Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 24. epizoda

Medo Grizli i male napasti , Grizzy and the Lemmings
Leminzi pokušavaju uništiti Grizlijeve ledene skulpture, ali on ne namjerava dopustiti da mu pokvare umjetnička djela.Prikaži više
Halloween specijalU zabavnoj i uzbudljivoj crtanoj seriji Medo Grizli i male napasti, pratimo komične avanture zdepastog medvjeda Grizlija i njegovih nepodnosivih rivala, leminga. Glavni zaplet serije temelji se na dugotrajnom sukobu oko posjeda popularnog namaza Yummy, čokoladno-lješnjak kreme koja nevjerojatno podsjeća na Nutellu. Svaka epizoda donosi niz urnebesnih situacija u kojima Grizli pokušava zadržati Yummy samo za sebe, dok leminzi smišljaju razne trikove i spletke kako bi preoteli ovaj slatkiš. Serija Medo Grizli i male napasti odlikuje se nepredvidivim zapletima, humorom i maštovitim rješenjima, a bogata je duhovitim likovima koji se bore za Yummy u najneobičnijim okolnostima. Medo Grizli i male napasti uveseljavat će i male i velike, pružajući zabavu uz smijeh i akciju. Za obiteljsku zabavu koja donosi bezbrižno opuštanje, Medo Grizli i male napasti idealan je izbor!Žanr: crtaniDržava: Francuska, SAD
Sezona 1U zabavnoj i uzbudljivoj crtanoj seriji Medo Grizli i male napasti, pratimo komične avanture zdepastog medvjeda Grizlija i njegovih nepodnosivih rivala, leminga. Glavni zaplet serije temelji se na dugotrajnom sukobu oko posjeda popularnog namaza Yummy, čokoladno-lješnjak kreme koja nevjerojatno podsjeća na Nutellu. Svaka epizoda donosi niz urnebesnih situacija u kojima Grizli pokušava zadržati Yummy samo za sebe, dok leminzi smišljaju razne trikove i spletke kako bi preoteli ovaj slatkiš. Serija Medo Grizli i male napasti odlikuje se nepredvidivim zapletima, humorom i maštovitim rješenjima, a bogata je duhovitim likovima koji se bore za Yummy u najneobičnijim okolnostima. Medo Grizli i male napasti uveseljavat će i male i velike, pružajući zabavu uz smijeh i akciju. Za obiteljsku zabavu koja donosi bezbrižno opuštanje, Medo Grizli i male napasti idealan je izbor!Žanr: crtaniDržava: Francuska, SAD
Sezona 2U zabavnoj i uzbudljivoj crtanoj seriji Medo Grizli i male napasti, pratimo komične avanture zdepastog medvjeda Grizlija i njegovih nepodnosivih rivala, leminga. Glavni zaplet serije temelji se na dugotrajnom sukobu oko posjeda popularnog namaza Yummy, čokoladno-lješnjak kreme koja nevjerojatno podsjeća na Nutellu. Svaka epizoda donosi niz urnebesnih situacija u kojima Grizli pokušava zadržati Yummy samo za sebe, dok leminzi smišljaju razne trikove i spletke kako bi preoteli ovaj slatkiš. Serija Medo Grizli i male napasti odlikuje se nepredvidivim zapletima, humorom i maštovitim rješenjima, a bogata je duhovitim likovima koji se bore za Yummy u najneobičnijim okolnostima. Medo Grizli i male napasti uveseljavat će i male i velike, pružajući zabavu uz smijeh i akciju. Za obiteljsku zabavu koja donosi bezbrižno opuštanje, Medo Grizli i male napasti idealan je izbor!Žanr: crtaniDržava: Francuska, SAD
Sezona 4U zabavnoj i uzbudljivoj crtanoj seriji Medo Grizli i male napasti, pratimo komične avanture zdepastog medvjeda Grizlija i njegovih nepodnosivih rivala, leminga. Glavni zaplet serije temelji se na dugotrajnom sukobu oko posjeda popularnog namaza Yummy, čokoladno-lješnjak kreme koja nevjerojatno podsjeća na Nutellu. Svaka epizoda donosi niz urnebesnih situacija u kojima Grizli pokušava zadržati Yummy samo za sebe, dok leminzi smišljaju razne trikove i spletke kako bi preoteli ovaj slatkiš. Serija Medo Grizli i male napasti odlikuje se nepredvidivim zapletima, humorom i maštovitim rješenjima, a bogata je duhovitim likovima koji se bore za Yummy u najneobičnijim okolnostima. Medo Grizli i male napasti uveseljavat će i male i velike, pružajući zabavu uz smijeh i akciju. Za obiteljsku zabavu koja donosi bezbrižno opuštanje, Medo Grizli i male napasti idealan je izbor!Žanr: crtaniDržava: Francuska, SAD
7:00
1. epizoda
Grizli se posklizne i padne dok nosi bobice, no pritom slučajno izvede niz nevjerojatnih akrobacija koje oduševe leminge.
