Formula 1 Velika Nagrada SAD-a 2026. - 2026 - F1 United States Grand Prix 2026: Trening 3

2026 Epizoda 0

Nakon dramatičnog trke u Singapuru, Formula 1 odlazi na američki kontinent, gdje je na stazi Circuit of The Americas (COTA) u Austinu na rasporedu osamnaesta postaja sezone. Borba za naslov prvaka ulazi u svoju završnu fazu, a povratak na brzu i zavojitu stazu u Teksasu donosi nova taktička nadmudrivanja. Prethodna utrka na uličnoj stazi Marina Bay ponudila je potpunu dominaciju Maxa Verstappena koji je vikend iz snova okrunio svojom prvom pobjedom u Singapuru. Drugo mjesto osvojio je Charles Leclerc u Ferrariju, dok je vodeći čovjek prvenstva Kimi Antonelli u Mercedesu iskoristio taktički promašaj Lewisa Hamiltona i stigao do trećeg mjesta na postolju. Hamilton je na istrošenim gumama u završnici utrke pao na šesto mjesto, dok je njegov momčadski kolega Leclerc uspio stići do postolja. Najveći Antonellijev rival u borbi za naslov George Russell uspio se domoći devetog mjesta nakon što je krenuo sa začelja. Ovim raspletom Antonelli je dodatno učvrstio vodstvo te sa 340 bodova ima 102 boda prednosti ispred drugoplasiranog Russella (238). Hamilton je treći s 226 bodova, dok se Verstappen (221) novim trijumfom približio samom vrhu, ostavivši Leclerca na petom mjestu s 215 bodova. Staza u Austinu poznata je po strmini prema prvom zavoju i brzim kombinacijama zavoja pa će vozačima pružiti brojne šanse za napad, a Antonelliju dati priliku da matematički potvrdi svoju prvu titulu.

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