2026 Epizoda 0

U noćnoj vožnji u Las Vegasu pobjedu je na kraju odnio Max Verstappen. Vozač Red Bulla izdržao je napade Mercedesa i McLarena te ciljem prošao ispred Landa Norrisa i Oscara Piastrija, koji je izveo pravi podvig probivši se na podij sa 17. startne pozicije. George Russell vodio je bitku za pobjedu do samog kraja, no dva kruga prije cilja napravio je skupu pogrešku. Novi svjetski prvak Kimi Antonelli na ulasku u posljednji krug izgubio je koncentraciju u duelu s Verstappenom i pao s drugog na četvrto mjesto, dok je najveći tragičar bio Isack Hadjar, koji je slomio prednje krilo, što ga je koštalo dobrog rezultata. U borbi za šestu poziciju sa Charlesom Leclercom Lewis Hamilton se okrenuo na stazi i na kraju završio sedmi, a Leclerc tek deseti. Sada se timovi sele na Bliski istok, na pretposljednju postaju prvenstva, u Katar na stazu Lusail International Circuit. Pitanje prvaka odavno je riješeno u korist Antonellija (402 boda), a Verstappen s 304 boda drži drugu poziciju. No borba za treće mjesto se nastavlja. Hamiltona (267), Russella (264) i Norrisa (264) dijele samo tri boda.

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