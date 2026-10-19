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FNC 35 - Podgorica

2026 Br. epizoda: 1

FNC 35 – Podgorica donosi još jednu spektakularnu večer borilačkih sportova i uzbudljivih okršaja najboljih regionalnih i međunarodnih boraca. U subotu, 7. studenoga 2026., dvorana Morača u glavnom gradu Crne Gore ugostit će veliki borilački spektakl u organizaciji Fight Nation Championshipa. U glavnoj borbi večeri neporaženi Miljan Zdravković brani naslov prvaka bantam kategorije protiv Argentinca Joaquina Vargasa, dok će snage u K-1 okršaju odmjeriti Rade Opačić i Aleksandr Soldatkin. Publiku očekuju i atraktivni dvoboji Ivana Sičaje i Alana Villalbe te Tomislava Sičaje i Andrije Stankovića. FNC 35 – Podgorica donosi vrhunsku akciju, napete borbe i večer punu adrenalina! Ne propusti u subotu, 07.11. ekskluzivno na Voyo!

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FNC 35 - Podgorica - najava
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