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FNC 34 - Skopje

2026 Br. epizoda: 1

FNC 34 donosi spektakularnu MMA večer i prvi dolazak Fight Nation Championshipa u Sjevernu Makedoniju. U Sportskom centru Boris Trajkovski u Skopju ljubitelje borilačkih sportova očekuje niz uzbudljivih mečeva, predvođenih borbom za titulu lake kategorije između prvaka Lom-Alija Eskieva i srpske MMA zvijezde Marka Bojkovića. Osim glavnog okršaja za pojas, program donosi i atraktivne dvoboje poput borbe Khanbulata Irisbieva i Antonija Budimira te Nemanje Nikolića i Jivka Stoimenova. FNC 34 - Skopje donosi vrhunski MMA spektakl, nove izazove u kavezu i još jednu večer ispunjenu adrenalinom, borbom i najboljim regionalnim borcima. Ne propustite uživo u subotu, 24.10. ekskluzivno na platformi Voyo!

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Sport
quote Borba za pojas lake kategorije: Lom-Ali Eskiev vs. Marko Bojković - ne propustite uživo u subotu, 24.10. 
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FNC 34 - Skopje - najava
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