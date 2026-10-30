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Gradi(ONA) ,

Sezona 5 Epizoda 2

Jubilarna peta sezona donosi osam epizoda posvećenih velikoj transformaciji stana od 110 četvornih metara, s terasom od gotovo 50 četvornih metara. Nakon četiri uspješne sezone, 'GradiONA' se vraća se s jednim od najambicioznijih projekata. U središtu jubilarne pete sezone nalazi se potresom oštećeno potkrovlje u starogradskoj zgradi u Zagrebu koje će, nakon konstrukcijske obnove i potpune adaptacije, postati suvremeni dom. Na približno 110 četvornih metara, uz prostranu terasu od gotovo 50 četvornih metara, gledatelji će pratiti transformaciju prostora: od građevinskih i instalacijskih radova do završnog uređenja interijera. Nova sezona donosi snažniji fokus na arhitekturu, dizajn i uređenje interijera. Kosine krova, različite visine i veliki prozori potkrovlja predstavljaju poseban projektantski izazov, ali i priliku za stvaranje jedinstvenog prostora.

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  • Sezona 1

39:05
Gradi(ONA) - Sezona 5 - 2. epizoda

2. epizoda

Jubilarna peta sezona donosi osam epizoda posvećenih velikoj transformaciji stana od 110 četvornih metara, s terasom od gotovo 50 četvornih metara. Nakon četiri uspješne sezone, 'GradiONA' se vraća se s jednim od najambicioznijih projekata. U središtu jubilarne pete sezone nalazi se potresom oštećeno potkrovlje u starogradskoj zgradi u Zagrebu koje će, nakon konstrukcijske obnove i potpune adaptacije, postati suvremeni dom. Na približno 110 četvornih metara, uz prostranu terasu od gotovo 50 četvornih metara, gledatelji će pratiti transformaciju prostora: od građevinskih i instalacijskih radova do završnog uređenja interijera. Nova sezona donosi snažniji fokus na arhitekturu, dizajn i uređenje interijera. Kosine krova, različite visine i veliki prozori potkrovlja predstavljaju poseban projektantski izazov, ali i priliku za stvaranje jedinstvenog prostora.
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29:00
Gradi(ONA) - Sezona 5 - 1. epizoda

1. epizoda

Jubilarna peta sezona donosi osam epizoda posvećenih velikoj transformaciji stana od 110 četvornih metara, s terasom od gotovo 50 četvornih metara. Nakon četiri uspješne sezone, 'GradiONA' se vraća se s jednim od najambicioznijih projekata. U središtu jubilarne pete sezone nalazi se potresom oštećeno potkrovlje u starogradskoj zgradi u Zagrebu koje će, nakon konstrukcijske obnove i potpune adaptacije, postati suvremeni dom. Na približno 110 četvornih metara, uz prostranu terasu od gotovo 50 četvornih metara, gledatelji će pratiti transformaciju prostora: od građevinskih i instalacijskih radova do završnog uređenja interijera. Nova sezona donosi snažniji fokus na arhitekturu, dizajn i uređenje interijera. Kosine krova, različite visine i veliki prozori potkrovlja predstavljaju poseban projektantski izazov, ali i priliku za stvaranje jedinstvenog prostora.
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Gradi(ONA) 5
S5/E2
E01
Titlovi:
HR
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  • Sezona 5

  • Sezona 4

  • Sezona 3

  • Sezona 2

  • Sezona 1