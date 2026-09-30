Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 20. epizoda

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Medo Grizli i male napasti , Grizzy and the Lemmings

Sezona 2 Epizoda 20

Grizli otkriva novi pametni hladnjak koji analizira prehranu i bira odgovarajuću hranu, ali leminzi ubrzo pronađu način kako iskoristiti novu tehnologiju za svoje nestašluke.

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  • Sezona 1

  • Sezona 2

7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 1. epizoda

1. epizoda

Grizli i leminzi ponovno se bore za prevlast u rendžerovoj kući, a njihov sukob završava potpunim kaosom i uništenjem skloništa.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 2. epizoda

2. epizoda

Leminzi pronalaze polarnog medvjeda koji je doplutao na komadu leda i pokušavaju ga zadržati, no Grizli nije oduševljen novim gostom.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 3. epizoda

3. epizoda

Grizli pokušava riješiti problem s leminzima, ali njihova igra brzo prerasta u novu ludu avanturu.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 4. epizoda

4. epizoda

Leminzi pronalaze čarobni izvor koji pomlađuje Grizzyja i pretvara ga u mladunče, što im daje priliku za nove nestašluke.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 5. epizoda

5. epizoda

Grizli pokušava zaštititi zalihu hrane zaključavanjem ormara, ali leminzi pronalaze kreativne načine kako doći do svog cilja.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 6. epizoda

6. epizoda

Čarobni predmet odvodi Grizlija i leminze kroz vrijeme, gdje ih čekaju neobične životinje, nove pustolovine i razne opasnosti.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 7. epizoda

7. epizoda

Grizli pokušava impresionirati ženku medvjeda, ali mu leminzi svojim nestašlucima neprestano kvare planove.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 8. epizoda

8. epizoda

Nakon pronalaska posebnog predmeta koji mijenja gravitaciju, Grizli i leminzi pretvaraju kuću u mjesto gdje više ne vrijede uobičajena pravila.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 9. epizoda

9. epizoda

Neobičan zvuk privlači pažnju stanovnika šume i pokreće novu borbu između Grizlija i leminga.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 10. epizoda

10. epizoda

Grizli pokušava zaštititi svoju omiljenu čokoladnu poslasticu Yummy, ali leminzi pronalaze način kako je ukrasti.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 11. epizoda

11. epizoda

Neobični događaji dovode Grizlija i leminze do novog sukoba punog smiješnih situacija i nestašluka.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 12. epizoda

12. epizoda

Magični šešir donosi nove mogućnosti, ali i još više problema za Grizlija i leminze.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 13. epizoda

13. epizoda

Grizli misli da se napokon riješio leminga, ali oni pronalaze način kako ostati dio njegove svakodnevice.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 14. epizoda

14. epizoda

Leminzi koriste novu dasku za vratolomije, dok Grizli pokušava vratiti mir u kuću.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 15. epizoda

15. epizoda

Nova vozila pretvaraju šumu u poligon pun brzih vožnji, prepreka i kaotičnih avantura.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 16. epizoda

16. epizoda

Grizli i leminzi pronalaze predmet koji im omogućuje predviđanje budućnosti, što dovodi do novih nevolja.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 17. epizoda

17. epizoda

Leminzi stvaraju vlastitu plažu usred šume, ali Grizli pokušava ponovno preuzeti kontrolu.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 18. epizoda

18. epizoda

Neobičan predmet iz prošlosti pokreće novu pustolovinu i sukob između Grizlija i leminga.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 19. epizoda

19. epizoda

Nova tehnologija u hladnjaku pokušava kontrolirati prehranu stanovnika kuće, ali stvari brzo izmaknu kontroli.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 20. epizoda

20. epizoda

Grizli otkriva novi pametni hladnjak koji analizira prehranu i bira odgovarajuću hranu, ali leminzi ubrzo pronađu način kako iskoristiti novu tehnologiju za svoje nestašluke.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 21. epizoda

21. epizoda

Grizli pokušava impresionirati ženku medvjeda uz pomoć neobičnog izuma, no leminzi ponovno pretvaraju njegov plan u kaotičnu avanturu.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 22. epizoda

22. epizoda

Grizli pronalazi savršeni jastuk za odmor, ali leminzi ga pretvaraju u svoju novu igračku i ne dopuštaju mu miran san.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 23. epizoda

23. epizoda

Grizli pokušava zaštititi svoju zalihu Yummyja, ali leminzi koriste novu opremu kako bi mu pomrsili planove.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 24. epizoda

