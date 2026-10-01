Dobar i loš murjak - Sezona 1

2025

Komična kriminalistička serija 'Dobar i loš murjak' prati brata i sestru, detektive Louise i Henryja Hickmana, koji zajedno rješavaju neobične slučajeve u malom gradu Eden Valeu. Dok se suočavaju s osebujnim stanovnicima, nedostatkom resursa i različitim pogledima na policijski posao, njihov komplicirani odnos dodatno je izazvan činjenicom da im je otac šef policije. 'Dobar i loš murjak' spaja kriminalističke istrage, obiteljske odnose i humor kroz priču o dvojcu koji mora pronaći ravnotežu između zakona i vlastitih razlika. U seriji 'Dobar i loš murjak' glavne uloge tumače Leighton Meester, Luke Cook i Clancy Brown, donoseći zabavan pogled na klasični policijski proceduralni format.