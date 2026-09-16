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Gladijator
Gladiator
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Gladijator , Gladiator

2000 2 h 28 min
15

Epski povijesni spektakl 'Gladijator' redatelja Ridleyja Scotta s Russellom Croweom u ulozi Maximusa, legendarnog rimskog generala koji nakon izdaje cara Commodusa gubi obitelj, položaj i slobodu. Prisjenjen postati gladijator, Maximus se bori u arenama Rimskog Carstva, nižući pobjede i stječući slavu među narodom, dok u sebi nosi želju za osvetom i povratkom pravde. Uz veličanstvene scene borbi, dojmljivu glazbu Hansa Zimmera i nezaboravne izvedbe Russella Crowea i Joaquina Phoenixa, 'Gladijator' je jedan od najcjenjenijih povijesnih filmova modernog doba, nagrađen s pet Oscara i poznat po snažnoj priči o časti, hrabrosti i borbi protiv tiranije.

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Dramatično Uzbudljivo Povijesno
Dostupno još 29 dana

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