24. epizoda

Grizli želi poboljšati svoju formu kako bi zadivio ženku medvjeda, no leminzi mu trening pretvaraju u vlastiti zabavni park.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 25. epizoda

25. epizoda

Nakon pronalaska neobične opreme, Grizli pokušava postati superjunak, ali leminzi mu otežavaju ostvarenje njegovih herojskih planova.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 26. epizoda

26. epizoda

Grizli otkriva nove mogućnosti pametnog uređaja, ali leminzi koriste tehnologiju kako bi ponovno preuzeli kontrolu nad kućom.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 27. epizoda

27. epizoda

Grizli pokušava napraviti savršenu fotografiju, dok leminzi imaju potpuno drugačiji plan za zabavu.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 28. epizoda

28. epizoda

Nova igra pretvara sukob Grizlija i leminga u natjecanje puno smiješnih izazova.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 29. epizoda

29. epizoda

Grizli i leminzi koriste novu tehnologiju koja mijenja način na koji upravljaju kućom, ali situacija brzo izmakne kontroli.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 30. epizoda

30. epizoda

Grizli pronalazi čarobni predmet koji ispunjava želje, ali leminzi ga pokušavaju iskoristiti za vlastite nestašluke.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 31. epizoda

31. epizoda

Grizli pronalazi neobičan predmet koji mu omogućuje skakanje poput opruge, ali leminzi ubrzo koriste novu zabavu za vlastite nestašluke.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 32. epizoda

32. epizoda

Grizli pokušava zaštititi neobičnog rakuna, dok leminzi u svemu vide priliku za novu igru i kaos.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 33. epizoda

33. epizoda

Leminzi pronalaze način kako promijeniti pravila u kući i pokušavaju preuzeti potpunu kontrolu nad Grizlijem.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 34. epizoda

34. epizoda

Nova igra pretvara kuću u veliko natjecanje, a Grizli i leminzi daju sve od sebe kako bi pobijedili.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 35. epizoda

35. epizoda

Grizli i leminzi otkrivaju novu tehnologiju koja stvara digitalnog pomagača, ali on ubrzo počinje stvarati još veće probleme.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 36. epizoda

36. epizoda

Grizli pronalazi predmet koji ispunjava želje, no leminzi ga pokušavaju iskoristiti za vlastite planove.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 37. epizoda

37. epizoda

Neobičan izum mijenja ponašanje Grizlija i leminga te stvara potpuno novu zbrku.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 38. epizoda

38. epizoda

Grizli i leminzi koriste maske i trikove kako bi prevarili jedni druge, ali situacija brzo izmakne kontroli.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 39. epizoda

39. epizoda

Neobičan predmet omogućuje savijanje prostora, što Grizliju i leminzima donosi novu avanturu.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 40. epizoda

40. epizoda

Grizli i leminzi završavaju u svijetu crtanog filma gdje pravila stvarnosti više ne vrijede.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 41. epizoda

41. epizoda

Grizli pronalazi način kako postati ogroman, ali njegova nova veličina donosi više problema nego prednosti.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 42. epizoda

42. epizoda

Grizli pronalazi neobično odijelo koje mu daje nove mogućnosti, ali leminzi ponovno imaju svoje planove.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 43. epizoda

43. epizoda

Posebne naočale pomažu Grizliju u svakodnevnim zadacima, ali leminzi ih žele prisvojiti.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 44. epizoda

44. epizoda

Grizli dobiva posebnu zaštitu, no leminzi pokušavaju pronaći način kako zaobići novu prepreku.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 45. epizoda

45. epizoda

Magla prekriva šumu i kuću, a Grizli i leminzi moraju se snaći u potpunoj nevidljivosti.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 46. epizoda

46. epizoda

Grizli se pokušava odmoriti i oporaviti, ali leminzi mu svojim igrama ne daju mira.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 47. epizoda

47. epizoda

Leminzi pronalaze posebnu gumu koja im daje neobične sposobnosti i stvaraju novi kaos.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 48. epizoda

48. epizoda

Nova sprava mijenja veličinu i oblik stvari oko njih, što dovodi do još jedne lude avanture.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 49. epizoda

49. epizoda

Grizli pokušava pronaći mir i opustiti se uz pomoć posebnih tehnika meditacije, ali mu leminzi svojim nestašlucima ne dopuštaju spokoj.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 50. epizoda

50. epizoda

Grizli pronalazi uređaj koji može mijenjati ponašanje i funkcije, no leminzi ga koriste kako bi napravili potpuni kaos.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 51. epizoda

51. epizoda

Leminzi pretvaraju kuću u kuglanu, a Grizli pokušava zaustaviti njihovu novu opasnu igru.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 52. epizoda

