Medo Grizli i male napasti - Sezona 2 - 76. epizoda

Medo Grizli i male napasti , Grizzy and the Lemmings
Leminzi koriste veliko sumo odijelo na napuhavanje i postaju snažniji nego ikad, što Grizliju stvara nove probleme.Prikaži više
Sezona 1U zabavnoj i uzbudljivoj crtanoj seriji Medo Grizli i male napasti, pratimo komične avanture zdepastog medvjeda Grizlija i njegovih nepodnosivih rivala, leminga. Glavni zaplet serije temelji se na dugotrajnom sukobu oko posjeda popularnog namaza Yummy, čokoladno-lješnjak kreme koja nevjerojatno podsjeća na Nutellu. Svaka epizoda donosi niz urnebesnih situacija u kojima Grizli pokušava zadržati Yummy samo za sebe, dok leminzi smišljaju razne trikove i spletke kako bi preoteli ovaj slatkiš. Serija Medo Grizli i male napasti odlikuje se nepredvidivim zapletima, humorom i maštovitim rješenjima, a bogata je duhovitim likovima koji se bore za Yummy u najneobičnijim okolnostima. Medo Grizli i male napasti uveseljavat će i male i velike, pružajući zabavu uz smijeh i akciju. Za obiteljsku zabavu koja donosi bezbrižno opuštanje, Medo Grizli i male napasti idealan je izbor!Žanr: crtaniDržava: Francuska, SAD
Sezona 2U zabavnoj i uzbudljivoj crtanoj seriji Medo Grizli i male napasti, pratimo komične avanture zdepastog medvjeda Grizlija i njegovih nepodnosivih rivala, leminga. Glavni zaplet serije temelji se na dugotrajnom sukobu oko posjeda popularnog namaza Yummy, čokoladno-lješnjak kreme koja nevjerojatno podsjeća na Nutellu. Svaka epizoda donosi niz urnebesnih situacija u kojima Grizli pokušava zadržati Yummy samo za sebe, dok leminzi smišljaju razne trikove i spletke kako bi preoteli ovaj slatkiš. Serija Medo Grizli i male napasti odlikuje se nepredvidivim zapletima, humorom i maštovitim rješenjima, a bogata je duhovitim likovima koji se bore za Yummy u najneobičnijim okolnostima. Medo Grizli i male napasti uveseljavat će i male i velike, pružajući zabavu uz smijeh i akciju. Za obiteljsku zabavu koja donosi bezbrižno opuštanje, Medo Grizli i male napasti idealan je izbor!Žanr: crtaniDržava: Francuska, SAD
7:00
1. epizoda
Grizli i leminzi ponovno se bore za prevlast u rendžerovoj kući, a njihov sukob završava potpunim kaosom i uništenjem skloništa.
7:00
2. epizoda
Leminzi pronalaze polarnog medvjeda koji je doplutao na komadu leda i pokušavaju ga zadržati, no Grizli nije oduševljen novim gostom.
7:00
3. epizoda
Grizli pokušava riješiti problem s leminzima, ali njihova igra brzo prerasta u novu ludu avanturu.
7:00
4. epizoda
Leminzi pronalaze čarobni izvor koji pomlađuje Grizzyja i pretvara ga u mladunče, što im daje priliku za nove nestašluke.
7:00
5. epizoda
Grizli pokušava zaštititi zalihu hrane zaključavanjem ormara, ali leminzi pronalaze kreativne načine kako doći do svog cilja.
7:00
6. epizoda
Čarobni predmet odvodi Grizlija i leminze kroz vrijeme, gdje ih čekaju neobične životinje, nove pustolovine i razne opasnosti.
7:00
7. epizoda
Grizli pokušava impresionirati ženku medvjeda, ali mu leminzi svojim nestašlucima neprestano kvare planove.
7:00
8. epizoda
Nakon pronalaska posebnog predmeta koji mijenja gravitaciju, Grizli i leminzi pretvaraju kuću u mjesto gdje više ne vrijede uobičajena pravila.
7:00
9. epizoda
Neobičan zvuk privlači pažnju stanovnika šume i pokreće novu borbu između Grizlija i leminga.
7:00
10. epizoda
Grizli pokušava zaštititi svoju omiljenu čokoladnu poslasticu Yummy, ali leminzi pronalaze način kako je ukrasti.
7:00
11. epizoda
Neobični događaji dovode Grizlija i leminze do novog sukoba punog smiješnih situacija i nestašluka.
7:00
13. epizoda
Grizli misli da se napokon riješio leminga, ali oni pronalaze način kako ostati dio njegove svakodnevice.
