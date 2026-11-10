Formula 1 Velika Nagrada Brazila 2026. - 2026 - F1 Sao Paolo Grand Prix 2026: Glavna utrka

Formula 1 Velika Nagrada Brazila 2026. ,
Nakon povijesnog vikenda u Mexico Cityju, gdje je Kimi Antonelli zauzeo treće mjesto i postao najmlađi svjetski prvak u povijesti sa samo 20 godina te prvi talijanski prvak nakon 73 godine, Formula 1 seli u Brazil, u São Paulo na legendarnu stazu Interlagos.Za uzbudljiv početak utrke u Meksiku pobrinuli su se Charles Leclerc i Lewis Hamilton kada su završili izvan staze, što je iskoristio Max Verstappen. Startavši s pete pozicije, vozač Red Bulla probio se na vrh i u napetoj završnici obranio pobjedu ispred Hamiltona. To je bilo Verstappenovo 74. slavlje u karijeri i treća pobjeda u posljednje četiri utrke. Antonellijev momčadski kolega George Russell zbog problema na startu i kazne od 10 sekundi nakon kontakta s Hadjarom, završio je utrku tek šesti. Antonelli je nedostižan na vrhu sa 380 bodova, no borba za naslov doprvaka se nastavlja jer se Verstappen pobjedom u Meksiku probio na drugo mjesto poretka sa 251 bodom. Prate ga Hamilton (249) i Russell (240), dok je Leclerc blizu s 233 boda. Interlagos je jedna od rijetkih staza po kojoj se vozi u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, a smještena je između dvaju umjetnih jezera s naglim usponima i spustovima, što uvijek garantira spektakularnu utrku.Prikaži više
2026Formula 1 Velika nagrada Brazila 2026. donosi novu dozu adrenalina i uzbuđenja na legendarnoj stazi Interlagos u São Paulu! Od 6. do 8. studenoga najbolji svjetski vozači borit će se za važne bodove u završnici sezone. Nakon dramatične Velike nagrade Meksika, na kojoj je Max Verstappen slavio ispred Lewisa Hamiltona, Kimi Antonelli osigurao je naslov svjetskog prvaka i postao najmlađi prvak u povijesti Formule 1. Mercedesov vozač predvodi poredak s 380 bodova, dok se iza njega vodi napeta borba za drugo mjesto između Verstappena, Hamiltona, Georgea Russella i Charlesa Leclerca. Može li Verstappen nastaviti pobjednički niz ili će Antonelli još jednom potvrditi dominaciju? Ne propusti Formula 1 Velika nagrada Brazila 2026. uživo na Voyo od petka 06.11. do nedjelje 08.11.!Žanr: sportDržava: Hrvatska