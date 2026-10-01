Farma: Slovenija - Sezona 12 - 65. epizoda

Farma: Slovenija , Kmetija
Nada provjerava posljednji zadatak i oduševljava se iznenađenjima natjecatelja. Polufinalisti moraju odabrati povratnika koji će ih podržati, pa kreću lobiranja, obećanja i taktiziranje. La Toya pred Natalijom napada Franca, a on joj ne ostaje dužan. Koji će povratnici izboriti mjesto na farmi?Prikaži više
Sezona 12Ovog puta nema šale. Farma: Slovenija dolazi s najintenzivnijom sezonom do sada — više dvoboja, više znoja, više drame. Šesnaest natjecatelja podijeljeno je u dvije obitelji koje se kroz tjedne izazove bore za opstanak na imanju Farme: Slovenija. Među njima i Nuša, lice koje gledatelji već poznaju iz posljednje sezone Gospodina Savršenog — naslova koji je srušio rekorde gledanosti na platformi Voyo. No, ovo nije obična bitka: iako su rivali, obitelji su prisiljene surađivati, jer sudbina jedne ovisi o drugoj. Svaki dan donosi nove kušnje, svaki tjedan eliminaciju, a samo najsnalažljiviji, najjači i najlukaviji stići će do finala. Tko će izdržati pritisak ruralnog života i međuljudskih sukoba? Gledaj Farmu: Slovenija na platformi Voyo.Žanr: Reality, realityDržava: Slovenija
50:04
1. epizoda
Među šesnaest natjecatelja su poznata lica i lica koja tek trebaju postati poznata. Natjecatelji žele svim mogućim taktikama steći prednost na putu do 50.000 eura, dok im Natalija Bratkovič sa šokantnim preokretima stalno mijenja planove. Već po dolasku na imanje formiraju se prvi klanovi, a konflikti iz vanjskog svijeta izbijaju s neočekivanom snagom. Vlasnica Nada zadaje natjecateljima velike količine posla i ne prihvaća izgovore.
56:46
2. epizoda
Dok se jedni pitaju hoće li uspjeti izvršiti Nadin zadatak, odnosi između kuće i štale dodatno se zaoštravaju. Mnogi smatraju da hrane nema dovoljno, a optužbe lete na sve strane. Kada kuća napravi prvi odvažan potez i ukrade važan izvor znanja za arenu, štala ne ostaje nijema – uzvraća vlastitom krađom. Pokreće se lanac napetosti, savezništava i sukoba. U međuvremenu ih iz obližnje kućice na brijegu promatra tajanstvena gošća koja posjeduje moć da u potpunosti promijeni tijek igre.
57:18
3. epizoda
Trećeg dana na imanju hrana ostaje najveći problem. Natjecatelji iz kuće traže odgovore: gdje su jaja i mlijeko? U štali nema odgovora, a pregovori o razmjeni ukradenih stvari zapinju jer nitko ne želi popustiti. Ravnoteža moći počinje se mijenjati kada natjecatelje prvi put posjeti tajanstvena gošća iz kućice na brijegu. Vrhunac događanja donosi izbor prvog dvobojaša za borbu u areni. Planovi natjecateljice koja vješto povlači konce iz sjene polako se ostvaruju. Hoće li ostali uspjeti nadmudriti nepredvidivu Farmu i njezine skrivene strategije?
53:56
4. epizoda
Kad padne noć, natjecatelji iz kuće tajno posjećuju štalu i sklapaju nova savezništva. Igra se okreće naglavačke, a najutjecajnija natjecateljica ne sluti što joj se sprema iza leđa. Nakon velikog obrata odabrani su prvi duelisti i odlaze u kućicu prije arene.
55:19
5. epizoda
Iza natjecatelja je naporan tjedan, a Nada dolazi provjeriti jesu li uspješno izvršili zadatak. Nakon neizvjesnosti oko nagrade slijedi arena, iskrena suočavanja i prvi dvoboj sezone. Tko napušta imanje?
