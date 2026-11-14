FNC 35 - Podgorica - 2026 - Kiril Negru vs Botond Petrenyi

Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

FNC 35 - Podgorica ,

2026 Epizoda 0

FNC 35 – Podgorica donio je još jednu spektakularnu večer borilačkih sportova i uzbudljivih okršaja najboljih regionalnih i međunarodnih boraca. U subotu, 7. studenoga 2026., dvorana Morača u glavnom gradu Crne Gore ugostila je veliki borilački spektakl u organizaciji Fight Nation Championshipa. U glavnoj borbi večeri neporaženi Miljan Zdravković branio je naslov prvaka bantam kategorije protiv Argentinca Joaquina Vargasa, dok su snage u K-1 okršaju odmjerili Rade Opačić i Aleksandr Soldatkin. Publika je mogla uživati i u atraktivnim dvobojima Ivana Sičaje i Alana Villalbe te Tomislava Sičaje i Andrije Stankovića. FNC 35 – Podgorica donio je vrhunsku akciju, napete borbe i večer punu adrenalina! Spektakl je bio dostupan ekskluzivno na Voyu!

Prikaži više
Nastavi
Gledaj
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • 2026

38:16
FNC 35 - Podgorica - 2026 - Miljan Zdravkovic vs Joaquin Vargas

Miljan Zdravkovic vs Joaquin Vargas

FNC 35 – Podgorica donio je još jednu spektakularnu večer borilačkih sportova i uzbudljivih okršaja najboljih regionalnih i međunarodnih boraca. U subotu, 7. studenoga 2026., dvorana Morača u glavnom gradu Crne Gore ugostila je veliki borilački spektakl u organizaciji Fight Nation Championshipa. U glavnoj borbi večeri neporaženi Miljan Zdravković branio je naslov prvaka bantam kategorije protiv Argentinca Joaquina Vargasa, dok su snage u K-1 okršaju odmjerili Rade Opačić i Aleksandr Soldatkin. Publika je mogla uživati i u atraktivnim dvobojima Ivana Sičaje i Alana Villalbe te Tomislava Sičaje i Andrije Stankovića. FNC 35 – Podgorica donio je vrhunsku akciju, napete borbe i večer punu adrenalina! Spektakl je bio dostupan ekskluzivno na Voyu!
Nadgradi paket za ogled
16:37
FNC 35 - Podgorica - 2026 - Rade Opacic vs Alexandr Soldatkin

Rade Opacic vs Alexandr Soldatkin

FNC 35 – Podgorica donio je još jednu spektakularnu večer borilačkih sportova i uzbudljivih okršaja najboljih regionalnih i međunarodnih boraca. U subotu, 7. studenoga 2026., dvorana Morača u glavnom gradu Crne Gore ugostila je veliki borilački spektakl u organizaciji Fight Nation Championshipa. U glavnoj borbi večeri neporaženi Miljan Zdravković branio je naslov prvaka bantam kategorije protiv Argentinca Joaquina Vargasa, dok su snage u K-1 okršaju odmjerili Rade Opačić i Aleksandr Soldatkin. Publika je mogla uživati i u atraktivnim dvobojima Ivana Sičaje i Alana Villalbe te Tomislava Sičaje i Andrije Stankovića. FNC 35 – Podgorica donio je vrhunsku akciju, napete borbe i večer punu adrenalina! Spektakl je bio dostupan ekskluzivno na Voyu!
Nadgradi paket za ogled
13:23
FNC 35 - Podgorica - 2026 - Ivan Sicaja vs Alan Villalba

Ivan Sicaja vs Alan Villalba

FNC 35 – Podgorica donio je još jednu spektakularnu večer borilačkih sportova i uzbudljivih okršaja najboljih regionalnih i međunarodnih boraca. U subotu, 7. studenoga 2026., dvorana Morača u glavnom gradu Crne Gore ugostila je veliki borilački spektakl u organizaciji Fight Nation Championshipa. U glavnoj borbi večeri neporaženi Miljan Zdravković branio je naslov prvaka bantam kategorije protiv Argentinca Joaquina Vargasa, dok su snage u K-1 okršaju odmjerili Rade Opačić i Aleksandr Soldatkin. Publika je mogla uživati i u atraktivnim dvobojima Ivana Sičaje i Alana Villalbe te Tomislava Sičaje i Andrije Stankovića. FNC 35 – Podgorica donio je vrhunsku akciju, napete borbe i večer punu adrenalina! Spektakl je bio dostupan ekskluzivno na Voyu!
Nadgradi paket za ogled
17:52
FNC 35 - Podgorica - 2026 - Dejan Zlaticanin vs Florin Lupu

