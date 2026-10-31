FNC 34 - Skopje - 2026 - Bondo Kikadze vs Elias Erber

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FNC 34 - Skopje ,

2026 Epizoda 0

FNC 34 donio je spektakularnu MMA večer i prvi dolazak Fight Nation Championshipa u Sjevernu Makedoniju. U Sportskom centru Boris Trajkovski u Skopju ljubitelje borilačkih sportova očekivao je niz uzbudljivih mečeva, predvođenih borbom za titulu lake kategorije između prvaka Lom-Alija Eskieva i srpske MMA zvijezde Marka Bojkovića. Osim glavnog okršaja za pojas, program je donio i atraktivne dvoboje poput borbe Khanbulata Irisbieva i Antonija Budimira te Nemanje Nikolića i Jivka Stoimenova. FNC 34 - Skopje donio je vrhunski MMA spektakl, nove izazove u kavezu i još jednu večer ispunjenu adrenalinom, borbom i najboljim regionalnim borcima. Događaj se prenosio uživo u subotu, 24.10. ekskluzivno na platformi Voyo.

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  • Sezona 1

  • 2026

18:06
FNC 34 - Skopje - 2026 - Lom-Ali Eskiev vs Marko Bojkovic

Lom-Ali Eskiev vs Marko Bojkovic

FNC 34 donio je spektakularnu MMA večer i prvi dolazak Fight Nation Championshipa u Sjevernu Makedoniju. U Sportskom centru Boris Trajkovski u Skopju ljubitelje borilačkih sportova očekivao je niz uzbudljivih mečeva, predvođenih borbom za titulu lake kategorije između prvaka Lom-Alija Eskieva i srpske MMA zvijezde Marka Bojkovića. Osim glavnog okršaja za pojas, program je donio i atraktivne dvoboje poput borbe Khanbulata Irisbieva i Antonija Budimira te Nemanje Nikolića i Jivka Stoimenova. FNC 34 - Skopje donio je vrhunski MMA spektakl, nove izazove u kavezu i još jednu večer ispunjenu adrenalinom, borbom i najboljim regionalnim borcima. Događaj se prenosio uživo u subotu, 24.10. ekskluzivno na platformi Voyo.
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10:55
FNC 34 - Skopje - 2026 - Toshe Cvetkov vs Miljan Rovcanin

Toshe Cvetkov vs Miljan Rovcanin

FNC 34 donio je spektakularnu MMA večer i prvi dolazak Fight Nation Championshipa u Sjevernu Makedoniju. U Sportskom centru Boris Trajkovski u Skopju ljubitelje borilačkih sportova očekivao je niz uzbudljivih mečeva, predvođenih borbom za titulu lake kategorije između prvaka Lom-Alija Eskieva i srpske MMA zvijezde Marka Bojkovića. Osim glavnog okršaja za pojas, program je donio i atraktivne dvoboje poput borbe Khanbulata Irisbieva i Antonija Budimira te Nemanje Nikolića i Jivka Stoimenova. FNC 34 - Skopje donio je vrhunski MMA spektakl, nove izazove u kavezu i još jednu večer ispunjenu adrenalinom, borbom i najboljim regionalnim borcima. Događaj se prenosio uživo u subotu, 24.10. ekskluzivno na platformi Voyo.
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15:15
FNC 34 - Skopje - 2026 - Alen Amedovski vs Tato Primera

Alen Amedovski vs Tato Primera

FNC 34 donio je spektakularnu MMA večer i prvi dolazak Fight Nation Championshipa u Sjevernu Makedoniju. U Sportskom centru Boris Trajkovski u Skopju ljubitelje borilačkih sportova očekivao je niz uzbudljivih mečeva, predvođenih borbom za titulu lake kategorije između prvaka Lom-Alija Eskieva i srpske MMA zvijezde Marka Bojkovića. Osim glavnog okršaja za pojas, program je donio i atraktivne dvoboje poput borbe Khanbulata Irisbieva i Antonija Budimira te Nemanje Nikolića i Jivka Stoimenova. FNC 34 - Skopje donio je vrhunski MMA spektakl, nove izazove u kavezu i još jednu večer ispunjenu adrenalinom, borbom i najboljim regionalnim borcima. Događaj se prenosio uživo u subotu, 24.10. ekskluzivno na platformi Voyo.
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28:37
FNC 34 - Skopje - 2026 - Khanbulat Irisbiev vs Antonio Budimir

