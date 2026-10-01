Dobar i loš murjak , Good Cop/Bad Cop
Šokantna otkrića prijete razotkriti Eden Vale dok se otkriva identitet ubojice iz desetljećima starog slučaja.Prikaži više
Sezona 1Komična kriminalistička serija 'Dobar i loš murjak' prati brata i sestru, detektive Louise i Henryja Hickmana, koji zajedno rješavaju neobične slučajeve u malom gradu Eden Valeu. Dok se suočavaju s osebujnim stanovnicima, nedostatkom resursa i različitim pogledima na policijski posao, njihov komplicirani odnos dodatno je izazvan činjenicom da im je otac šef policije. 'Dobar i loš murjak' spaja kriminalističke istrage, obiteljske odnose i humor kroz priču o dvojcu koji mora pronaći ravnotežu između zakona i vlastitih razlika. U seriji 'Dobar i loš murjak' glavne uloge tumače Leighton Meester, Luke Cook i Clancy Brown, donoseći zabavan pogled na klasični policijski proceduralni format.Žanr: komedija, kriminalistički, misterijGlumci: Leighton Meester, Luke Cook, Clancy Brown, Devon Terrell, Blazey Best, Blazey Best, Devon TerrellDržava: Australija, SAD
40:14
1. epizoda
Kad pljačka ljekarne preraste u istragu ubojstva, načelnik policije Eden Valea nagovara otuđenog sina da se vrati kući i udruži snage sa svojom starijom sestrom detektivkom, unatoč njihovim potpuno različitim osobnostima i metodama rada.
39:48
2. epizoda
Dok se ostatak policijske postaje bavi godišnjom humanitarnom akcijom Velikog Hanka, Lou i Henry moraju istražiti sumnjivu smrt posjetitelja zaljubljenog u kriptovalute koji je preminuo nakon što je pojeo otrovnu gljivu.
40:28
3. epizoda
Kada je zvijezda nogometne momčadi srednje škole Eden Vale napadnuta, otkrivaju se uznemirujuće tajne koje pokazuju dokle su ljudi spremni ići kako bi pobijedili.
40:36
4. epizoda
Kada Lily s prijateljima ode u šumu snimiti niskobudžetni horor film, njihova glavna glumica upitnog talenta nestane.
40:36
6. epizoda
Eksplozivna obiteljska tajna uzdrma Hickmanove, no moraju ostaviti nesuglasice po strani kada Eden Vale postane meta sabotaže.