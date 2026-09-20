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Formula 1 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026.

2026 Br. epizoda: 1

Formula 1 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026. održava se na atraktivnoj uličnoj stazi Baku City Circuit, gdje će vozači tražiti važne bodove u nastavku borbe za naslov svjetskog prvaka. Utrka u Bakuu 15. je runda kalendara Formule 1 2026., a staza duga 6,003 kilometra poznata je po kombinaciji uskih gradskih dionica, povijesnog dijela grada i jednog od najdužih pravaca u prvenstvu. Formula 1 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026. donosi vikend uz treninge, kvalifikacije i glavnu utrku na jednoj od najzahtjevnijih uličnih staza u kalendaru Formule 1. Formula 1 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026. gledajte od četvrtka 26.09. do subote 26.09. uživo na Voyo!

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Formula 1 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026. - najava
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