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Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026.

Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026.

2026 Br. epizoda: 4

Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026. donosi borbu najboljih mladih vozača na novoj stazi u Madridu, gdje se nastavlja napeta završnica FIA Formula 2 prvenstva. Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026. jedanaesta je runda sezone, a u središtu pozornosti bit će vodeći Nikola Tsolov iz momčadi Campos Racing, Rafael Câmara iz Invicta Racinga i Gabriele Minì iz MP Motorsporta, koji se bore za važne bodove uoči završetka prvenstva. Na stazi IFEMA MADRID Circuit vozače očekuju kvalifikacije, Sprint i Glavna utrka, a svaki rezultat može biti ključan u borbi za naslov. Gledajte uživo na Voyo od petka 11.09. do nedjelje 13.09.!

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Sport

  • 2026

57:26
Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026. - 2026 - F2 Spanish Grand Prix 2026: Trening

F2 Spanish Grand Prix 2026: Trening

Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026. donosi borbu najboljih mladih vozača na novoj stazi u Madridu, gdje se nastavlja napeta završnica FIA Formula 2 prvenstva. Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026. jedanaesta je runda sezone, a u središtu pozornosti bit će vodeći Nikola Tsolov iz momčadi Campos Racing, Rafael Câmara iz Invicta Racinga i Gabriele Minì iz MP Motorsporta, koji se bore za važne bodove uoči završetka prvenstva. Na stazi IFEMA MADRID Circuit vozače očekuju kvalifikacije, Sprint i Glavna utrka, a svaki rezultat može biti ključan u borbi za naslov. Gledajte uživo na Voyo od petka 11.09. do nedjelje 13.09.!
1:09:38
Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026. - 2026 - F2 Spanish Grand Prix 2026: Kvalifikacijska utrka

F2 Spanish Grand Prix 2026: Kvalifikacijska utrka

Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026. donosi borbu najboljih mladih vozača na novoj stazi u Madridu, gdje se nastavlja napeta završnica FIA Formula 2 prvenstva. Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026. jedanaesta je runda sezone, a u središtu pozornosti bit će vodeći Nikola Tsolov iz momčadi Campos Racing, Rafael Câmara iz Invicta Racinga i Gabriele Minì iz MP Motorsporta, koji se bore za važne bodove uoči završetka prvenstva. Na stazi IFEMA MADRID Circuit vozače očekuju kvalifikacije, Sprint i Glavna utrka, a svaki rezultat može biti ključan u borbi za naslov. Gledajte uživo na Voyo od petka 11.09. do nedjelje 13.09.!
1:33:26
Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026. - 2026 - F2 Spanish Grand Prix 2026: Sprint utrka

F2 Spanish Grand Prix 2026: Sprint utrka

Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026. donosi borbu najboljih mladih vozača na novoj stazi u Madridu, gdje se nastavlja napeta završnica FIA Formula 2 prvenstva. Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026. jedanaesta je runda sezone, a u središtu pozornosti bit će vodeći Nikola Tsolov iz momčadi Campos Racing, Rafael Câmara iz Invicta Racinga i Gabriele Minì iz MP Motorsporta, koji se bore za važne bodove uoči završetka prvenstva. Na stazi IFEMA MADRID Circuit vozače očekuju kvalifikacije, Sprint i Glavna utrka, a svaki rezultat može biti ključan u borbi za naslov. Gledajte uživo na Voyo od petka 11.09. do nedjelje 13.09.!
1:32:27
Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026. - 2026 - F2 Spanish Grand Prix 2026: Glavna utrka

F2 Spanish Grand Prix 2026: Glavna utrka

Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026. donosi borbu najboljih mladih vozača na novoj stazi u Madridu, gdje se nastavlja napeta završnica FIA Formula 2 prvenstva. Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026. jedanaesta je runda sezone, a u središtu pozornosti bit će vodeći Nikola Tsolov iz momčadi Campos Racing, Rafael Câmara iz Invicta Racinga i Gabriele Minì iz MP Motorsporta, koji se bore za važne bodove uoči završetka prvenstva. Na stazi IFEMA MADRID Circuit vozače očekuju kvalifikacije, Sprint i Glavna utrka, a svaki rezultat može biti ključan u borbi za naslov.

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