50:34
6. epizoda
Nakon ispadanja jednog člana bira se nova glava obitelji, a odmah počinju kalkulacije oko izbora sluge i sluškinje. Na imanje stiže novi tjedni zadatak, a dan obilježi nesreća kada jedan natjecatelj dobije udarac krampom u glavu. Rađaju se i prve simpatije.
56:49
7. epizoda
Stanovnici štale i obitelj suočavaju se s teškim zadacima i nedostatkom hrane. Dolazak tajanstvenog gosta izaziva podijeljene reakcije, a među natjecateljima izbija žestok sukob. U središtu pozornosti je dvoboj za imunitet između sluge i sluškinje.
51:53
8. epizoda
Tajanstveni gost sa zlatnim i crnim orahom privlači posebnu pažnju natjecatelja. Nakon izbora prvog duelista raspoloženje popravlja uspješna kupovina na tržnici, no navečer se kuju planovi za izbor drugog duelista i slabljenje jednog od klanova.
54:39
9. epizoda
Noćni incident sa svijećom zamalo završava katastrofom na imanju. Novi gost svojim odlukama potpuno mijenja odnose među natjecateljima, dolazi do žestoke svađe, a jedno prijateljstvo puca zbog izdaje na glasovanju.
51:40
10. epizoda
Nada ocjenjuje tjedni zadatak koji odlučuje o količini zlatnika za kupovinu hrane. U međuvremenu se duelisti pripremaju za odlučujući okršaj, a izbor discipline dodatno povećava napetost i neizvjesnost ishoda.
51:53
11. epizoda
Dan počinje optimistično, no odluka o novoj glavi obitelji potpuno uzdrma odnose snaga i pokreće prvi ozbiljan razdor. Dok neki u izboru vide priliku za osvetu, drugi pokušavaju zaštititi svoje bližnje, što dodatno povećava napetosti. Rasprave o svakodnevnim poslovima pretvaraju se u žestoku svađu u kojoj izlaze na vidjelo prava lica. U štali se pritisci pojačavaju, a u kući raste nepovjerenje. Zajednica se dijeli na dva tabora i naredni dani najavljuju ozbiljne sukobe.
56:43
12. epizoda
Tijekom razgovora o imunitetu isprepliću se različite taktike i nepovjerenje. Sve dodatno uzburka dolazak nove natjecateljice koja sa sobom donosi svježu energiju. Neki je žele odmah pridobiti na svoju stranu, drugi joj zavide na pažnji koju dobiva. Dvoboj slugu sve iznenadi i nakratko vraća osjećaj jedinstva. Dok se muški tabor jača, ženski klan već pokazuje znakove raspada. Na čiju će se stranu postaviti nova natjecateljica? Možda će upravo ona odlučiti tko završava u areni.
55:05
13. epizoda
Na imanju nema kraja pukotinama među skupinama. Neki već kuju dugoročne planove, dok drugi pokušavaju održati raspadajuća savezništva. Ponovno se rasplamsavaju i svađe zbog hrane i svakodnevnih poslova. Svi pogledi uprti su u jednu natjecateljicu koja mora donijeti važnu odluku kojom može presudno promijeniti odnos snaga. Kada dođe vrijeme prve izbore za dvoboj, postaje jasno da na farmi više nema nevinih — svaki glas je važan i svaki potez ima svoju cijenu.
56:58
14. epizoda
Ljame preskaču ogradu i na farmi izazivaju pravu paniku. Natjecatelji ih moraju uhvatiti i vratiti natrag. Iz kućice na brdu natjecateljima se pri glasovanju pridružuje La Toya. Njen “crni orah” jednom klanu ruši planove, a njihov vođa je razočaran jer je bio uvjeren da ima potpunu kontrolu nad svojima. Istovremeno si La Toya “zlatnim orahom” stvara medvjeđu uslugu. Dvoboje su odabrani, a natjecatelji ih bakljama ispraćaju u kolibu, dok iščekuju napet obračun u areni.
