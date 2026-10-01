Farma: Slovenija - Sezona 12 - 70. epizoda

Farma: Slovenija , Kmetija
Napokon stiže dan za koji su se natjecatelji borili, taktizirali, sklapali savezništva, lagali, teško radili i ustrajali do posljednjeg daha. U veliko superfinale stigla su samo dvojica, a posljednja arena ne razočarava. Čekaju ih spretnost, znanje, taktičko promišljanje, neočekivani preokreti i snažna želja za pobjedom. Toliko je snažna da dvoboj treba prekinuti! Tko će biti pobjednik 12. sezone Farme?Prikaži više
Sezona 12Ovog puta nema šale. Farma: Slovenija dolazi s najintenzivnijom sezonom do sada — više dvoboja, više znoja, više drame. Šesnaest natjecatelja podijeljeno je u dvije obitelji koje se kroz tjedne izazove bore za opstanak na imanju Farme: Slovenija. Među njima i Nuša, lice koje gledatelji već poznaju iz posljednje sezone Gospodina Savršenog — naslova koji je srušio rekorde gledanosti na platformi Voyo. No, ovo nije obična bitka: iako su rivali, obitelji su prisiljene surađivati, jer sudbina jedne ovisi o drugoj. Svaki dan donosi nove kušnje, svaki tjedan eliminaciju, a samo najsnalažljiviji, najjači i najlukaviji stići će do finala. Tko će izdržati pritisak ruralnog života i međuljudskih sukoba? Gledaj Farmu: Slovenija na platformi Voyo.Žanr: Reality, realityDržava: Slovenija