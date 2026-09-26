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Formula na RTL-u ,

2026 Epizoda 0

Uoči utrka, RTL donosi emisiju koja će se emitirati uživo - sat vremena prije početka utrka, donoseći gledateljima sve ono što kamere tijekom same utrke ne stignu pokazati - napetost prije starta, ključne strateške odluke i atmosferu koja odlučuje pobjednike još prije gašenja crvenih svjetala. Kroz emisiju gledatelje vodi Filip Brkić, jedno od najprepoznatljivijih lica RTL-a, uz stalne komentatore Ivana Blažička i Nevena Novaka, dok će se u studiju i uživo s lokacija utrka pridruživati i posebni gosti iz svijeta autosporta. RTL donosi ekskluzivan pogled iza kulisa, analize taktika i ključnih odluka neposredno prije početka utrka, reakcije vozača i šefova momčadi, objašnjenja novih pravila i tehnoloških promjena sezone te detaljan pregled novih bolida uz najmoderniju televizijsku grafiku.

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Dostupno još 5 dana

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