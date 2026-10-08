FNC Vikings 03 - 2026 - Berisha vs. Gadzhiyev

FNC Vikings 03 - 2026

2026

FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri. FNC Vikings 03 gledajte u subotu, 26.9. uživo na platformi Voyo!