Khanbulat Irisbiev vs Antonio Budimir

FNC 34 donio je spektakularnu MMA večer i prvi dolazak Fight Nation Championshipa u Sjevernu Makedoniju. U Sportskom centru Boris Trajkovski u Skopju ljubitelje borilačkih sportova očekivao je niz uzbudljivih mečeva, predvođenih borbom za titulu lake kategorije između prvaka Lom-Alija Eskieva i srpske MMA zvijezde Marka Bojkovića. Osim glavnog okršaja za pojas, program je donio i atraktivne dvoboje poput borbe Khanbulata Irisbieva i Antonija Budimira te Nemanje Nikolića i Jivka Stoimenova. FNC 34 - Skopje donio je vrhunski MMA spektakl, nove izazove u kavezu i još jednu večer ispunjenu adrenalinom, borbom i najboljim regionalnim borcima. Događaj se prenosio uživo u subotu, 24.10. ekskluzivno na platformi Voyo.
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22:11
FNC 34 - Skopje - 2026 - Nemanja Nikolic vs Jivko Stoimenov

Nemanja Nikolic vs Jivko Stoimenov

FNC 34 donio je spektakularnu MMA večer i prvi dolazak Fight Nation Championshipa u Sjevernu Makedoniju. U Sportskom centru Boris Trajkovski u Skopju ljubitelje borilačkih sportova očekivao je niz uzbudljivih mečeva, predvođenih borbom za titulu lake kategorije između prvaka Lom-Alija Eskieva i srpske MMA zvijezde Marka Bojkovića. Osim glavnog okršaja za pojas, program je donio i atraktivne dvoboje poput borbe Khanbulata Irisbieva i Antonija Budimira te Nemanje Nikolića i Jivka Stoimenova. FNC 34 - Skopje donio je vrhunski MMA spektakl, nove izazove u kavezu i još jednu večer ispunjenu adrenalinom, borbom i najboljim regionalnim borcima. Događaj se prenosio uživo u subotu, 24.10. ekskluzivno na platformi Voyo.
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14:18
FNC 34 - Skopje - 2026 - Anastasios Chatzigeorgiadis vs Gheorghe Balaur

Anastasios Chatzigeorgiadis vs Gheorghe Balaur

FNC 34 donio je spektakularnu MMA večer i prvi dolazak Fight Nation Championshipa u Sjevernu Makedoniju. U Sportskom centru Boris Trajkovski u Skopju ljubitelje borilačkih sportova očekivao je niz uzbudljivih mečeva, predvođenih borbom za titulu lake kategorije između prvaka Lom-Alija Eskieva i srpske MMA zvijezde Marka Bojkovića. Osim glavnog okršaja za pojas, program je donio i atraktivne dvoboje poput borbe Khanbulata Irisbieva i Antonija Budimira te Nemanje Nikolića i Jivka Stoimenova. FNC 34 - Skopje donio je vrhunski MMA spektakl, nove izazove u kavezu i još jednu večer ispunjenu adrenalinom, borbom i najboljim regionalnim borcima. Događaj se prenosio uživo u subotu, 24.10. ekskluzivno na platformi Voyo.
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13:59
FNC 34 - Skopje - 2026 - Bondo Kikadze vs Elias Erber