7:00
15. epizoda
Nova vozila pretvaraju šumu u poligon pun brzih vožnji, prepreka i kaotičnih avantura.
7:00
16. epizoda
Grizli i leminzi pronalaze predmet koji im omogućuje predviđanje budućnosti, što dovodi do novih nevolja.
7:00
17. epizoda
Leminzi stvaraju vlastitu plažu usred šume, ali Grizli pokušava ponovno preuzeti kontrolu.
7:00
18. epizoda
Neobičan predmet iz prošlosti pokreće novu pustolovinu i sukob između Grizlija i leminga.
7:00
19. epizoda
Nova tehnologija u hladnjaku pokušava kontrolirati prehranu stanovnika kuće, ali stvari brzo izmaknu kontroli.
7:00
20. epizoda
Grizli otkriva novi pametni hladnjak koji analizira prehranu i bira odgovarajuću hranu, ali leminzi ubrzo pronađu način kako iskoristiti novu tehnologiju za svoje nestašluke.
7:00
21. epizoda
Grizli pokušava impresionirati ženku medvjeda uz pomoć neobičnog izuma, no leminzi ponovno pretvaraju njegov plan u kaotičnu avanturu.
7:00
22. epizoda
Grizli pronalazi savršeni jastuk za odmor, ali leminzi ga pretvaraju u svoju novu igračku i ne dopuštaju mu miran san.
7:00
23. epizoda
Grizli pokušava zaštititi svoju zalihu Yummyja, ali leminzi koriste novu opremu kako bi mu pomrsili planove.
7:00
24. epizoda
Grizli želi poboljšati svoju formu kako bi zadivio ženku medvjeda, no leminzi mu trening pretvaraju u vlastiti zabavni park.
7:00
25. epizoda
Nakon pronalaska neobične opreme, Grizli pokušava postati superjunak, ali leminzi mu otežavaju ostvarenje njegovih herojskih planova.
7:00
26. epizoda
Grizli otkriva nove mogućnosti pametnog uređaja, ali leminzi koriste tehnologiju kako bi ponovno preuzeli kontrolu nad kućom.
7:00
27. epizoda
Grizli pokušava napraviti savršenu fotografiju, dok leminzi imaju potpuno drugačiji plan za zabavu.
7:00
29. epizoda
Grizli i leminzi koriste novu tehnologiju koja mijenja način na koji upravljaju kućom, ali situacija brzo izmakne kontroli.
7:00
30. epizoda
Grizli pronalazi čarobni predmet koji ispunjava želje, ali leminzi ga pokušavaju iskoristiti za vlastite nestašluke.
7:00
31. epizoda
Grizli pronalazi neobičan predmet koji mu omogućuje skakanje poput opruge, ali leminzi ubrzo koriste novu zabavu za vlastite nestašluke.
7:00
32. epizoda
Grizli pokušava zaštititi neobičnog rakuna, dok leminzi u svemu vide priliku za novu igru i kaos.
7:00
33. epizoda
Leminzi pronalaze način kako promijeniti pravila u kući i pokušavaju preuzeti potpunu kontrolu nad Grizlijem.
7:00
34. epizoda
Nova igra pretvara kuću u veliko natjecanje, a Grizli i leminzi daju sve od sebe kako bi pobijedili.
7:00
35. epizoda
Grizli i leminzi otkrivaju novu tehnologiju koja stvara digitalnog pomagača, ali on ubrzo počinje stvarati još veće probleme.
7:00
36. epizoda
Grizli pronalazi predmet koji ispunjava želje, no leminzi ga pokušavaju iskoristiti za vlastite planove.
7:00
38. epizoda
Grizli i leminzi koriste maske i trikove kako bi prevarili jedni druge, ali situacija brzo izmakne kontroli.
7:00
39. epizoda
Neobičan predmet omogućuje savijanje prostora, što Grizliju i leminzima donosi novu avanturu.
7:00
40. epizoda
Grizli i leminzi završavaju u svijetu crtanog filma gdje pravila stvarnosti više ne vrijede.
7:00
41. epizoda
Grizli pronalazi način kako postati ogroman, ali njegova nova veličina donosi više problema nego prednosti.
7:00
42. epizoda
Grizli pronalazi neobično odijelo koje mu daje nove mogućnosti, ali leminzi ponovno imaju svoje planove.
7:00
43. epizoda
Posebne naočale pomažu Grizliju u svakodnevnim zadacima, ali leminzi ih žele prisvojiti.
7:00
44. epizoda
Grizli dobiva posebnu zaštitu, no leminzi pokušavaju pronaći način kako zaobići novu prepreku.
7:00
45. epizoda
Magla prekriva šumu i kuću, a Grizli i leminzi moraju se snaći u potpunoj nevidljivosti.