57:22
15. epizoda
Na farmu dolazi Nada, ovoga puta s kozama. Provjerava zadatak i napredak zemljanke. Sluge rade do zadnjeg trenutka, ali ne znaju hoće li stići na vrijeme zatrpati spremište. Za mogući neuspjeh svi krive glavu obitelji koja je navodno izabrala pogrešne sluge. Riječi dvoboja pogađaju posebno Uršku. Zatim se odvija surova borba za opstanak na farmi. Voda teče potokom, a žuljevi prokrvare. Nakon dramatičnog dvoboja netko poziva La Toyu na spoj u kadu.
54:13
16. epizoda
Natjecatelje iznenadi događaj u štali gdje se rađa novi život. Farmeri si postavljaju cilj riješiti se pojedinca koji svojom lijenošću nervira većinu. Prije toga imanje potrese pismo izbačenog natjecatelja koje određuje novu glavu obitelji. Odluka nije onakva kakvu su neki očekivali. Nezadovoljstvo zbog preseljenja u štalu dovodi do glasina o sabotaži. U štali se pojavljuje misteriozno pismo koje najavljuje poseban dvoboj. Što se krije iza tog neobičnog izazova?
52:52
17. epizoda
Hladno jutro na imanju donosi vruće rasprave jer jedna natjecateljica nije poštovala pravila igre. Kao sluškinja trebala je noć provesti u štali, ali je otišla na zabranjeni izlazak. Ostali je oštro osuđuju i traže kaznu bez milosti. Kada stigne Natalija, napetost još raste. Tajanstveni dvoboj donosi neočekivanu dramu i šokantan rasplet koji potpuno razoružava natjecatelje. Poraz ostavlja gorak okus i razočaranje koje se širi cijelim imanjem.
55:28
18. epizoda
Na imanju su i dalje pod dojmom jučerašnjeg iznenađujućeg dvoboja, a istovremeno ih brine nova obaveza — hoće li uspjeti izgraditi zemljanku, što je uvjet za dugo očekivano meso. Nagrada im se opasno izmiče. Drugo pitanje je tko će sljedeći tjedan biti nova glava obitelji. Jedan natjecatelj šalje saveznike od vrata do vrata kako bi osigurao podršku na glasovanju. Nakon glasanja u radionici izbija žestoka svađa u kojoj izlaze na vidjelo stare zamjerke.
56:27
19. epizoda
Natjecatelji dovršavaju kostime, vježbaju nastup i pripremaju se za dolazak gospodarice koja će odlučiti smiju li proslaviti Ivanjsku noć. Gospodarica Nada provjerit će i stanje zemljanke. Ako bude napravljena po planu, natjecateljima će pri zalasku sunca donijeti dugo očekivano meso. Farmeri se vesele mogućoj zabavi jer znaju da sljedeći dan donosi velike promjene i ulazak farme u novu fazu natjecanja.
54:11
20. epizoda
Cijelo jutro posvećeno je jednoj temi: tko želi biti s kim u obitelji i zašto. Svatko ima svoje interese i taktike. U isto vrijeme rasplamsava se ljubavni trokut koji je prethodne večeri izazvao nemir i dodatno komplicira raspodjelu ekipa. Kad dođe vrijeme za arenu, natjecatelji su odlučni pobjedom osigurati ostanak u kući. Hoće li prevladati sloga ili sebičnost? Drama se nastavlja pakiranjem, svađama i uobičajenom borbom za hranu.
57:15
21. epizoda
Šok od prethodnog dana još se ne smiruje. Obitelj u kući ne može vjerovati koliko su dobro odradili zadatak i uvjereni su da više ne mogu izgubiti nijedan izazov. U hlevu rastu skrivene tenzije i nekadašnja “trojka” se raspada. Trojica prijatelja potajno se nalaze uz ogradu, što izaziva reakcije među kmetovima. Izabran je novi kmet tjedna, ljubavni trokut dobiva nove razmjere, a kruže i glasine o “opsjednutosti”.
