ispred vozača sada je specifičan izazov u Meksiku, na velikoj nadmorskoj visini, gdje rijedak zrak testira hlađenje i aerodinamiku bolida, a Antonelliju su potrebna svega dva boda da osigura svoju prvu titulu svjetskog prvaka.
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1:10:40
Formula 1 Velika Nagrada Meksika 2026. - 2026 - F1 Mexico City Grand Prix 2026: Trening 2

F1 Mexico City Grand Prix 2026: Trening 2

Nakon bespoštedne borbe na stazi COTA u Austinu timovi već sele na devetnaestu utrku sezone u Mexico City, na legendarni Autódromo Hermanos Rodríguez. Teksaškim vikendom dominirao je Kimi Antonelli, koji je u Mercedesu odradio utrku bez greške i s pole-positiona stigao do devete pobjede u sezoni. Iza njegovih leđa vodila se žestoka bitka u kojoj je Charles Leclerc u Ferrariju izborio drugo mjesto, dok je Max Verstappen usprkos taktičkom riziku na kraju uspio stići do trećeg mjesta. Lewis Hamilton dojurio je do četvrte pozicije, a George Russell se zbog kazne u prvom krugu i gubitka ritma morao zadovoljiti tek osmim mjestom. Matematička potvrda titule najboljeg vozača sezone Talijanu je izbjegla za dlaku, no Antonelli sada drži uvjerljivih 365 bodova na vrhu poretka. Drugoplasirani Russell ostao je na 242 boda, dok mu se Hamilton opasno približio s 241 bodom. Na četvrtu poziciju probio se Verstappen s 236 bodova, dok Leclerc drži korak na petom mjestu s 233 boda. Ispred vozača sada je specifičan izazov u Meksiku, na velikoj nadmorskoj visini, gdje rijedak zrak testira hlađenje i aerodinamiku bolida, a Antonelliju su potrebna svega dva boda da osigura svoju prvu titulu svjetskog prvaka.
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1:12:19
Formula 1 Velika Nagrada Meksika 2026. - 2026 - F1 Mexico City Grand Prix 2026: Trening 3

F1 Mexico City Grand Prix 2026: Trening 3

Nakon bespoštedne borbe na stazi COTA u Austinu timovi već sele na devetnaestu utrku sezone u Mexico City, na legendarni Autódromo Hermanos Rodríguez. Teksaškim vikendom dominirao je Kimi Antonelli, koji je u Mercedesu odradio utrku bez greške i s pole-positiona stigao do devete pobjede u sezoni. Iza njegovih leđa vodila se žestoka bitka u kojoj je Charles Leclerc u Ferrariju izborio drugo mjesto, dok je Max Verstappen usprkos taktičkom riziku na kraju uspio stići do trećeg mjesta. Lewis Hamilton dojurio je do četvrte pozicije, a George Russell se zbog kazne u prvom krugu i gubitka ritma morao zadovoljiti tek osmim mjestom. Matematička potvrda titule najboljeg vozača sezone Talijanu je izbjegla za dlaku, no Antonelli sada drži uvjerljivih 365 bodova na vrhu poretka. Drugoplasirani Russell ostao je na 242 boda, dok mu se Hamilton opasno približio s 241 bodom. Na četvrtu poziciju probio se Verstappen s 236 bodova, dok Leclerc drži korak na petom mjestu s 233 boda. Ispred vozača sada je specifičan izazov u Meksiku, na velikoj nadmorskoj visini, gdje rijedak zrak testira hlađenje i aerodinamiku bolida, a Antonelliju su potrebna svega dva boda da osigura svoju prvu titulu svjetskog prvaka.
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1:25:00
Formula 1 Velika Nagrada Meksika 2026. - 2026 - F1 Mexico City Grand Prix 2026: Kvalifikacijska utrka

F1 Mexico City Grand Prix 2026: Kvalifikacijska ...

Nakon bespoštedne borbe na stazi COTA u Austinu timovi već sele na devetnaestu utrku sezone u Mexico City, na legendarni Autódromo Hermanos Rodríguez. Teksaškim vikendom dominirao je Kimi Antonelli, koji je u Mercedesu odradio utrku bez greške i s pole-positiona stigao do devete pobjede u sezoni. Iza njegovih leđa vodila se žestoka bitka u kojoj je Charles Leclerc u Ferrariju izborio drugo mjesto, dok je Max Verstappen usprkos taktičkom riziku na kraju uspio stići do trećeg mjesta. Lewis Hamilton dojurio je do četvrte pozicije, a George Russell se zbog kazne u prvom krugu i gubitka ritma morao zadovoljiti tek osmim mjestom. Matematička potvrda titule najboljeg vozača sezone Talijanu je izbjegla za dlaku, no Antonelli sada drži uvjerljivih 365 bodova na vrhu poretka. Drugoplasirani Russell ostao je na 242 boda, dok mu se Hamilton opasno približio s 241 bodom. Na četvrtu poziciju probio se Verstappen s 236 bodova, dok Leclerc drži korak na petom mjestu s 233 boda. Ispred vozača sada je specifičan izazov u Meksiku, na velikoj nadmorskoj visini, gdje rijedak zrak testira hlađenje i aerodinamiku bolida, a Antonelliju su potrebna svega dva boda da osigura svoju prvu titulu svjetskog prvaka.
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3:00:30
Formula 1 Velika Nagrada Meksika 2026. - 2026 - F1 Mexico City Grand Prix 2026: Glavna utrka

F1 Mexico City Grand Prix 2026: Glavna utrka

Nakon bespoštedne borbe na stazi COTA u Austinu timovi već sele na devetnaestu utrku sezone u Mexico City, na legendarni Autódromo Hermanos Rodríguez. Teksaškim vikendom dominirao je Kimi Antonelli, koji je u Mercedesu odradio utrku bez greške i s pole-positiona stigao do devete pobjede u sezoni. Iza njegovih leđa vodila se žestoka bitka u kojoj je Charles Leclerc u Ferrariju izborio drugo mjesto, dok je Max Verstappen usprkos taktičkom riziku na kraju uspio stići do trećeg mjesta. Lewis Hamilton dojurio je do četvrte pozicije, a George Russell se zbog kazne u prvom krugu i gubitka ritma morao zadovoljiti tek osmim mjestom. Matematička potvrda titule najboljeg vozača sezone Talijanu je izbjegla za dlaku, no Antonelli sada drži uvjerljivih 365 bodova na vrhu poretka. Drugoplasirani Russell ostao je na 242 boda, dok mu se Hamilton opasno približio s 241 bodom. Na četvrtu poziciju probio se Verstappen s 236 bodova, dok Leclerc drži korak na petom mjestu s 233 boda. Ispred vozača sada je specifičan izazov u Meksiku, na velikoj nadmorskoj visini, gdje rijedak zrak testira hlađenje i aerodinamiku bolida, a Antonelliju su potrebna svega dva boda da osigura svoju prvu titulu svjetskog prvaka.
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