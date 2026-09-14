Formula 3 Velika Nagrada Španjolske 2026.

2026 Br. epizoda: 5

Formula 3 Velika Nagrada Španjolske 2026. donosi završnu borbu mladih vozačkih talenata na novoj stazi MADRING u Madridu, gdje će se odlučiti konačni poredak FIA Formula 3 prvenstva. Formula 3 Velika Nagrada Španjolske 2026. posljednja je runda sezone, a u središtu pozornosti bit će vozači poput Théophilea Naëla, Uga Ugochukwua, Ernesta Rivere i Freddieja Slatera, koji se bore za što bolji završetak prvenstva i dokazivanje u jednoj od najvažnijih razvojnih serija motosporta. završnu rundu FIA Formula 3 prvenstva gledajte uživo na Voyo od petka 11.09. do nedjelje 13.09.!

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