Formula 1 Velika Nagrada Brazila 2026. - 2026 - F1 Sao Paolo Grand Prix 2026: Trening 2

2026 Epizoda 0

Nakon povijesnog vikenda u Mexico Cityju, gdje je Kimi Antonelli zauzeo treće mjesto i postao najmlađi svjetski prvak u povijesti sa samo 20 godina te prvi talijanski prvak nakon 73 godine, Formula 1 seli u Brazil, u São Paulo na legendarnu stazu Interlagos.Za uzbudljiv početak utrke u Meksiku pobrinuli su se Charles Leclerc i Lewis Hamilton kada su završili izvan staze, što je iskoristio Max Verstappen. Startavši s pete pozicije, vozač Red Bulla probio se na vrh i u napetoj završnici obranio pobjedu ispred Hamiltona. To je bilo Verstappenovo 74. slavlje u karijeri i treća pobjeda u posljednje četiri utrke. Antonellijev momčadski kolega George Russell zbog problema na startu i kazne od 10 sekundi nakon kontakta s Hadjarom, završio je utrku tek šesti. Antonelli je nedostižan na vrhu sa 380 bodova, no borba za naslov doprvaka se nastavlja jer se Verstappen pobjedom u Meksiku probio na drugo mjesto poretka sa 251 bodom. Prate ga Hamilton (249) i Russell (240), dok je Leclerc blizu s 233 boda. Interlagos je jedna od rijetkih staza po kojoj se vozi u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, a smještena je između dvaju umjetnih jezera s naglim usponima i spustovima, što uvijek garantira spektakularnu utrku.

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