Dejan Zlaticanin vs Florin Lupu

FNC 35 – Podgorica donio je još jednu spektakularnu večer borilačkih sportova i uzbudljivih okršaja najboljih regionalnih i međunarodnih boraca. U subotu, 7. studenoga 2026., dvorana Morača u glavnom gradu Crne Gore ugostila je veliki borilački spektakl u organizaciji Fight Nation Championshipa. U glavnoj borbi večeri neporaženi Miljan Zdravković branio je naslov prvaka bantam kategorije protiv Argentinca Joaquina Vargasa, dok su snage u K-1 okršaju odmjerili Rade Opačić i Aleksandr Soldatkin. Publika je mogla uživati i u atraktivnim dvobojima Ivana Sičaje i Alana Villalbe te Tomislava Sičaje i Andrije Stankovića. FNC 35 – Podgorica donio je vrhunsku akciju, napete borbe i večer punu adrenalina! Spektakl je bio dostupan ekskluzivno na Voyu!
Nadgradi paket za ogled
30:46
FNC 35 - Podgorica - 2026 - Tomislav Sicaja vs Andrija Stankovic

Tomislav Sicaja vs Andrija Stankovic

FNC 35 – Podgorica donio je još jednu spektakularnu večer borilačkih sportova i uzbudljivih okršaja najboljih regionalnih i međunarodnih boraca. U subotu, 7. studenoga 2026., dvorana Morača u glavnom gradu Crne Gore ugostila je veliki borilački spektakl u organizaciji Fight Nation Championshipa. U glavnoj borbi večeri neporaženi Miljan Zdravković branio je naslov prvaka bantam kategorije protiv Argentinca Joaquina Vargasa, dok su snage u K-1 okršaju odmjerili Rade Opačić i Aleksandr Soldatkin. Publika je mogla uživati i u atraktivnim dvobojima Ivana Sičaje i Alana Villalbe te Tomislava Sičaje i Andrije Stankovića. FNC 35 – Podgorica donio je vrhunsku akciju, napete borbe i večer punu adrenalina! Spektakl je bio dostupan ekskluzivno na Voyu!
Nadgradi paket za ogled
16:49
FNC 35 - Podgorica - 2026 - Karomatulo Sufiev vs Piotr Niedzielski

Karomatulo Sufiev vs Piotr Niedzielski

FNC 35 – Podgorica donio je još jednu spektakularnu večer borilačkih sportova i uzbudljivih okršaja najboljih regionalnih i međunarodnih boraca. U subotu, 7. studenoga 2026., dvorana Morača u glavnom gradu Crne Gore ugostila je veliki borilački spektakl u organizaciji Fight Nation Championshipa. U glavnoj borbi večeri neporaženi Miljan Zdravković branio je naslov prvaka bantam kategorije protiv Argentinca Joaquina Vargasa, dok su snage u K-1 okršaju odmjerili Rade Opačić i Aleksandr Soldatkin. Publika je mogla uživati i u atraktivnim dvobojima Ivana Sičaje i Alana Villalbe te Tomislava Sičaje i Andrije Stankovića. FNC 35 – Podgorica donio je vrhunsku akciju, napete borbe i večer punu adrenalina! Spektakl je bio dostupan ekskluzivno na Voyu!
Nadgradi paket za ogled
24:52
FNC 35 - Podgorica - 2026 - Luka Bubanja vs Stefan Dobrijevic