55:44
22. epizoda
Vođe dviju obitelji susreću se kod ograde radi razmjene hrane, ali susret završava optužbama i svađom oko zaliha. Sukob slugu rješava krizni sastanak koji jasno definira poslove u hlevu. Izbor prvog duelista dodatno podiže napetosti, no obitelj i dalje vjeruje u uspjeh zadatka. Poslijepodne donosi smirivanje sukoba uz rijeku Krku, a večer završava u opuštenoj atmosferi i ljubavnim iskrama u hlevu.
57:05
23. epizoda
Dan počinje zahtjevnim tjednim zadatkom u kojem je važna svaka minuta. Obje obitelji izmjenjuju se u radu, ali dolazi do osvete kada jedna odbija posuditi alat. Rasprava oko prvog duelista dodatno se zaoštrava zbog ljubavnog trokuta. Na tržnici kmetovi popuštaju pred ponudom trgovke Urške, a u kućici ih čeka novo pismo i trag.
56:23
24. epizoda
Jutro donosi sukobe oko hrane i organizacije u kući, dok drugi traže tragove po imanju. Rad ide ubrzano, a potom slijedi izbor novih duelista koji izaziva iznenađenje i svađe u obje obitelji. Izabrani odlaze u kajžu gdje vlada loša atmosfera, a kasnije se određuje vrsta dvoboja. Dan završava novim spletkama dvaju sudionika.
59:21
25. epizoda
U odvojenom smještaju za izolirane natjecatelje četvero sudionika čeka odluku gospodarice Nade o ispunjenju tjednog zadatka. Na imanju raste napetost oko rezultata. Pobjednici slave i provociraju poražene, koji to čuju iz izolacije. Borba za ostanak ponovno donosi snažne emocije i preokrete.
59:02
26. epizoda
Izbačeni natjecatelj šalje video poruku s upozorenjem dvojici kandidata o utjecaju vođe klana. Klan i dalje vjeruje da ima kontrolu. Nada zadaje najteži zadatak do sada – cijepanje i slaganje drva. Imenuju se novi sluge, a jedan izbor izaziva šok.
52:44
27. epizoda
Nova sluškinja prvi put radi teške poslove u štali. Atmosfera je loša, a nedostatak energije dovodi do sastanka. Sluga se žali na nered i strah od gladi prije dvoboja. Dvoboj je prljav, ali pošten, a pobjeda jedne strane donosi veliki preokret.
55:45
28. epizoda
Pobjeda u dvoboju donosi jednoj obitelji energiju, dok druga gubi moral. Prije izbora duelista pojavljuju se informacije o tajnim tragovima. Rasprave oko odlaska na tržnicu izazivaju nove sukobe i optužbe za diktaturu. Na tržnici se ponovno pojavljuje primamljiva ponuda.
55:21
29. epizoda
Dvoje natjecatelja u kućici pronalazi novi trag i odlučuje ga sakriti te prikazati lažni. Zadaci postaju sve teži, a atmosfera napeta. Izbor duelista donosi iznenađenje, a novi sukobi nastaju oko organizacije posla. Noć se provodi u radu, a samo jedna strana čeka odluku s prednošću.
59:39
30. epizoda
Gospodarica Nada proglašava pobjednika tjednog zadatka. Dvojica odlaze u dvoboj, dok se ostali raduju i slave. Dvoboj ne ide po očekivanjima, ali donosi zabavu gledateljima. Pobjednici dobivaju nagradu, a jedan sudionik je proglašen junakom tjedna.
54:08
31. epizoda
Na imanju vlada mir nakon ispadanja jednog natjecatelja koji se u oproštajnom pismu obračunava s obitelji. Sukobi se nastavljaju, a Nada otkriva novi zahtjevan tjedni zadatak. U jednoj obitelji raste sumnja na sabotažu, dok se novi gazde bore s izborom sluge i sluškinje. Dvoje natjecatelja održava tajni sastanak.
55:52
32. epizoda
Košnja ne čeka – dok jedni rade od ranog jutra, drugi kasne i izazivaju nove napetosti. Podjele između kuće i štale sve su veće, a natjecatelji već razmišljaju o dvoboju. Nova pravila glasovanja mijenjaju taktike, a navečer stiže trag koji bi mogao riješiti veliku misteriju.