52. epizoda

Grizli i leminzi kreću u potragu za neobičnim gljivama koje donose neočekivane posljedice.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 53. epizoda

53. epizoda

Grizli pronalazi način kako poletjeti, ali leminzi ubrzo koriste njegov izum za vlastite zračne vratolomije.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 54. epizoda

54. epizoda

Grizli pokušava uživati u cirkuskoj atmosferi, ali leminzi pretvaraju cijelu kuću u pravi cirkus.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 55. epizoda

55. epizoda

Leminzi pronalaze elektroničku opremu i postaju pravi mali tehnološki junaci, što Grizliju stvara nove probleme.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 56. epizoda

56. epizoda

Leminzi pronalaze način kako otjerati Grizlija iz kuće, ali njihov plan ne ide prema očekivanjima.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 57. epizoda

57. epizoda

Grizli pokušava upravljati vozilom kako bi impresionirao ženku medvjeda, no leminzi ponovno sve pretvaraju u kaos.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 58. epizoda

58. epizoda

Leminzi pokreću kuću i pretvaraju je u neobično vozilo koje Grizli pokušava zaustaviti.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 59. epizoda

59. epizoda

Leminzi pronalaze posebnu biljku koja brzo raste i stvara nove probleme u kući.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 60. epizoda

60. epizoda

Grizli postaje meta neobične igre leminga i mora pronaći način kako izbjeći njihove zamke.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 61. epizoda

61. epizoda

Čarobna svjetlost s neba donosi nove moći i neobične situacije za Grizlija i leminge.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 62. epizoda

62. epizoda

Grizli pronalazi uređaj povezan s vremenom, ali leminzi ga koriste na svoj način i stvaraju zbrku.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 63. epizoda

63. epizoda

Grizli otkriva način upravljanja snovima, no leminzi ubrzo ulaze u njegov svijet mašte.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 64. epizoda

64. epizoda

Leminzi postaju mali detektivi i pokušavaju riješiti misterij koji uključuje Grizlija.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 65. epizoda

65. epizoda

Grizli pokušava pronaći mir, ali se mora brinuti o novoj obvezi koja mu donosi dodatne probleme.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 66. epizoda

66. epizoda

Grizli i leminzi susreću neobičnog losa koji donosi novu pustolovinu u šumu.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 67. epizoda

67. epizoda

Grizli pronalazi uređaj koji mu pomaže otkriti gdje su leminzi, ali oni brzo pronađu način kako ga nadmudriti.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 68. epizoda

68. epizoda

Leminzi koriste velike lopte za zorb i pretvaraju šumu u zabavni poligon pun prepreka.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 69. epizoda

69. epizoda

Leminzi izrađuju vlastitu letjelicu, a Grizli je pokušava iskoristiti za impresioniranje ženke medvjeda.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 70. epizoda

70. epizoda

Nakon neobičnog događaja leminzi povjeruju da su likovi iz bajke i počinju živjeti svoju novu priču.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 71. epizoda

71. epizoda

Grizli i leminzi sudjeluju u natjecanju koje organizira njihov omiljeni proizvođač čokoladnog namaza, a nagrada je ogromna tegla Yummyja.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 72. epizoda

72. epizoda

Nakon što je tisućama godina bio zamrznut, sabljozubi medvjed se pojavljuje u šumi i stvara novu zbrku za Grizlija i leminze.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 73. epizoda

73. epizoda

Leminzi pronalaze tajni prototip kanadske vojske koji omogućuje prolazak kroz čvrste površine, što odmah koriste za nove nestašluke.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 74. epizoda

74. epizoda

Leminzi pronalaze amajliju u obliku orla koja im daje sposobnosti ptice grabljivice, ali Grizli ne želi prepustiti kontrolu nad kućom.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 75. epizoda

75. epizoda

Leminzi pronalaze rendžerovu električnu gitaru i pretvaraju kuću u pozornicu za svoj divlji rock koncert.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 76. epizoda

76. epizoda

Leminzi koriste veliko sumo odijelo na napuhavanje i postaju snažniji nego ikad, što Grizliju stvara nove probleme.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 77. epizoda

77. epizoda

Grizli i leminzi pronalaze drevni stol koji može prikazati događaje iz prošlosti, otkrivajući neobične tajne.
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 78. epizoda

78. epizoda

Leminzi pronalaze staru knjigu čarolija s formulom koja omogućuje mijenjanje izgleda i pretvaranje u druga bića, što dovodi do potpune zbrke.

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