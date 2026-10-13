FNC 34 - Skopje - najava

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FNC 34 - Skopje ,

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FNC 34 donosi spektakularnu MMA večer i prvi dolazak Fight Nation Championshipa u Sjevernu Makedoniju. U Sportskom centru Boris Trajkovski u Skopju ljubitelje borilačkih sportova očekuje niz uzbudljivih mečeva, predvođenih borbom za titulu lake kategorije između prvaka Lom-Alija Eskieva i srpske MMA zvijezde Marka Bojkovića. Osim glavnog okršaja za pojas, program donosi i atraktivne dvoboje poput borbe Khanbulata Irisbieva i Antonija Budimira te Nemanje Nikolića i Jivka Stoimenova. FNC 34 - Skopje donosi vrhunski MMA spektakl, nove izazove u kavezu i još jednu večer ispunjenu adrenalinom, borbom i najboljim regionalnim borcima. Ne propustite uživo u subotu, 24.10. ekskluzivno na platformi Voyo!

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Dostupno još 29 dana

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