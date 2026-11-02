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Formula 1 Velika Nagrada Brazila 2026. ,

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Formula 1 Velika nagrada Brazila 2026. donosi novu dozu adrenalina i uzbuđenja na legendarnoj stazi Interlagos u São Paulu! Od 6. do 8. studenoga najbolji svjetski vozači borit će se za važne bodove u završnici sezone. Nakon dramatične Velike nagrade Meksika, na kojoj je Max Verstappen slavio ispred Lewisa Hamiltona, Kimi Antonelli osigurao je naslov svjetskog prvaka i postao najmlađi prvak u povijesti Formule 1. Mercedesov vozač predvodi poredak s 380 bodova, dok se iza njega vodi napeta borba za drugo mjesto između Verstappena, Hamiltona, Georgea Russella i Charlesa Leclerca. Može li Verstappen nastaviti pobjednički niz ili će Antonelli još jednom potvrditi dominaciju? Ne propusti Formula 1 Velika nagrada Brazila 2026. uživo na Voyo od petka 06.11. do nedjelje 08.11.!

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Formula 1 Velika Nagrada Brazila 2026. - najava
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