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FNC 33 - Zagreb ,

2026 Epizoda 0

FNC 33 Zagreb vraća najveću regionalnu MMA organizaciju u kavez spektakularnom večeri iz zagrebačke Arene, gdje će se okupiti najveća regionalna i međunarodna imena slobodne borbe. U glavnoj borbi večeri Darko Stošić i Hatef Moeil borit će se za naslov prvaka FNC-ove teške kategorije, dok će u sunaslovnoj borbi snage odmjeriti Ivan Erslan i Miran Fabjan u jednom od najiščekivanijih regionalnih okršaja godine. Program FNC 33 Zagreb donosi i borbu u srednjoj kategoriji između Đanija Barbira i Piotra Strusa, kao i atraktivan dvoboj Martina Batura i Michala Andryszaka u teškoj kategoriji. Ljubitelje vrhunskog MMA-a očekuju i zanimljivi okršaji Francisca Barrija i Ronyja Mariana Bezerre te Tiriela Luke Abramovića i Valerija Atanasova, što FNC 33 Zagreb čini jednim od najiščekivanijih borilačkih događaja godine u regiji.

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  • 2026

53:42
FNC 33 - Zagreb - 2026 - Hatef Moeil vs Darko Stosic

Hatef Moeil vs Darko Stosic

FNC 33 Zagreb vraća najveću regionalnu MMA organizaciju u kavez spektakularnom večeri iz zagrebačke Arene, gdje će se okupiti najveća regionalna i međunarodna imena slobodne borbe. U glavnoj borbi večeri Darko Stošić i Hatef Moeil borit će se za naslov prvaka FNC-ove teške kategorije, dok će u sunaslovnoj borbi snage odmjeriti Ivan Erslan i Miran Fabjan u jednom od najiščekivanijih regionalnih okršaja godine. Program FNC 33 Zagreb donosi i borbu u srednjoj kategoriji između Đanija Barbira i Piotra Strusa, kao i atraktivan dvoboj Martina Batura i Michala Andryszaka u teškoj kategoriji. Ljubitelje vrhunskog MMA-a očekuju i zanimljivi okršaji Francisca Barrija i Ronyja Mariana Bezerre te Tiriela Luke Abramovića i Valerija Atanasova, što FNC 33 Zagreb čini jednim od najiščekivanijih borilačkih događaja godine u regiji.
20:12
FNC 33 - Zagreb - 2026 - Ivan Erslan vs Miran Fabjan

Ivan Erslan vs Miran Fabjan

FNC 33 Zagreb vraća najveću regionalnu MMA organizaciju u kavez spektakularnom večeri iz zagrebačke Arene, gdje će se okupiti najveća regionalna i međunarodna imena slobodne borbe. U glavnoj borbi večeri Darko Stošić i Hatef Moeil borit će se za naslov prvaka FNC-ove teške kategorije, dok će u sunaslovnoj borbi snage odmjeriti Ivan Erslan i Miran Fabjan u jednom od najiščekivanijih regionalnih okršaja godine. Program FNC 33 Zagreb donosi i borbu u srednjoj kategoriji između Đanija Barbira i Piotra Strusa, kao i atraktivan dvoboj Martina Batura i Michala Andryszaka u teškoj kategoriji. Ljubitelje vrhunskog MMA-a očekuju i zanimljivi okršaji Francisca Barrija i Ronyja Mariana Bezerre te Tiriela Luke Abramovića i Valerija Atanasova, što FNC 33 Zagreb čini jednim od najiščekivanijih borilačkih događaja godine u regiji.
18:35
FNC 33 - Zagreb - 2026 - Đani Barbir vs Piotr Strus

Đani Barbir vs Piotr Strus

FNC 33 Zagreb vraća najveću regionalnu MMA organizaciju u kavez spektakularnom večeri iz zagrebačke Arene, gdje će se okupiti najveća regionalna i međunarodna imena slobodne borbe. U glavnoj borbi večeri Darko Stošić i Hatef Moeil borit će se za naslov prvaka FNC-ove teške kategorije, dok će u sunaslovnoj borbi snage odmjeriti Ivan Erslan i Miran Fabjan u jednom od najiščekivanijih regionalnih okršaja godine. Program FNC 33 Zagreb donosi i borbu u srednjoj kategoriji između Đanija Barbira i Piotra Strusa, kao i atraktivan dvoboj Martina Batura i Michala Andryszaka u teškoj kategoriji. Ljubitelje vrhunskog MMA-a očekuju i zanimljivi okršaji Francisca Barrija i Ronyja Mariana Bezerre te Tiriela Luke Abramovića i Valerija Atanasova, što FNC 33 Zagreb čini jednim od najiščekivanijih borilačkih događaja godine u regiji.
28:28
FNC 33 - Zagreb - 2026 - Hrvoje Sep vs Ante Bilić