Luka Bubanja vs Stefan Dobrijevic

FNC 35 – Podgorica donio je još jednu spektakularnu večer borilačkih sportova i uzbudljivih okršaja najboljih regionalnih i međunarodnih boraca. U subotu, 7. studenoga 2026., dvorana Morača u glavnom gradu Crne Gore ugostila je veliki borilački spektakl u organizaciji Fight Nation Championshipa. U glavnoj borbi večeri neporaženi Miljan Zdravković branio je naslov prvaka bantam kategorije protiv Argentinca Joaquina Vargasa, dok su snage u K-1 okršaju odmjerili Rade Opačić i Aleksandr Soldatkin. Publika je mogla uživati i u atraktivnim dvobojima Ivana Sičaje i Alana Villalbe te Tomislava Sičaje i Andrije Stankovića. FNC 35 – Podgorica donio je vrhunsku akciju, napete borbe i večer punu adrenalina! Spektakl je bio dostupan ekskluzivno na Voyu!
Nadgradi paket za ogled
27:49
FNC 35 - Podgorica - 2026 - Pawel Politylo vs Emrah Sonmez

Pawel Politylo vs Emrah Sonmez

FNC 35 – Podgorica donio je još jednu spektakularnu večer borilačkih sportova i uzbudljivih okršaja najboljih regionalnih i međunarodnih boraca. U subotu, 7. studenoga 2026., dvorana Morača u glavnom gradu Crne Gore ugostila je veliki borilački spektakl u organizaciji Fight Nation Championshipa. U glavnoj borbi večeri neporaženi Miljan Zdravković branio je naslov prvaka bantam kategorije protiv Argentinca Joaquina Vargasa, dok su snage u K-1 okršaju odmjerili Rade Opačić i Aleksandr Soldatkin. Publika je mogla uživati i u atraktivnim dvobojima Ivana Sičaje i Alana Villalbe te Tomislava Sičaje i Andrije Stankovića. FNC 35 – Podgorica donio je vrhunsku akciju, napete borbe i večer punu adrenalina! Spektakl je bio dostupan ekskluzivno na Voyu!
Nadgradi paket za ogled
26:35
FNC 35 - Podgorica - 2026 - Kiril Negru vs Botond Petrenyi

Kiril Negru vs Botond Petrenyi

FNC 35 – Podgorica donio je još jednu spektakularnu večer borilačkih sportova i uzbudljivih okršaja najboljih regionalnih i međunarodnih boraca. U subotu, 7. studenoga 2026., dvorana Morača u glavnom gradu Crne Gore ugostila je veliki borilački spektakl u organizaciji Fight Nation Championshipa. U glavnoj borbi večeri neporaženi Miljan Zdravković branio je naslov prvaka bantam kategorije protiv Argentinca Joaquina Vargasa, dok su snage u K-1 okršaju odmjerili Rade Opačić i Aleksandr Soldatkin. Publika je mogla uživati i u atraktivnim dvobojima Ivana Sičaje i Alana Villalbe te Tomislava Sičaje i Andrije Stankovića. FNC 35 – Podgorica donio je vrhunsku akciju, napete borbe i večer punu adrenalina! Spektakl je bio dostupan ekskluzivno na Voyu!
Nadgradi paket za ogled
31:17
FNC 35 - Podgorica - 2026 - Mensur Kijamet vs Mert Basbudak

Mensur Kijamet vs Mert Basbudak

FNC 35 – Podgorica donio je još jednu spektakularnu večer borilačkih sportova i uzbudljivih okršaja najboljih regionalnih i međunarodnih boraca. U subotu, 7. studenoga 2026., dvorana Morača u glavnom gradu Crne Gore ugostila je veliki borilački spektakl u organizaciji Fight Nation Championshipa. U glavnoj borbi večeri neporaženi Miljan Zdravković branio je naslov prvaka bantam kategorije protiv Argentinca Joaquina Vargasa, dok su snage u K-1 okršaju odmjerili Rade Opačić i Aleksandr Soldatkin. Publika je mogla uživati i u atraktivnim dvobojima Ivana Sičaje i Alana Villalbe te Tomislava Sičaje i Andrije Stankovića. FNC 35 – Podgorica donio je vrhunsku akciju, napete borbe i večer punu adrenalina! Spektakl je bio dostupan ekskluzivno na Voyu!
Nadgradi paket za ogled

Slični sadržaji

FNC 30 - Zadar
FNC Knockout 1
FNC 29 - Ljubljana
FNC 23 - Beograd
FNC 33 - Zagreb
FNC 34 - Skopje
FNC 27 - München
FNC Best Of
FNC 24 - Arena Zagreb
FNC 31 - Beograd
FNC 22
FNC 26 - Podgorica
FNC 21 - Zadar
Zuffa Boxing 03
Zuffa Boxing 07
Oglas