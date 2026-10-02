FNC 33 - Zagreb - 2026 - Tiriel Luka Abramovic vs Valeri Atanasov

2026 Epizoda 0

FNC 33 Zagreb vraća najveću regionalnu MMA organizaciju u kavez spektakularnom večeri iz zagrebačke Arene, gdje će se okupiti najveća regionalna i međunarodna imena slobodne borbe. U glavnoj borbi večeri Darko Stošić i Hatef Moeil borit će se za naslov prvaka FNC-ove teške kategorije, dok će u sunaslovnoj borbi snage odmjeriti Ivan Erslan i Miran Fabjan u jednom od najiščekivanijih regionalnih okršaja godine. Program FNC 33 Zagreb donosi i borbu u srednjoj kategoriji između Đanija Barbira i Piotra Strusa, kao i atraktivan dvoboj Martina Batura i Michala Andryszaka u teškoj kategoriji. Ljubitelje vrhunskog MMA-a očekuju i zanimljivi okršaji Francisca Barrija i Ronyja Mariana Bezerre te Tiriela Luke Abramovića i Valerija Atanasova, što FNC 33 Zagreb čini jednim od najiščekivanijih borilačkih događaja godine u regiji. Ne propusti u subotu 12. rujna, ekskluzivno na platformi Voyo!

Prikaži više