FNC Vikings 03
FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri. FNC Vikings 03 gledajte u subotu, 26.9. uživo na platformi Voyo!Prikaži više
2026FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri. FNC Vikings 03 gledajte u subotu, 26.9. uživo na platformi Voyo!Žanr: SportDržava: Hrvatska
22:34
Denes vs. Kazachynskyi
FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.
23:58
Ajd vs. Tošković
FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.
8:56
Mirzaev vs. Čečil
FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.
6:46
Đuka vs. Klostermann
FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.
17:40
Bohodiuk vs. Regisford
FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.
13:06
Isaev vs. Becke
FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.
17:43
Berisha vs. Gadzhiyev
FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.
18:31
Illes vs. Bieliaiev
FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.
17:26
Calandra vs. Grbić
FNC Vikings 03 ponovno stiže na platformu Voyo pod pokroviteljstvom najjače MMA organizacije u regiji – FNC-a. Treće izdanje turnira donosi uzbudljivu večer borbi u kojoj se susreću talentirani borci regionalne MMA scene i iskusni natjecatelji željni pobjede. U glavnoj borbi večeri u lakoj kategoriji snage će odmjeriti Ákos Dénes i Mykola Kazachynskyi, dok program donosi i okršaje Benjamina Ajda i Nikole Toškovića te Magomeda Mirzaeva i Martina Čečila. FNC Vikings 3 donosi atraktivan MMA program, borbe pune adrenalina i priliku za nova imena koja žele napraviti iskorak prema profesionalnoj karijeri.