Hrvoje Sep vs Ante Bilić

FNC 33 Zagreb vraća najveću regionalnu MMA organizaciju u kavez spektakularnom večeri iz zagrebačke Arene, gdje će se okupiti najveća regionalna i međunarodna imena slobodne borbe. U glavnoj borbi večeri Darko Stošić i Hatef Moeil borit će se za naslov prvaka FNC-ove teške kategorije, dok će u sunaslovnoj borbi snage odmjeriti Ivan Erslan i Miran Fabjan u jednom od najiščekivanijih regionalnih okršaja godine. Program FNC 33 Zagreb donosi i borbu u srednjoj kategoriji između Đanija Barbira i Piotra Strusa, kao i atraktivan dvoboj Martina Batura i Michala Andryszaka u teškoj kategoriji. Ljubitelje vrhunskog MMA-a očekuju i zanimljivi okršaji Francisca Barrija i Ronyja Mariana Bezerre te Tiriela Luke Abramovića i Valerija Atanasova, što FNC 33 Zagreb čini jednim od najiščekivanijih borilačkih događaja godine u regiji.
34:14
FNC 33 - Zagreb - 2026 - Francisco Barrio vs Fabiano Silva

Francisco Barrio vs Fabiano Silva

FNC 33 Zagreb vraća najveću regionalnu MMA organizaciju u kavez spektakularnom večeri iz zagrebačke Arene, gdje će se okupiti najveća regionalna i međunarodna imena slobodne borbe. U glavnoj borbi večeri Darko Stošić i Hatef Moeil borit će se za naslov prvaka FNC-ove teške kategorije, dok će u sunaslovnoj borbi snage odmjeriti Ivan Erslan i Miran Fabjan u jednom od najiščekivanijih regionalnih okršaja godine. Program FNC 33 Zagreb donosi i borbu u srednjoj kategoriji između Đanija Barbira i Piotra Strusa, kao i atraktivan dvoboj Martina Batura i Michala Andryszaka u teškoj kategoriji. Ljubitelje vrhunskog MMA-a očekuju i zanimljivi okršaji Francisca Barrija i Ronyja Mariana Bezerre te Tiriela Luke Abramovića i Valerija Atanasova, što FNC 33 Zagreb čini jednim od najiščekivanijih borilačkih događaja godine u regiji.
32:30
FNC 33 - Zagreb - 2026 - Marko Ancic vs Luka Giorgadze

Marko Ancic vs Luka Giorgadze

FNC 33 Zagreb vraća najveću regionalnu MMA organizaciju u kavez spektakularnom večeri iz zagrebačke Arene, gdje će se okupiti najveća regionalna i međunarodna imena slobodne borbe. U glavnoj borbi večeri Darko Stošić i Hatef Moeil borit će se za naslov prvaka FNC-ove teške kategorije, dok će u sunaslovnoj borbi snage odmjeriti Ivan Erslan i Miran Fabjan u jednom od najiščekivanijih regionalnih okršaja godine. Program FNC 33 Zagreb donosi i borbu u srednjoj kategoriji između Đanija Barbira i Piotra Strusa, kao i atraktivan dvoboj Martina Batura i Michala Andryszaka u teškoj kategoriji. Ljubitelje vrhunskog MMA-a očekuju i zanimljivi okršaji Francisca Barrija i Ronyja Mariana Bezerre te Tiriela Luke Abramovića i Valerija Atanasova, što FNC 33 Zagreb čini jednim od najiščekivanijih borilačkih događaja godine u regiji.
24:00
FNC 33 - Zagreb - 2026 - Martin Batur vs Michal Andryszak

