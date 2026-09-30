Gospodar neba - Sezona 5

2017

Telenovela 'Gospodar neba' je svjetska uspješnica koja spaja elemente akcije, drame i kriminalističkog trilera, čineći seriju jedinstvenim televizijskim fenomenom. U središtu priče je Aurelio Casillas, moćni vođa narko-kartela, poznat kao 'Gospodar neba' zbog svoje flote zrakoplova kojima prevozi drogu diljem svijeta. Kroz složene odnose sa svojom obitelji i braćom, serija prati borbu za moć, izdaju i preživljavanje u opasnom kriminalnom svijetu. 'Gospodar neba' donosi napetu i dinamičnu priču koja će osvojiti ljubitelje napetih drama i kriminalističkih zapleta.