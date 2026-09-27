Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026.
Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026 donosi uzbudljiv trkaći vikend na uličnoj stazi Baku City Circuit, gdje će najbolji mladi vozači Formule 2 odmjeriti snage na jednoj od najzahtjevnijih staza u kalendaru. U sklopu posebnog F2 formata u Bakuu vozače očekuju dvije kvalifikacijske sesije, sprint utrka te čak dvije glavne utrke, što donosi još više akcije i borbe za bodove. Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026 gledajte uživo na Voyo od četvrtka 24.9. do subote 26.9.!Prikaži više
2026Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026 donosi uzbudljiv trkaći vikend na uličnoj stazi Baku City Circuit, gdje će najbolji mladi vozači Formule 2 odmjeriti snage na jednoj od najzahtjevnijih staza u kalendaru. U sklopu posebnog F2 formata u Bakuu vozače očekuju dvije kvalifikacijske sesije, sprint utrka te čak dvije glavne utrke, što donosi još više akcije i borbe za bodove. Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026 gledajte uživo na Voyo od četvrtka 24.9. do subote 26.9.!Žanr: sport, SportDržava: Azerbajdžan
52:33
F2 Azerbaijan Grand Prix 2026: Trening
Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026 donosi uzbudljiv trkaći vikend na uličnoj stazi Baku City Circuit, gdje će najbolji mladi vozači Formule 2 odmjeriti snage na jednoj od najzahtjevnijih staza u kalendaru. U sklopu posebnog F2 formata u Bakuu vozače očekuju dvije kvalifikacijske sesije, sprint utrka te čak dvije glavne utrke, što donosi još više akcije i borbe za bodove. Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026 gledajte uživo na Voyo od četvrtka 24.9. do subote 26.9.!
Dostupno još 5 dana
1:13:40
F2 Azerbaijan Grand Prix 2026: Kvalifikacije
Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026 donosi uzbudljiv trkaći vikend na uličnoj stazi Baku City Circuit, gdje će najbolji mladi vozači Formule 2 odmjeriti snage na jednoj od najzahtjevnijih staza u kalendaru. U sklopu posebnog F2 formata u Bakuu vozače očekuju dvije kvalifikacijske sesije, sprint utrka te čak dvije glavne utrke, što donosi još više akcije i borbe za bodove. Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026 gledajte uživo na Voyo od četvrtka 24.9. do subote 26.9.!
Dostupno još 5 dana
1:23:02
F2 Azerbaijan Grand Prix 2026: Sprint utrka
Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026 donosi uzbudljiv trkaći vikend na uličnoj stazi Baku City Circuit, gdje će najbolji mladi vozači Formule 2 odmjeriti snage na jednoj od najzahtjevnijih staza u kalendaru. U sklopu posebnog F2 formata u Bakuu vozače očekuju dvije kvalifikacijske sesije, sprint utrka te čak dvije glavne utrke, što donosi još više akcije i borbe za bodove. Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026 gledajte uživo na Voyo od četvrtka 24.9. do subote 26.9.!
Dostupno još 5 dana
1:34:15
F2 Azerbaijan Grand Prix 2026: Glavna utrka 1
Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026 donosi uzbudljiv trkaći vikend na uličnoj stazi Baku City Circuit, gdje će najbolji mladi vozači Formule 2 odmjeriti snage na jednoj od najzahtjevnijih staza u kalendaru. U sklopu posebnog F2 formata u Bakuu vozače očekuju dvije kvalifikacijske sesije, sprint utrka te čak dvije glavne utrke, što donosi još više akcije i borbe za bodove.
Dostupno još 5 dana
1:26:49
F2 Azerbaijan Grand Prix 2026: Glavna utrka 2
Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026 donosi uzbudljiv trkaći vikend na uličnoj stazi Baku City Circuit, gdje će najbolji mladi vozači Formule 2 odmjeriti snage na jednoj od najzahtjevnijih staza u kalendaru. U sklopu posebnog F2 formata u Bakuu vozače očekuju dvije kvalifikacijske sesije, sprint utrka te čak dvije glavne utrke, što donosi još više akcije i borbe za bodove. Formula 2 Velika Nagrada Azerbajdžana 2026 gledajte uživo na Voyo od četvrtka 24.9. do subote 26.9.!
Dostupno još 5 dana