Martin Batur vs Michal Andryszak

FNC 33 Zagreb vraća najveću regionalnu MMA organizaciju u kavez spektakularnom večeri iz zagrebačke Arene, gdje će se okupiti najveća regionalna i međunarodna imena slobodne borbe. U glavnoj borbi večeri Darko Stošić i Hatef Moeil borit će se za naslov prvaka FNC-ove teške kategorije, dok će u sunaslovnoj borbi snage odmjeriti Ivan Erslan i Miran Fabjan u jednom od najiščekivanijih regionalnih okršaja godine. Program FNC 33 Zagreb donosi i borbu u srednjoj kategoriji između Đanija Barbira i Piotra Strusa, kao i atraktivan dvoboj Martina Batura i Michala Andryszaka u teškoj kategoriji. Ljubitelje vrhunskog MMA-a očekuju i zanimljivi okršaji Francisca Barrija i Ronyja Mariana Bezerre te Tiriela Luke Abramovića i Valerija Atanasova, što FNC 33 Zagreb čini jednim od najiščekivanijih borilačkih događaja godine u regiji.
33:22
FNC 33 - Zagreb - 2026 - Will Currie vs Anthony Ivy

Will Currie vs Anthony Ivy

FNC 33 Zagreb vraća najveću regionalnu MMA organizaciju u kavez spektakularnom večeri iz zagrebačke Arene, gdje će se okupiti najveća regionalna i međunarodna imena slobodne borbe. U glavnoj borbi večeri Darko Stošić i Hatef Moeil borit će se za naslov prvaka FNC-ove teške kategorije, dok će u sunaslovnoj borbi snage odmjeriti Ivan Erslan i Miran Fabjan u jednom od najiščekivanijih regionalnih okršaja godine. Program FNC 33 Zagreb donosi i borbu u srednjoj kategoriji između Đanija Barbira i Piotra Strusa, kao i atraktivan dvoboj Martina Batura i Michala Andryszaka u teškoj kategoriji. Ljubitelje vrhunskog MMA-a očekuju i zanimljivi okršaji Francisca Barrija i Ronyja Mariana Bezerre te Tiriela Luke Abramovića i Valerija Atanasova, što FNC 33 Zagreb čini jednim od najiščekivanijih borilačkih događaja godine u regiji.
25:04
FNC 33 - Zagreb - 2026 - Tiriel Luka Abramovic vs Valeri Atanasov

Tiriel Luka Abramovic vs Valeri Atanasov

FNC 33 Zagreb vraća najveću regionalnu MMA organizaciju u kavez spektakularnom večeri iz zagrebačke Arene, gdje će se okupiti najveća regionalna i međunarodna imena slobodne borbe. U glavnoj borbi večeri Darko Stošić i Hatef Moeil borit će se za naslov prvaka FNC-ove teške kategorije, dok će u sunaslovnoj borbi snage odmjeriti Ivan Erslan i Miran Fabjan u jednom od najiščekivanijih regionalnih okršaja godine. Program FNC 33 Zagreb donosi i borbu u srednjoj kategoriji između Đanija Barbira i Piotra Strusa, kao i atraktivan dvoboj Martina Batura i Michala Andryszaka u teškoj kategoriji. Ljubitelje vrhunskog MMA-a očekuju i zanimljivi okršaji Francisca Barrija i Ronyja Mariana Bezerre te Tiriela Luke Abramovića i Valerija Atanasova, što FNC 33 Zagreb čini jednim od najiščekivanijih borilačkih događaja godine u regiji. Ne propusti u subotu 12. rujna, ekskluzivno na platformi Voyo!
35:21
FNC 33 - Zagreb - 2026 - Fran Luka Duric vs Bartosz Wójcikiewicz

Fran Luka Duric vs Bartosz Wójcikiewicz

FNC 33 Zagreb vraća najveću regionalnu MMA organizaciju u kavez spektakularnom večeri iz zagrebačke Arene, gdje će se okupiti najveća regionalna i međunarodna imena slobodne borbe. U glavnoj borbi večeri Darko Stošić i Hatef Moeil borit će se za naslov prvaka FNC-ove teške kategorije, dok će u sunaslovnoj borbi snage odmjeriti Ivan Erslan i Miran Fabjan u jednom od najiščekivanijih regionalnih okršaja godine. Program FNC 33 Zagreb donosi i borbu u srednjoj kategoriji između Đanija Barbira i Piotra Strusa, kao i atraktivan dvoboj Martina Batura i Michala Andryszaka u teškoj kategoriji. Ljubitelje vrhunskog MMA-a očekuju i zanimljivi okršaji Francisca Barrija i Ronyja Mariana Bezerre te Tiriela Luke Abramovića i Valerija Atanasova, što FNC 33 Zagreb čini jednim od najiščekivanijih borilačkih događaja godine u regiji.

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