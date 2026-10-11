Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
Formula 1 Velika Nagrada Singapura 2026.

Formula 1 Velika Nagrada Singapura 2026. ,

2026 Epizoda 0

Nakon iznimno kaotičnog i dramatičnog vikenda na stazi Sepang, vozači odlaze na sedamnaestu postaju sezone u Singapur, na noćnu uličnu stazu Marina Bay. Borba za naslov prvaka i mjesta na postolju postala je još zanimljivija nakon utrke u Maleziji, pa nas u nastavku azijske turneje čekaju nova uzbuđenja. Utrka u Maleziji ponudila je pravi spektakl obilježen monsunskom kišom, odgodama starta i taktičkim nadmudrivanjima. Max Verstappen u Red Bullu stigao je do svoje prve pobjede sezone startavši s pole-positiona. Vodeći čovjek prvenstva Kimi Antonelli osvojio je drugo mjesto i dodatno utvrdio svoju poziciju u borbi za naslov, dok su se vozači Ferrarija Lewis Hamilton i Charles Leclerc nakon kobne pogreške na startu i krive procjene s gumama za suho uspjeli spektakularno probiti s dna poretka do trećeg i četvrtog mjesta. Najveći tragičar vikenda bio je George Russell, kojem je otkazala pogonska jedinica samo nekoliko krugova prije kraja, ostavivši ga bez bodova. Ovim raspletom Antonelli je na čelu poretka pobjegao na 320 bodova te sada ima velikih 84 boda prednosti ispred momčadskog kolege Russella, koji je ostao na 236 bodova. Hamilton se trećim mjestom opasno približio Russellu sa 214 bodova, dok Leclerc drži četvrto mjesto sa 191 bodom, ispred Norrisa i Verstappena koji imaju po 188 bodova. Staza Marina Bay sa svojim uskim, neravnim uličnim prolazima i vlagom jedna je od fizički najzahtjevnijih u kalendaru te stavlja vozače pred brojne izazove.

Prikaži više
Dostupno još 13 dana

  • 2026

1:10:21
Formula 1 Velika Nagrada Singapura 2026. - 2026 - F1 Singapore Grand Prix 2026: Trening 1

F1 Singapore Grand Prix 2026: Trening 1

Nakon iznimno kaotičnog i dramatičnog vikenda na stazi Sepang, vozači odlaze na sedamnaestu postaju sezone u Singapur, na noćnu uličnu stazu Marina Bay. Borba za naslov prvaka i mjesta na postolju postala je još zanimljivija nakon utrke u Maleziji, pa nas u nastavku azijske turneje čekaju nova uzbuđenja. Utrka u Maleziji ponudila je pravi spektakl obilježen monsunskom kišom, odgodama starta i taktičkim nadmudrivanjima. Max Verstappen u Red Bullu stigao je do svoje prve pobjede sezone startavši s pole-positiona. Vodeći čovjek prvenstva Kimi Antonelli osvojio je drugo mjesto i dodatno utvrdio svoju poziciju u borbi za naslov, dok su se vozači Ferrarija Lewis Hamilton i Charles Leclerc nakon kobne pogreške na startu i krive procjene s gumama za suho uspjeli spektakularno probiti s dna poretka do trećeg i četvrtog mjesta. Najveći tragičar vikenda bio je George Russell, kojem je otkazala pogonska jedinica samo nekoliko krugova prije kraja, ostavivši ga bez bodova. Ovim raspletom Antonelli je na čelu poretka pobjegao na 320 bodova te sada ima velikih 84 boda prednosti ispred momčadskog kolege Russella, koji je ostao na 236 bodova. Hamilton se trećim mjestom opasno približio Russellu sa 214 bodova, dok Leclerc drži četvrto mjesto sa 191 bodom, ispred Norrisa i Verstappena koji imaju po 188 bodova. Staza Marina Bay sa svojim uskim, neravnim uličnim prolazima i vlagom jedna je od fizički najzahtjevnijih u kalendaru te stavlja vozače pred brojne izazove.
Dostupno još 12 dana
1:19:34
Formula 1 Velika Nagrada Singapura 2026. - 2026 - F1 Singapore Grand Prix 2026: Sprint kvalifikacije

F1 Singapore Grand Prix 2026: Sprint kvalifikacije

Nakon iznimno kaotičnog i dramatičnog vikenda na stazi Sepang, vozači odlaze na sedamnaestu postaju sezone u Singapur, na noćnu uličnu stazu Marina Bay. Borba za naslov prvaka i mjesta na postolju postala je još zanimljivija nakon utrke u Maleziji, pa nas u nastavku azijske turneje čekaju nova uzbuđenja. Utrka u Maleziji ponudila je pravi spektakl obilježen monsunskom kišom, odgodama starta i taktičkim nadmudrivanjima. Max Verstappen u Red Bullu stigao je do svoje prve pobjede sezone startavši s pole-positiona. Vodeći čovjek prvenstva Kimi Antonelli osvojio je drugo mjesto i dodatno utvrdio svoju poziciju u borbi za naslov, dok su se vozači Ferrarija Lewis Hamilton i Charles Leclerc nakon kobne pogreške na startu i krive procjene s gumama za suho uspjeli spektakularno probiti s dna poretka do trećeg i četvrtog mjesta. Najveći tragičar vikenda bio je George Russell, kojem je otkazala pogonska jedinica samo nekoliko krugova prije kraja, ostavivši ga bez bodova. Ovim raspletom Antonelli je na čelu poretka pobjegao na 320 bodova te sada ima velikih 84 boda prednosti ispred momčadskog kolege Russella, koji je ostao na 236 bodova. Hamilton se trećim mjestom opasno približio Russellu sa 214 bodova, dok Leclerc drži četvrto mjesto sa 191 bodom, ispred Norrisa i Verstappena koji imaju po 188 bodova. Staza Marina Bay sa svojim uskim, neravnim uličnim prolazima i vlagom jedna je od fizički najzahtjevnijih u kalendaru te stavlja vozače pred brojne izazove.
Dostupno još 12 dana
1:34:16
Formula 1 Velika Nagrada Singapura 2026. - 2026 - F1 Singapore Grand Prix 2026: Sprint utrka

