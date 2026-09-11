2026 Br. epizoda: 1

Formula 1 Velika Nagrada Španjolske 2026. donosi novu borbu za bodove i nastavak uzbudljive sezone Svjetskog prvenstva Formule 1. Utrka se vozi na novoj stazi Madring u Madridu, koja će prvi put ugostiti vozače Formule 1. U središtu pozornosti bit će vodeći vozač prvenstva Kimi Antonelli (Mercedes), koji trenutačno drži prvo mjesto sa 267 bodova, ispred Georgea Russella (Mercedes) sa 201 bodom i Lewisa Hamiltona (Ferrari) sa 191 bodom. Pratite treninge, kvalifikacije i glavnu utrku Velike Nagrade Španjolske 2026. od 11.9. do 13.9. na Voyo!

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