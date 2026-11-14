FNC 35 - Podgorica - 2026 - Kiril Negru vs Botond Petrenyi

2026 Epizoda 0

FNC 35 – Podgorica donio je još jednu spektakularnu večer borilačkih sportova i uzbudljivih okršaja najboljih regionalnih i međunarodnih boraca. U subotu, 7. studenoga 2026., dvorana Morača u glavnom gradu Crne Gore ugostila je veliki borilački spektakl u organizaciji Fight Nation Championshipa. U glavnoj borbi večeri neporaženi Miljan Zdravković branio je naslov prvaka bantam kategorije protiv Argentinca Joaquina Vargasa, dok su snage u K-1 okršaju odmjerili Rade Opačić i Aleksandr Soldatkin. Publika je mogla uživati i u atraktivnim dvobojima Ivana Sičaje i Alana Villalbe te Tomislava Sičaje i Andrije Stankovića. FNC 35 – Podgorica donio je vrhunsku akciju, napete borbe i večer punu adrenalina! Spektakl je bio dostupan ekskluzivno na Voyu!

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