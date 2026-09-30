Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 30. epizoda

Medo Grizli i male napasti - Sezona 1

2016

U zabavnoj i uzbudljivoj crtanoj seriji Medo Grizli i male napasti, pratimo komične avanture zdepastog medvjeda Grizlija i njegovih nepodnosivih rivala, leminga. Glavni zaplet serije temelji se na dugotrajnom sukobu oko posjeda popularnog namaza Yummy, čokoladno-lješnjak kreme koja nevjerojatno podsjeća na Nutellu. Svaka epizoda donosi niz urnebesnih situacija u kojima Grizli pokušava zadržati Yummy samo za sebe, dok leminzi smišljaju razne trikove i spletke kako bi preoteli ovaj slatkiš. Serija Medo Grizli i male napasti odlikuje se nepredvidivim zapletima, humorom i maštovitim rješenjima, a bogata je duhovitim likovima koji se bore za Yummy u najneobičnijim okolnostima. Medo Grizli i male napasti uveseljavat će i male i velike, pružajući zabavu uz smijeh i akciju. Za obiteljsku zabavu koja donosi bezbrižno opuštanje, Medo Grizli i male napasti idealan je izbor!