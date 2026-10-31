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FNC 34 - Skopje ,

Sezona 1 Epizoda 5

FNC 34 donio je spektakularnu MMA večer i prvi dolazak Fight Nation Championshipa u Sjevernu Makedoniju. U Sportskom centru Boris Trajkovski u Skopju ljubitelje borilačkih sportova očekivao je niz uzbudljivih mečeva, predvođenih borbom za titulu lake kategorije između prvaka Lom-Alija Eskieva i srpske MMA zvijezde Marka Bojkovića. Osim glavnog okršaja za pojas, program je donio i atraktivne dvoboje poput borbe Khanbulata Irisbieva i Antonija Budimira te Nemanje Nikolića i Jivka Stoimenova. FNC 34 - Skopje donio je vrhunski MMA spektakl, nove izazove u kavezu i još jednu večer ispunjenu adrenalinom, borbom i najboljim regionalnim borcima. Događaj se prenosio uživo u subotu, 24.10. ekskluzivno na platformi Voyo.

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