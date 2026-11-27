2026 Br. epizoda: 1

Formula 1 Velika nagrada Katara 2026. donosi spektakularnu noćnu utrku i uzbudljivu završnicu sezone Formule 1! Od 27. do 29. studenoga najbolji svjetski vozači odmjerit će snage na stazi Lusail International Circuit, dugoj 5,419 kilometara, s 16 zavoja i brojnim brzim dionicama. Uoči pretposljednje utrke sezone, Kimi Antonelli već je osigurao naslov svjetskog prvaka s Mercedesom, dok Max Verstappen, Lewis Hamilton i George Russell nastavljaju borbu za što bolji plasman. Pod svjetlima reflektora vozače očekuje zahtjevna utrka od 57 krugova, u kojoj će presuditi brzina, preciznost i strategija. Ne propusti Formulu 1 Veliku nagradu Katara 2026. od petka 27.11. do nedjelje 29.11. uživo na Voyo!

Prikaži više