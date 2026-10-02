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Formula 1 Velika Nagrada Bahreina 2026.

2026 Br. epizoda: 1

Formula 1 Velika nagrada Bahreina 2026. donosi novi nastavak uzbudljive sezone Formule 1 i borbe za naslov svjetskog prvaka. Na stazi će se ponovno susresti najbolji vozači i momčadi, dok će svaki bod biti važan u nastavku prvenstva. Uoči utrke vodeći u poretku vozača je Kimi Antonelli, ispred Georgea Russella i Lewisa Hamiltona, a ljubitelji Formule 1 očekuju još jedan spektakularan vikend ispunjen brzinom, pretjecanjima i neizvjesnim dvobojima. Formula 1 Velika nagrada Bahreina 2026. ne propustite od petka 2.10. do nedjelje 4.10. uživo na platformi Voyo!

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