54:57
33. epizoda
Kišno jutro na imanju donosi kratki predah, ali vrijeme se ubrzo mijenja i kvari planove za odmor. Obitelji se susreću na livadi, gdje ne nedostaje provokacija, a sukob kulminira kada starješina uvrijedi svog saveznika. Kod crvenih se bira prvi dvobojevalac, a svi se okreću protiv člana kojeg smatraju slabom karikom. Na tržnici Urška ponovno mami kućicom na brijegu, gdje ovaj put skriva gotovo nerješivu zagonetku.
52:25
34. epizoda
Dan počinje zadacima tjednog izazova, no pobjeda neće biti lako osvojena. Obje obitelji vjeruju u svoj uspjeh, a odluku donosi Nada. U kućici na brijegu natjecatelji se i dalje bore sa zagonetkama, dok ostale namjerno zbunjuju lažnim tragovima. Napetost raste pri izboru drugih dvobojevalaca, a odluka o vrsti dvoboja izaziva šok i najavu osvete.
57:08
35. epizoda
Rano ujutro na imanju se pojavljuje nepozvani gost koji izaziva paniku. Glave obitelji suočavaju se s Nadom koja odmah primjećuje propuste u košnji. Pobjednička obitelj uživa u pogodnostima, a u areni izbija svađa između člana obitelji i dvobojevalca. Slijedi težak dvoboj na užarenom suncu u kojem obojica daju sve od sebe.
56:17
36. epizoda
Tragači za tragom shvaćaju da je potraga teška poput traženja igle u plastu sijena, a dodatno ih ometaju ostali natjecatelji. U štali se bira nova glava obitelji koja ima plan izbaciti jednog od najjačih igrača. U drugom dijelu imanja izbija sukob oko farmera tjedna, a dvojica natjecatelja započinju štrajk glađu i odbijaju sudjelovati u zadatku.
56:43
37. epizoda
Natjecatelji koji su krenuli u pobunu traže pomoć člana suparničke obitelji, svjesni da može promijeniti tijek događaja na tržnici. Tragači za tragom sumnjaju da se nešto sprema pa organiziraju plan kako spriječiti kupnju ulaznice za kućicu na brijegu. Ishod dvoboja šokira sve i otkriva da je sve bilo dio većeg plana nazvanog Trojanski konj.
57:53
38. epizoda
Glava plave obitelji pokušava poljuljati samopouzdanje suparničke strane i unijeti sumnju u njihovo vodstvo. Za prvog dvobojevalca izabran je natjecatelj koji smatra da su mu se jučerašnji saveznici okrenuli leđima. Ubrzo dobiva još protivnika, a u kućici na brijegu gosti osim misterija otkrivaju i nešto puno važnije.
58:03
39. epizoda
Jučerašnja vijest potpuno mijenja odnose na imanju, a neočekivano otkriće potresa sve natjecatelje. Glava plave obitelji zaokupljena je tajanstvenim tragovima i gotovo zaboravlja na tjedni zadatak. Trgovina zlatnicima i hranom se nastavlja, a Nada proglašava pobjednika zadatka. Hoće li natjecatelji riješiti misterij?
57:18
40. epizoda
Nagrada za pobjedničku obitelj izaziva podjele – jedan natjecatelj je želi podijeliti, dok se drugi tome protivi. U areni se razgovara o tajanstvenoj zlatnoj potkovi i njezinoj moći, a zatim se prijatelji suočavaju u nemilosrdnom dvoboju. Slijedi veliko otkriće – postoji još jedno imanje! Iznenađenjima nije kraj jer, osim poraženog natjecatelja, imanje napušta još jedna osoba.
54:49
41. epizoda
Na imanju zavlada kriza. Družina se bori s nedostatkom koji se vidi u svim aspektima života. Na imanje dolazi Nada i donosi tjedni zadatak. Moraju izgraditi staju za magarca i peć za glinu. Glavi obitelji daje toliko detalja da ih je teško sve zapamtiti. Kasnije se tijekom rada pokaže da su neke informacije ipak promaknule. Nakon spajanja formiraju se tri podjednako jaka klana.