7:00
2. epizoda
Grizli i leminzi izgube staklenku omiljenog čokoladnog namaza u tajanstvenom labirintu. U pokušaju da je pronađu, i sami se izgube.
7:00
3. epizoda
Iz kolibe počinju misteriozno nestajati stvari. Grizli za sve krivi leminge, no ubrzo otkriva da su i oni žrtve neobičnih krađa.
7:00
4. epizoda
Grizli i leminzi otkrivaju žabu s neobičnom moći hipnoze, što izaziva niz nepredvidivih i komičnih situacija.
7:00
5. epizoda
Grizli pronalazi čarobni kompas koji pokazuje put prema onome što njegov vlasnik najviše želi.
7:00
6. epizoda
Grizli pronalazi čarobno žezlo koje sve što dotakne pretvara u zlato, a njegova nova moć izaziva pravi kaos.
7:00
7. epizoda
Leminzi organiziraju plesno natjecanje na kojem je glavna nagrada staklenka omiljenog čokoladnog namaza.
7:00
8. epizoda
Tijekom svađe Grizlija i leminga puca neobičan blok u kojem su zarobljeni njihovi davni preci.
7:00
9. epizoda
Leminzi pronalaze neobičnu kartašku igru koja njihove svakodnevne pustolovine pretvara u novu zabavu.
7:00
10. epizoda
Leminzi otkrivaju nevjerojatno stablo iz kojeg teče čokoladni namaz, što izaziva novo nadmetanje s Grizlijem.
7:00
11. epizoda
Leminzi pronalaze čarobni majanski disk koji im omogućuje da se pretvore u neobična stvorenja. Njihove nove moći stvaraju nove probleme Grizliju.
7:00
12. epizoda
Grizli i leminzi otkrivaju čarobne majanske narukvice te započinju borbu za posljednju staklenku omiljenog čokoladnog namaza.
7:00
13. epizoda
Dok se zabavljaju u drevnom majanskom hramu, leminzi slučajno pokreću neobičnu kozmičku pojavu koja potpuno mijenja njihovu svakodnevicu.
7:00
14. epizoda
Grizliju je dosta nestašluka leminga pa ih odlučuje naučiti lijepom ponašanju. No njegovi pokušaji odgoja ne odvijaju se prema planu.
7:00
15. epizoda
Tijekom još jedne svađe Grizli i leminzi sudaraju se sa saonicama Djeda Božićnjaka, što pokreće niz nepredvidivih događaja.
7:00
16. epizoda
Grizli oduzima leminzima daljinski upravljač kako bi napokon mogao gledati televiziju u miru. No leminzi pronalaze drugi i nastavljaju borbu za omiljeni program.
7:00
17. epizoda
Grizli i leminzi sjedaju na iznimno brze motorne sanjke i upuštaju se u uzbudljivu utrku na snijegu.
7:00
18. epizoda
Leminzi su uvjereni da im je Grizli ukrao recept za omiljenu čokoladnu granitu, zbog čega izbija nova svađa.
