Formula 1 Velika Nagrada Meksika 2026. - najava

Najava Epizoda 0

Formula 1 Velika nagrada Meksika 2026. donosi uzbudljivu borbu najboljih svjetskih vozača na stazi Autódromo Hermanos Rodríguez u Mexico Cityju. Od 30. listopada do 1. studenoga očekuju nas treninzi, kvalifikacije i glavna utrka koja se vozi kroz 71 krug. Uoči utrke prvenstvom vodi Mercedesov Kimi Antonelli, ispred Georgea Russella i Lewisa Hamiltona, a borba za naslov svjetskog prvaka ulazi u završnicu. Formula 1 Velika nagrada Meksika 2026. donosi još jedan spektakl prepun brzine, adrenalina i neizvjesnosti. Gledaj uživo od petka, 30.10., do nedjelje, 1.11., na Voyo!

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