F1 Singapore Grand Prix 2026: Sprint utrka

Nakon iznimno kaotičnog i dramatičnog vikenda na stazi Sepang, vozači odlaze na sedamnaestu postaju sezone u Singapur, na noćnu uličnu stazu Marina Bay. Borba za naslov prvaka i mjesta na postolju postala je još zanimljivija nakon utrke u Maleziji, pa nas u nastavku azijske turneje čekaju nova uzbuđenja. Utrka u Maleziji ponudila je pravi spektakl obilježen monsunskom kišom, odgodama starta i taktičkim nadmudrivanjima. Max Verstappen u Red Bullu stigao je do svoje prve pobjede sezone startavši s pole-positiona. Vodeći čovjek prvenstva Kimi Antonelli osvojio je drugo mjesto i dodatno utvrdio svoju poziciju u borbi za naslov, dok su se vozači Ferrarija Lewis Hamilton i Charles Leclerc nakon kobne pogreške na startu i krive procjene s gumama za suho uspjeli spektakularno probiti s dna poretka do trećeg i četvrtog mjesta. Najveći tragičar vikenda bio je George Russell, kojem je otkazala pogonska jedinica samo nekoliko krugova prije kraja, ostavivši ga bez bodova. Ovim raspletom Antonelli je na čelu poretka pobjegao na 320 bodova te sada ima velikih 84 boda prednosti ispred momčadskog kolege Russella, koji je ostao na 236 bodova. Hamilton se trećim mjestom opasno približio Russellu sa 214 bodova, dok Leclerc drži četvrto mjesto sa 191 bodom, ispred Norrisa i Verstappena koji imaju po 188 bodova. Staza Marina Bay sa svojim uskim, neravnim uličnim prolazima i vlagom jedna je od fizički najzahtjevnijih u kalendaru te stavlja vozače pred brojne izazove.
Dostupno još 13 dana
1:19:24
Formula 1 Velika Nagrada Singapura 2026. - 2026 - F1 Singapore Grand Prix 2026: Kvalifikacije

F1 Singapore Grand Prix 2026: Kvalifikacije

Nakon iznimno kaotičnog i dramatičnog vikenda na stazi Sepang, vozači odlaze na sedamnaestu postaju sezone u Singapur, na noćnu uličnu stazu Marina Bay. Borba za naslov prvaka i mjesta na postolju postala je još zanimljivija nakon utrke u Maleziji, pa nas u nastavku azijske turneje čekaju nova uzbuđenja. Utrka u Maleziji ponudila je pravi spektakl obilježen monsunskom kišom, odgodama starta i taktičkim nadmudrivanjima. Max Verstappen u Red Bullu stigao je do svoje prve pobjede sezone startavši s pole-positiona. Vodeći čovjek prvenstva Kimi Antonelli osvojio je drugo mjesto i dodatno utvrdio svoju poziciju u borbi za naslov, dok su se vozači Ferrarija Lewis Hamilton i Charles Leclerc nakon kobne pogreške na startu i krive procjene s gumama za suho uspjeli spektakularno probiti s dna poretka do trećeg i četvrtog mjesta. Najveći tragičar vikenda bio je George Russell, kojem je otkazala pogonska jedinica samo nekoliko krugova prije kraja, ostavivši ga bez bodova. Ovim raspletom Antonelli je na čelu poretka pobjegao na 320 bodova te sada ima velikih 84 boda prednosti ispred momčadskog kolege Russella, koji je ostao na 236 bodova. Hamilton se trećim mjestom opasno približio Russellu sa 214 bodova, dok Leclerc drži četvrto mjesto sa 191 bodom, ispred Norrisa i Verstappena koji imaju po 188 bodova. Staza Marina Bay sa svojim uskim, neravnim uličnim prolazima i vlagom jedna je od fizički najzahtjevnijih u kalendaru te stavlja vozače pred brojne izazove.
Dostupno još 13 dana

Slični sadržaji

Formula 1 Velika Nagrada Španjolske 2026.
Formula 3 Velika Nagrada Španjolske 2026.
Formula 1 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026.
Formula 1 Velika Nagrada Italije 2026.
Formula 1 Velika Nagrada Bahreina 2026.
Formula 2 Velika Nagrada Miamija 2026
Formula 1 Velika Nagrada Mađarske 2026.
Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026.
Formula 1 Velika Nagrada Velike Britanije 2026.
Formula 2 Velika Nagrada Monaka 2026.
Formula 2 Velika Nagrada Kanade 2026.
Formula 1 Velika Nagrada Barcelone - Catalunya 2026
Formula 1 Velika Nagrada Miamija 2026.
Formula 2 Velika Nagrada Mađarske 2026.
Formula 3 Velika Nagrada Monaka 2026