Farma: Slovenija - Sezona 12 - 64. epizoda

Farma: Slovenija - Sezona 12

2026

Ovog puta nema šale. Farma: Slovenija dolazi s najintenzivnijom sezonom do sada — više dvoboja, više znoja, više drame. Šesnaest natjecatelja podijeljeno je u dvije obitelji koje se kroz tjedne izazove bore za opstanak na imanju Farme: Slovenija. Među njima i Nuša, lice koje gledatelji već poznaju iz posljednje sezone Gospodina Savršenog — naslova koji je srušio rekorde gledanosti na platformi Voyo. No, ovo nije obična bitka: iako su rivali, obitelji su prisiljene surađivati, jer sudbina jedne ovisi o drugoj. Svaki dan donosi nove kušnje, svaki tjedan eliminaciju, a samo najsnalažljiviji, najjači i najlukaviji stići će do finala. Tko će izdržati pritisak ruralnog života i međuljudskih sukoba? Gledaj Farmu: Slovenija na platformi Voyo.