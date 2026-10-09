Formula 1 Velika Nagrada Singapura 2026.

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Nakon iznimno kaotičnog i dramatičnog vikenda na stazi Sepang, vozači odlaze na sedamnaestu postaju sezone u Singapur, na noćnu uličnu stazu Marina Bay. Borba za naslov prvaka i mjesta na postolju postala je još zanimljivija nakon utrke u Maleziji, pa nas u nastavku azijske turneje čekaju nova uzbuđenja. Utrka u Maleziji ponudila je pravi spektakl obilježen monsunskom kišom, odgodama starta i taktičkim nadmudrivanjima. Max Verstappen u Red Bullu stigao je do svoje prve pobjede sezone startavši s pole-positiona. Vodeći čovjek prvenstva Kimi Antonelli osvojio je drugo mjesto i dodatno utvrdio svoju poziciju u borbi za naslov, dok su se vozači Ferrarija Lewis Hamilton i Charles Leclerc nakon kobne pogreške na startu i krive procjene s gumama za suho uspjeli spektakularno probiti s dna poretka do trećeg i četvrtog mjesta. Najveći tragičar vikenda bio je George Russell, kojem je otkazala pogonska jedinica samo nekoliko krugova prije kraja, ostavivši ga bez bodova. Ovim raspletom Antonelli je na čelu poretka pobjegao na 320 bodova te sada ima velikih 84 boda prednosti ispred momčadskog kolege Russella, koji je ostao na 236 bodova. Hamilton se trećim mjestom opasno približio Russellu sa 214 bodova, dok Leclerc drži četvrto mjesto sa 191 bodom, ispred Norrisa i Verstappena koji imaju po 188 bodova. Staza Marina Bay sa svojim uskim, neravnim uličnim prolazima i vlagom jedna je od fizički najzahtjevnijih u kalendaru te stavlja vozače pred brojne izazove.

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