59:07
42. epizoda
Iako je kriza tek počela, netko napokon izlazi iz osobne krize. Na redu je prva borba sluge i sluškinje, a time dolaze nova kazna i nagrada. Nagrada se pokaže iznimno važnom jer trag može dovesti do ulaznice u finalni tjedan! No prvo treba riješiti kompliciranu zagonetku. Jedan član obitelji odlučuje potpuno odustati i ignorira sve naredbe ostalih.
55:57
43. epizoda
Trag je napokon pronađen, ali donosi novu zagonetku. Pri izboru prvog kandidata za dvoboj Natalija iznenađuje obitelj velikom viješću. Od tog trenutka mogući su i miješani dvoboji! Nakon uzbudljivog glasanja članovi obitelji vraćaju se radu, no nova slagalica zadaje im mnogo više problema od prve. Mir na imanju ne traje dugo.
52:44
44. epizoda
Sukob između klana gubitnika i ostalih članova obitelji se nastavlja. Netko se prepušta sudbini jer mu je jasno da će postati drugi kandidat za dvoboj. Ostali članovi obitelji zabrinuti su zbog promjena u njegovom ponašanju. Gubitnici gotovo cijeli dan provode sami u radionici i pritom nesvjesno pokvare nečije planove jer je upravo tamo skrivena njegova slagalica.
55:09
45. epizoda
Članovi obitelji zadovoljni su kako su odradili tjedni zadatak, ali svjesni su da ih zbog toga čeka novi izazov. Kako će Nada ocijeniti njihov rad? Hoće li zadatak biti uspješno završen? Unatoč dobrim rezultatima, glava obitelji nije najbolje raspoložena pa se stalno upušta u svađe. U areni se odvija napeta borba kojoj se ne nazire kraj.
57:32
46. epizoda
Iako se izbačeni član u poruci obraća svakome pojedinačno, to ih ne pogađa previše – više ih zanima koga će nova glava obitelji postaviti za slugu i sluškinju. To je korak bliže odlasku u šumu, gdje se skriva drugi trag za rješavanje tajanstvene zagonetke. Tjedni zadatak, u kojem moraju pomoći susjedu očistiti vinograd, brzo se pokazuje kao najteži dosad. Uz posao, moraju se nositi i s novim savezništvima.
56:05
47. epizoda
Kriza je preplavila imanje. Nedostaje hrane, natjecatelji su bez energije, a čak i životinje daju manje mlijeka i jaja nego inače. Problemi se nastavljaju i s tjednim zadatkom. Svatko tko dođe u vinograd odmah odustaje kada vidi koliko je posla ostalo. Teško je raditi bez alata koji su izgubili zbog krize, a još teže bez hrane. Tko će pobijediti u dvoboju sluge i sluškinje?
57:52
48. epizoda
I posljednji optimisti shvaćaju da se članovi obitelji ne žale na tjedni zadatak zbog lijenosti – zadatak se čini gotovo nemogućim. Nada ih je na početku upozorila da ne odustaju. Dvoje članova sklapa novi savez koji bi ih mogao odvesti do finala. Prava drama odvija se i pri izboru prvog kandidata za dvoboj. Tko će priznati da je cijeli tjedan davao lažna obećanja?
54:57
49. epizoda
Sve više izgleda da će netko postati drugi kandidat za dvoboj. Njegove molbe nitko ne čuje, a na kraju ga prozivaju i lažljivcem. Najviše ga razočara njegov dosadašnji najveći saveznik i prijatelj. Drugi u toj situaciji vide priliku da ga pridobiju na svoju stranu. Na temelju članka iz Kmečkog lista neki zaključuju da se u šumi skriva nešto važno.
56:12
50. epizoda
Bliži se veliki dvoboj u areni. Natjecatelji u dvoboju razgovaraju o skrivenoj imunitetnoj zaštiti u šumi i izboru nove glave obitelji. Tjedni zadatak bio je iznimno težak, a pitanje je hoće li Nada biti zadovoljna njihovim radom. Ako uspiju, obitelj očekuje velika nagrada. Prije dvoboja u središtu pažnje je član koji je izdao dobrog prijatelja. Tko će napustiti imanje?