Bondo Kikadze vs Elias Erber

FNC 34 donio je spektakularnu MMA večer i prvi dolazak Fight Nation Championshipa u Sjevernu Makedoniju. U Sportskom centru Boris Trajkovski u Skopju ljubitelje borilačkih sportova očekivao je niz uzbudljivih mečeva, predvođenih borbom za titulu lake kategorije između prvaka Lom-Alija Eskieva i srpske MMA zvijezde Marka Bojkovića. Osim glavnog okršaja za pojas, program je donio i atraktivne dvoboje poput borbe Khanbulata Irisbieva i Antonija Budimira te Nemanje Nikolića i Jivka Stoimenova. FNC 34 - Skopje donio je vrhunski MMA spektakl, nove izazove u kavezu i još jednu večer ispunjenu adrenalinom, borbom i najboljim regionalnim borcima. Događaj se prenosio uživo u subotu, 24.10. ekskluzivno na platformi Voyo.
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12:38
FNC 34 - Skopje - 2026 - Marko Trajanovski vs Luka Lainovic

Marko Trajanovski vs Luka Lainovic

FNC 34 donio je spektakularnu MMA večer i prvi dolazak Fight Nation Championshipa u Sjevernu Makedoniju. U Sportskom centru Boris Trajkovski u Skopju ljubitelje borilačkih sportova očekivao je niz uzbudljivih mečeva, predvođenih borbom za titulu lake kategorije između prvaka Lom-Alija Eskieva i srpske MMA zvijezde Marka Bojkovića. Osim glavnog okršaja za pojas, program je donio i atraktivne dvoboje poput borbe Khanbulata Irisbieva i Antonija Budimira te Nemanje Nikolića i Jivka Stoimenova. FNC 34 - Skopje donio je vrhunski MMA spektakl, nove izazove u kavezu i još jednu večer ispunjenu adrenalinom, borbom i najboljim regionalnim borcima. Događaj se prenosio uživo u subotu, 24.10. ekskluzivno na platformi Voyo.
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29:57
FNC 34 - Skopje - 2026 - Martin Horsch vs Nikita Zelinskyi

Martin Horsch vs Nikita Zelinskyi

FNC 34 donio je spektakularnu MMA večer i prvi dolazak Fight Nation Championshipa u Sjevernu Makedoniju. U Sportskom centru Boris Trajkovski u Skopju ljubitelje borilačkih sportova očekivao je niz uzbudljivih mečeva, predvođenih borbom za titulu lake kategorije između prvaka Lom-Alija Eskieva i srpske MMA zvijezde Marka Bojkovića. Osim glavnog okršaja za pojas, program je donio i atraktivne dvoboje poput borbe Khanbulata Irisbieva i Antonija Budimira te Nemanje Nikolića i Jivka Stoimenova. FNC 34 - Skopje donio je vrhunski MMA spektakl, nove izazove u kavezu i još jednu večer ispunjenu adrenalinom, borbom i najboljim regionalnim borcima. Događaj se prenosio uživo u subotu, 24.10. ekskluzivno na platformi Voyo.
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21:20
FNC 34 - Skopje - 2026 - Daniela Aleksovska vs Mina Chatzopoulou

Daniela Aleksovska vs Mina Chatzopoulou

FNC 34 donio je spektakularnu MMA večer i prvi dolazak Fight Nation Championshipa u Sjevernu Makedoniju. U Sportskom centru Boris Trajkovski u Skopju ljubitelje borilačkih sportova očekivao je niz uzbudljivih mečeva, predvođenih borbom za titulu lake kategorije između prvaka Lom-Alija Eskieva i srpske MMA zvijezde Marka Bojkovića. Osim glavnog okršaja za pojas, program je donio i atraktivne dvoboje poput borbe Khanbulata Irisbieva i Antonija Budimira te Nemanje Nikolića i Jivka Stoimenova. FNC 34 - Skopje donio je vrhunski MMA spektakl, nove izazove u kavezu i još jednu večer ispunjenu adrenalinom, borbom i najboljim regionalnim borcima. Događaj se prenosio uživo u subotu, 24.10. ekskluzivno na platformi Voyo.
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