Formula 1 Velika Nagrada SAD-a 2026. - najava

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Formula 1 Velika nagrada SAD-a 2026. donosi vrhunsko uzbuđenje i napetu borbu najboljih svjetskih vozača na legendarnoj stazi Circuit of the Americas u Austinu u Teksasu. Od 23. do 25. listopada ljubitelje brzine očekuje spektakularan trkaći vikend, a glavna utrka na rasporedu je u nedjelju, 25. listopada. Vozači će odmjeriti snage na zahtjevnoj stazi dugoj 5,513 kilometara, kroz 56 krugova prepunih brzine, pretjecanja i neizvjesnosti. Formula 1 Velika nagrada SAD-a 2026. donosi još jedan važan okršaj u završnici sezone i borbi za naslov svjetskog prvaka! Gledaj uživo od petka 23.10. do nedjelje 25.10. na Voyo!

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