7:00
47. epizoda
Leminzi pronalaze posebnu gumu koja im daje neobične sposobnosti i stvaraju novi kaos.
7:00
48. epizoda
Nova sprava mijenja veličinu i oblik stvari oko njih, što dovodi do još jedne lude avanture.
7:00
49. epizoda
Grizli pokušava pronaći mir i opustiti se uz pomoć posebnih tehnika meditacije, ali mu leminzi svojim nestašlucima ne dopuštaju spokoj.
7:00
50. epizoda
Grizli pronalazi uređaj koji može mijenjati ponašanje i funkcije, no leminzi ga koriste kako bi napravili potpuni kaos.
7:00
51. epizoda
Leminzi pretvaraju kuću u kuglanu, a Grizli pokušava zaustaviti njihovu novu opasnu igru.
7:00
52. epizoda
Grizli i leminzi kreću u potragu za neobičnim gljivama koje donose neočekivane posljedice.
7:00
53. epizoda
Grizli pronalazi način kako poletjeti, ali leminzi ubrzo koriste njegov izum za vlastite zračne vratolomije.
7:00
54. epizoda
Grizli pokušava uživati u cirkuskoj atmosferi, ali leminzi pretvaraju cijelu kuću u pravi cirkus.
7:00
55. epizoda
Leminzi pronalaze elektroničku opremu i postaju pravi mali tehnološki junaci, što Grizliju stvara nove probleme.
7:00
56. epizoda
Leminzi pronalaze način kako otjerati Grizlija iz kuće, ali njihov plan ne ide prema očekivanjima.
7:00
57. epizoda
Grizli pokušava upravljati vozilom kako bi impresionirao ženku medvjeda, no leminzi ponovno sve pretvaraju u kaos.
7:00
58. epizoda
Leminzi pokreću kuću i pretvaraju je u neobično vozilo koje Grizli pokušava zaustaviti.
7:00
60. epizoda
Grizli postaje meta neobične igre leminga i mora pronaći način kako izbjeći njihove zamke.
7:00
61. epizoda
Čarobna svjetlost s neba donosi nove moći i neobične situacije za Grizlija i leminge.
7:00
62. epizoda
Grizli pronalazi uređaj povezan s vremenom, ali leminzi ga koriste na svoj način i stvaraju zbrku.
7:00
63. epizoda
Grizli otkriva način upravljanja snovima, no leminzi ubrzo ulaze u njegov svijet mašte.
7:00
64. epizoda
Leminzi postaju mali detektivi i pokušavaju riješiti misterij koji uključuje Grizlija.
7:00
65. epizoda
Grizli pokušava pronaći mir, ali se mora brinuti o novoj obvezi koja mu donosi dodatne probleme.
7:00
67. epizoda
Grizli pronalazi uređaj koji mu pomaže otkriti gdje su leminzi, ali oni brzo pronađu način kako ga nadmudriti.
7:00
68. epizoda
Leminzi koriste velike lopte za zorb i pretvaraju šumu u zabavni poligon pun prepreka.
7:00
69. epizoda
Leminzi izrađuju vlastitu letjelicu, a Grizli je pokušava iskoristiti za impresioniranje ženke medvjeda.
7:00
70. epizoda
Nakon neobičnog događaja leminzi povjeruju da su likovi iz bajke i počinju živjeti svoju novu priču.
7:00
71. epizoda
Grizli i leminzi sudjeluju u natjecanju koje organizira njihov omiljeni proizvođač čokoladnog namaza, a nagrada je ogromna tegla Yummyja.
7:00
72. epizoda
Nakon što je tisućama godina bio zamrznut, sabljozubi medvjed se pojavljuje u šumi i stvara novu zbrku za Grizlija i leminze.
7:00
73. epizoda
Leminzi pronalaze tajni prototip kanadske vojske koji omogućuje prolazak kroz čvrste površine, što odmah koriste za nove nestašluke.
7:00
74. epizoda
Leminzi pronalaze amajliju u obliku orla koja im daje sposobnosti ptice grabljivice, ali Grizli ne želi prepustiti kontrolu nad kućom.
7:00
75. epizoda
Leminzi pronalaze rendžerovu električnu gitaru i pretvaraju kuću u pozornicu za svoj divlji rock koncert.
7:00
76. epizoda
Leminzi koriste veliko sumo odijelo na napuhavanje i postaju snažniji nego ikad, što Grizliju stvara nove probleme.
7:00
77. epizoda
Grizli i leminzi pronalaze drevni stol koji može prikazati događaje iz prošlosti, otkrivajući neobične tajne.