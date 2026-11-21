Gradi(ONA) - Sezona 5

2025

Lifestyle emisija s revolucionarnim pristupom Gradi(ONA) ruši stereotipe o ženama u ulozi majstora. Gradi(ONA) iz epizode u epizodu educira, inspirira i zabavlja gledatelje. Ova jedinstvena emisija, koja se bavi uređenjem interijera pod vodstvom Ana-Marije Percaić, glumice i dizajnerice interijera, donosi svjež i neobičan pristup građevinskim temama. Svaka epizoda emisije Gradi(ONA) ne samo da pokazuje kako se praktično i kreativno može pristupiti renovaciji i uređenju prostora, već i potiče gledatelje da preispitaju vlastite ideje o uređenju doma. Ana-Marija u emisiji uspijeva spojiti svoje dvije strasti; glumu i dizajn interijera, pružajući realističan, ali i vrlo zabavan uvid u proces renovacije. Svaka epizoda je priča za sebe, zanimljivim projektima i idejama demonstrira kako se s malo kreativnosti i stručnosti može transformirati bilo koji prostor. Gradi(ONA) je više od obične lifestyle emisije; to je izvor inspiracije za sve one koji žele osvježiti svoj životni prostor, a ujedno pruža edukativan i zabavan sadržaj širokom spektru gledatelja.