52:59
51. epizoda
Novi tjedan donosi novu glavu obitelji i zahtjevan tjedni zadatak zbog kojeg će mnoge boljeti leđa. Svi se pitaju na čiju će stranu stati osamljeni jahač i hoće li se ponovno povezati s bivšim saveznicima. Kako je natjecatelja sve manje, svaki glas postaje važan. Pia silno želi u kolibu na čistini, ali hoće li upravo nju izabrati glava obitelji?
55:19
52. epizoda
Tjedni zadatak zahtijeva rad u paru, a u jednom se paru nađu najvrjedniji i najmanje vrijedan natjecatelj. U želji da izbjegne titulu prvog kandidata za dvoboj, jedan natjecatelj predstavlja veliki plan koji bi mu mogao donijeti naklonost ostalih, ali i razotkriti njegovu taktiku. Natalija otkriva da se na njivi skriva nešto što može sve okrenuti naglavačke. U troboju u kolibi na čistini želja za pobjedom toliko je snažna da jednog natjecatelja odvodi u bolnicu.
56:50
53. epizoda
Natalijina vijest o posebnom predmetu na farmi jednog natjecatelja dovodi na rub živčanog sloma, a zbog toga se sukobljava i s partnerom. Sumnje i nepovjerenje šire se i među drugim parom. U kolibi na čistini ponovno odmjeravaju snage, a netko će se možda morati vratiti na farmu.
57:27
54. epizoda
Nakon kršenja pravila jedan natjecatelj zasluge za svoj dio zadatka prepušta drugome, no ta gesta izaziva sukob. Oštećeni natjecatelj smišlja plan koji bi mogao odlučiti tko će osvojiti imunitet, a tko postati drugi kandidat za dvoboj. U međuvremenu nestanak dviju pratika pokreće potragu za krivcem. Hoće li Natalija otkriti gdje su skrivene?
58:17
55. epizoda
Nada nije zadovoljna stanjem na farmi, a zbog nemara natjecatelji bi mogli ostati bez zlatnika. Ni u kajži ne vlada dobro raspoloženje. Kandidati za dvoboj od jutra ne razgovaraju, a očito je da je drugi kandidat za dvoboj ljutit na prvoga. Ljutnja prerasta u očaj kada jedan natjecatelj odluči drugome prepustiti pobjedu. No kada u areni ugleda uplakane farmere, mijenja odluku. Hoće li se ipak boriti i prirediti spektakularan dvoboj ili je sve samo dobro smišljena predstava?
52:59
56. epizoda
Natjecatelje čeka novi tjedni zadatak, ali njihovu pažnju ubrzo zaokupljaju borba za imunitet i nova savezništva. Dogovori pucaju jedan za drugim, a za stolom dolazi do velikog preokreta. Natalija zatim najavljuje dolazak dvoje tajanstvenih gostiju koji će dodatno promiješati karte.
54:20
57. epizoda
Natjecatelji osjećaju da ih je sve manje, a napetost raste dolaskom dvoje tajanstvenih gostiju koji će moći utjecati na izbor prvog kandidata za dvoboj. Njihov dolazak ponovno raspiruje stare zamjerke, dok stanovnici kolibe ulaze u prvi troboj za zlatnu potkovu.
54:18
58. epizoda
Dvoje posebnih gostiju upoznaje dopustnike, a u kolibi na čistini vlada napeta atmosfera zbog starih nesuglasica. Borba za potkove donosi nepredvidljiv dvoboj pun preokreta, dok na farmi lijenost ponovno izaziva svađe.
57:27
59. epizoda
Sretna trojka vraća se na imanje, gdje ih dočekuje razočaranje zbog zadatka. Izbor parova izaziva kaos, a taktiziranje i glasine o sabotaži dodatno raspiruju sukobe. Nakon izbora drugog kandidata za dvoboj pojavljuje se nova zvijezda – dragocjeno zlatno jaje!