7:00
19. epizoda
Grizli pronalazi posebnu svjetiljku koja može smanjivati i sabijati organske predmete. Njegovo novo otkriće ubrzo izaziva pravu pomutnju.
7:00
20. epizoda
Nakon što tablet eksplodira, neobične životinje iz videoigre oživljavaju. Grizli i leminzi suočavaju se s potpuno novim izazovima.
7:00
21. epizoda
U kolibi je ostala samo jedna mrkva, a Grizli i leminzi žele je iz potpuno različitih razloga. Tko će prvi doći do nje?
7:00
22. epizoda
Leminzi odlučuju osloboditi tajanstvenog duha i poslati ga Grizliju, no njihova nestašna zamisao donosi nove nevolje.
7:00
23. epizoda
Leminzi pronalaze modernu kabinu sa svjetlosnim efektima i odlučuju je pretvoriti u savršeno mjesto za zabavu.
7:00
24. epizoda
Leminzi pokušavaju uništiti Grizlijeve ledene skulpture, ali on ne namjerava dopustiti da mu pokvare umjetnička djela.
7:00
25. epizoda
Grizli i leminzi pronalaze spremnik prepun omiljenog čokoladnog namaza. Njihovo oduševljenje ubrzo prerasta u novo nadmetanje.
7:00
26. epizoda
Nakon što Grizli uništi Jetijev dom, leminzi dovode neobičnog gosta k njemu, što izaziva novu pomutnju.
7:00
27. epizoda
Grizli odlučuje posvojiti kokosov orah i ponašati se prema njemu kao prema članu obitelji.
7:00
28. epizoda
Grizli se pretvara da je uganuo gležanj kako bi ga leminzi morali njegovati i ispunjavati njegove želje.
7:00
29. epizoda
Leminzi organiziraju mali zabavni sajam, no Grizli im krade žetone i tako započinje novo nadmetanje.
7:00
30. epizoda
Leminzi se zabavljaju igrajući pikulama, ali njihova bučna igra izluđuje Grizlija i narušava njegov mir.
7:00
31. epizoda
Grizli odlučuje zamijeniti svoju nezainteresiranu ribicu za veselu i umiljatu ribicu leminga. No njegova zamjena donosi nove nevolje.
7:00
32. epizoda
Leminzi od limenki izrađuju zabavni tobogan na plaži, no njihova bučna igra ubrzo počinje smetati Grizliju.
7:00
33. epizoda
Leminzi odlučuju spašavati rakove, ali njihova dobra namjera pretvara se u pravi kaos kada se koliba napuni neželjenim gostima.
7:00
34. epizoda
Leminzi pronalaze nasukani brod i pretvaraju ga u svoje gusarsko igralište. Njihova nova pustolovina donosi brojne nestašluke.
7:00
35. epizoda
Grizli i leminzi otkrivaju skupinu rakova koji žive u neobičnom podvodnom gradu te se upuštaju u novu pustolovinu.
7:00
36. epizoda
Koliba izgleda kao da se u njoj odigrala epska bitka, a Grizliju nema ni traga. Što se dogodilo i kamo je nestao?
7:00
37. epizoda
Dok Grizli pokušava ubrati kokosove orahe, leminzi pronalaze čarobnu školjku koja njihove nestašluke podiže na novu razinu.
7:00
38. epizoda
Grizli želi u miru gledati televiziju, ali leminzi imaju drukčije planove. Njihova glazbena zabava pretvara kolibu u pravu koncertnu pozornicu.
7:00
39. epizoda
Neočekivano lansiranje rakete odvodi Grizlijevu kolibu ravno u svemir, gdje njega i leminge čeka neobična pustolovina.
7:00
40. epizoda
Grizli i leminzi okušavaju se u igri s reketima u kojoj bolji rezultat donosi veću nagradu. Nadmetanje ubrzo prerasta u pravi kaos.
7:00
41. epizoda
Leminzi pronalaze simpatičnog kukca koji se hrani drvom i odlučuju ga udomiti. No njihov novi ljubimac ubrzo postaje ozbiljna prijetnja Grizlijevoj drvenoj kolibi.