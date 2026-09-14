Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026.

2026 Br. epizoda: 4

Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026. donosi borbu najboljih mladih vozača na novoj stazi u Madridu, gdje se nastavlja napeta završnica FIA Formula 2 prvenstva. Formula 2 Velika Nagrada Španjolske 2026. jedanaesta je runda sezone, a u središtu pozornosti bit će vodeći Nikola Tsolov iz momčadi Campos Racing, Rafael Câmara iz Invicta Racinga i Gabriele Minì iz MP Motorsporta, koji se bore za važne bodove uoči završetka prvenstva. Na stazi IFEMA MADRID Circuit vozače očekuju kvalifikacije, Sprint i Glavna utrka, a svaki rezultat može biti ključan u borbi za naslov. Gledajte uživo na Voyo od petka 11.09. do nedjelje 13.09.!

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