54:49
60. epizoda
Stanovnici se pripremaju za dolazak gospodarice, dok se u kajži kandidati za dvoboj spremaju za odlučujući okršaj. Dvoboj iznenađuje gotovo sve i završava suprotno očekivanjima. Dan završava razočaranjem, napetošću i suzama.
55:51
61. epizoda
Sedam natjecatelja ulazi u polufinalni tjedan, a Nada im predaje posljednji zadatak. Natalija ih iznenađuje nenajavljenom arenom u koju moraju donijeti sve potkove i zlatno jaje. Samo će se petero natjecatelja plasirati u polufinale!
54:33
62. epizoda
Polufinalisti vrijedno rade na posljednjem zadatku, dok na imanje stižu njihovi najbliži. Jednog natjecatelja posjećuje cijela obitelj, a prijatelj drugome otkriva da je njegova djevojka ljutita zbog glasina o njegovu ponašanju na farmi. Žan je posebno zabrinut zbog majčine reakcije na vijest o Urškinoj trudnoći.
53:00
63. epizoda
Dečke na njivi iznenađuje zgodna crnka koja je došla zbog Žana. Jedan natjecatelj napokon dočekuje posjet svoje kćeri, koja odmah zapne za oko novopečenom samcu. Zbog neuspjeha u prošlom zadatku na tržnicu mogu ponijeti samo deset zlatnika, a Urška im nudi primamljivu ponudu. U međuvremenu netko zaključava hladnjak.
54:37
64. epizoda
Na imanje se vraćaju ispali natjecatelji i mir odmah nestaje. Njihov dolazak uzrujava jednog natjecatelja koji želi otkriti istinu o glasinama koje kruže farmom. Slijede suočavanja i nova pitanja, dok se dvoje natjecatelja povlači pred tračevima. No povratnici neće tako brzo otići!
57:14
65. epizoda
Nada provjerava posljednji zadatak i oduševljava se iznenađenjima natjecatelja. Polufinalisti moraju odabrati povratnika koji će ih podržati, pa kreću lobiranja, obećanja i taktiziranje. La Toya pred Natalijom napada Franca, a on joj ne ostaje dužan. Koji će povratnici izboriti mjesto na farmi?
55:29
66. epizoda
Nakon noći slavlja povratnici se moraju vratiti obavezama na farmi. Natjecatelji se udružuju sa svojim odabranim povratnicima, a Natalija najavljuje mnogoboje. Moraju odabrati i vođu među povratnicima, što ponovno pokreće brojne taktike.
56:31
67. epizoda
Zlatnici ponovno izazivaju sukob kada glava porote nekoga optuži za krađu. Na tržnicu se odlazi bez zlatnika, no oni se čudesno pojavljuju kada Urška ponudi posebnu prednost. U drugom mnogoboju najneuspješniji finalist i njegov član porote ispadaju iz utrke za glavnu nagradu.
51:07
68. epizoda
Porotnici moraju odlučiti kome će dodijeliti važnu prednost kupljenu na tržnici. Finalisti počinju otvoreno lobirati za njezinu naklonost, dok ispali finalist i njegov porotnik imaju neodlučujuće glasove. Zbog želje za pobjedom dolazi i do ozljede, a u igri ostaju samo trojica najjačih natjecatelja!
57:27
69. epizoda
Finalisti nagađaju što ih čeka u areni, a trojica najboljih ulaze u zahtjevan troboj koji traži preciznost, upornost i snalažljivost. Na kraju dana poznata su dva superfinalista. Porota mora odrediti redoslijed superfinalnih dvoboja, što izaziva žestoku svađu.
55:31
70. epizoda
Napokon stiže dan za koji su se natjecatelji borili, taktizirali, sklapali savezništva, lagali, teško radili i ustrajali do posljednjeg daha. U veliko superfinale stigla su samo dvojica, a posljednja arena ne razočarava. Čekaju ih spretnost, znanje, taktičko promišljanje, neočekivani preokreti i snažna želja za pobjedom. Toliko je snažna da dvoboj treba prekinuti! Tko će biti pobjednik 12. sezone Farme?