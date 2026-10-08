FNC Vikings 03 - 2026 - Berisha vs. Gadzhiyev

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FNC Vikings 03 ,

2026 Epizoda 0

FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.

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  • 2026

22:34
FNC Vikings 03 - 2026 - Denes vs. Kazachynskyi

Denes vs. Kazachynskyi

FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.
23:58
FNC Vikings 03 - 2026 - Ajd vs. Tošković

Ajd vs. Tošković

FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.
8:56
FNC Vikings 03 - 2026 - Mirzaev vs. Čečil

Mirzaev vs. Čečil

FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.
6:46
FNC Vikings 03 - 2026 - Đuka vs. Klostermann

Đuka vs. Klostermann

FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.
17:40
FNC Vikings 03 - 2026 - Bohodiuk vs. Regisford

Bohodiuk vs. Regisford

FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.
13:06
FNC Vikings 03 - 2026 - Isaev vs. Becke

Isaev vs. Becke

FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.
17:43
FNC Vikings 03 - 2026 - Berisha vs. Gadzhiyev

Berisha vs. Gadzhiyev

FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.
18:31
FNC Vikings 03 - 2026 - Illes vs. Bieliaiev

Illes vs. Bieliaiev

FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.
17:26
FNC Vikings 03 - 2026 - Calandra vs. Grbić

Calandra vs. Grbić

FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.