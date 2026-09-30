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Gospodar neba , El Señor de los Cielos

Sezona 5 Epizoda 93

Rutila i Javi saznaju za plan Kolumbijaca. Leandro Quezada pokušava sklopiti savez s Tonyjem, a za Aureliovu glavu raspisuje se nagrada. Situacija otvara novi rat oko poslovanja u Kolumbiji.

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Dostupno još 23 dana

  • Sezona 5

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