Gradi(ONA) - Sezona 5 - 3. epizoda

Gradi(ONA) ,
Jubilarna peta sezona donosi osam epizoda posvećenih velikoj transformaciji stana od 110 četvornih metara, s terasom od gotovo 50 četvornih metara. Nakon četiri uspješne sezone, 'GradiONA' se vraća se s jednim od najambicioznijih projekata. U središtu jubilarne pete sezone nalazi se potresom oštećeno potkrovlje u starogradskoj zgradi u Zagrebu koje će, nakon konstrukcijske obnove i potpune adaptacije, postati suvremeni dom. Na približno 110 četvornih metara, uz prostranu terasu od gotovo 50 četvornih metara, gledatelji će pratiti transformaciju prostora: od građevinskih i instalacijskih radova do završnog uređenja interijera. Nova sezona donosi snažniji fokus na arhitekturu, dizajn i uređenje interijera. Kosine krova, različite visine i veliki prozori potkrovlja predstavljaju poseban projektantski izazov, ali i priliku za stvaranje jedinstvenog prostora.Prikaži više
Sezona 5Lifestyle emisija s revolucionarnim pristupom Gradi(ONA) ruši stereotipe o ženama u ulozi majstora. Gradi(ONA) iz epizode u epizodu educira, inspirira i zabavlja gledatelje. Ova jedinstvena emisija, koja se bavi uređenjem interijera pod vodstvom Ana-Marije Percaić, glumice i dizajnerice interijera, donosi svjež i neobičan pristup građevinskim temama. Svaka epizoda emisije Gradi(ONA) ne samo da pokazuje kako se praktično i kreativno može pristupiti renovaciji i uređenju prostora, već i potiče gledatelje da preispitaju vlastite ideje o uređenju doma. Ana-Marija u emisiji uspijeva spojiti svoje dvije strasti; glumu i dizajn interijera, pružajući realističan, ali i vrlo zabavan uvid u proces renovacije. Svaka epizoda je priča za sebe, zanimljivim projektima i idejama demonstrira kako se s malo kreativnosti i stručnosti može transformirati bilo koji prostor. Gradi(ONA) je više od obične lifestyle emisije; to je izvor inspiracije za sve one koji žele osvježiti svoj životni prostor, a ujedno pruža edukativan i zabavan sadržaj širokom spektru gledatelja.Žanr: lifestyle emisijaDržava: Hrvatska
Sezona 4Lifestyle emisija s revolucionarnim pristupom Gradi(ONA) ruši stereotipe o ženama u ulozi majstora. Gradi(ONA) iz epizode u epizodu educira, inspirira i zabavlja gledatelje. Ova jedinstvena emisija, koja se bavi uređenjem interijera pod vodstvom Ana-Marije Percaić, glumice i dizajnerice interijera, donosi svjež i neobičan pristup građevinskim temama. Svaka epizoda emisije Gradi(ONA) ne samo da pokazuje kako se praktično i kreativno može pristupiti renovaciji i uređenju prostora, već i potiče gledatelje da preispitaju vlastite ideje o uređenju doma. Ana-Marija u emisiji uspijeva spojiti svoje dvije strasti; glumu i dizajn interijera, pružajući realističan, ali i vrlo zabavan uvid u proces renovacije. Svaka epizoda je priča za sebe, zanimljivim projektima i idejama demonstrira kako se s malo kreativnosti i stručnosti može transformirati bilo koji prostor. Gradi(ONA) je više od obične lifestyle emisije; to je izvor inspiracije za sve one koji žele osvježiti svoj životni prostor, a ujedno pruža edukativan i zabavan sadržaj širokom spektru gledatelja.Žanr: LifestyleDržava: Hrvatska
Sezona 3Lifestyle emisija s revolucionarnim pristupom Gradi(ONA) ruši stereotipe o ženama u ulozi majstora. Gradi(ONA) iz epizode u epizodu educira, inspirira i zabavlja gledatelje. Ova jedinstvena emisija, koja se bavi uređenjem interijera pod vodstvom Ana-Marije Percaić, glumice i dizajnerice interijera, donosi svjež i neobičan pristup građevinskim temama. Svaka epizoda emisije Gradi(ONA) ne samo da pokazuje kako se praktično i kreativno može pristupiti renovaciji i uređenju prostora, već i potiče gledatelje da preispitaju vlastite ideje o uređenju doma. Ana-Marija u emisiji uspijeva spojiti svoje dvije strasti; glumu i dizajn interijera, pružajući realističan, ali i vrlo zabavan uvid u proces renovacije. Svaka epizoda je priča za sebe, zanimljivim projektima i idejama demonstrira kako se s malo kreativnosti i stručnosti može transformirati bilo koji prostor. Gradi(ONA) je više od obične lifestyle emisije; to je izvor inspiracije za sve one koji žele osvježiti svoj životni prostor, a ujedno pruža edukativan i zabavan sadržaj širokom spektru gledatelja.Žanr: LifestyleDržava: Hrvatska
Sezona 2Lifestyle emisija s revolucionarnim pristupom Gradi(ONA) ruši stereotipe o ženama u ulozi majstora. Gradi(ONA) iz epizode u epizodu educira, inspirira i zabavlja gledatelje. Ova jedinstvena emisija, koja se bavi uređenjem interijera pod vodstvom Ana-Marije Percaić, glumice i dizajnerice interijera, donosi svjež i neobičan pristup građevinskim temama. Svaka epizoda emisije Gradi(ONA) ne samo da pokazuje kako se praktično i kreativno može pristupiti renovaciji i uređenju prostora, već i potiče gledatelje da preispitaju vlastite ideje o uređenju doma. Ana-Marija u emisiji uspijeva spojiti svoje dvije strasti; glumu i dizajn interijera, pružajući realističan, ali i vrlo zabavan uvid u proces renovacije. Svaka epizoda je priča za sebe, zanimljivim projektima i idejama demonstrira kako se s malo kreativnosti i stručnosti može transformirati bilo koji prostor. Gradi(ONA) je više od obične lifestyle emisije; to je izvor inspiracije za sve one koji žele osvježiti svoj životni prostor, a ujedno pruža edukativan i zabavan sadržaj širokom spektru gledatelja.Žanr: LifestyleDržava: Hrvatska
Sezona 1Lifestyle emisija s revolucionarnim pristupom Gradi(ONA) ruši stereotipe o ženama u ulozi majstora. Gradi(ONA) iz epizode u epizodu educira, inspirira i zabavlja gledatelje. Ova jedinstvena emisija, koja se bavi uređenjem interijera pod vodstvom Ana-Marije Percaić, glumice i dizajnerice interijera, donosi svjež i neobičan pristup građevinskim temama. Svaka epizoda emisije Gradi(ONA) ne samo da pokazuje kako se praktično i kreativno može pristupiti renovaciji i uređenju prostora, već i potiče gledatelje da preispitaju vlastite ideje o uređenju doma. Ana-Marija u emisiji uspijeva spojiti svoje dvije strasti; glumu i dizajn interijera, pružajući realističan, ali i vrlo zabavan uvid u proces renovacije. Svaka epizoda je priča za sebe, zanimljivim projektima i idejama demonstrira kako se s malo kreativnosti i stručnosti može transformirati bilo koji prostor. Gradi(ONA) je više od obične lifestyle emisije; to je izvor inspiracije za sve one koji žele osvježiti svoj životni prostor, a ujedno pruža edukativan i zabavan sadržaj širokom spektru gledatelja.Žanr: LifestyleDržava: Hrvatska