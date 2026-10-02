Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026. - 2026 - F2 Azerbaijan Grand Prix 2026: Glavna utrka 2

2026 Epizoda 0

Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026 donosi uzbudljiv trkaći vikend na uličnoj stazi Baku City Circuit, gdje će najbolji mladi vozači Formule 2 odmjeriti snage na jednoj od najzahtjevnijih staza u kalendaru. U sklopu posebnog F2 formata u Bakuu vozače očekuju dvije kvalifikacijske sesije, sprint utrka te čak dvije glavne utrke, što donosi još više akcije i borbe za bodove. Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026 gledajte uživo na Voyo od četvrtka 24.9. do subote 26.9.!

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