Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 21. epizoda

Medo Grizli i male napasti , Grizzy and the Lemmings
U kolibi je ostala samo jedna mrkva, a Grizli i leminzi žele je iz potpuno različitih razloga. Tko će prvi doći do nje?Prikaži više
Halloween specijalU zabavnoj i uzbudljivoj crtanoj seriji Medo Grizli i male napasti, pratimo komične avanture zdepastog medvjeda Grizlija i njegovih nepodnosivih rivala, leminga. Glavni zaplet serije temelji se na dugotrajnom sukobu oko posjeda popularnog namaza Yummy, čokoladno-lješnjak kreme koja nevjerojatno podsjeća na Nutellu. Svaka epizoda donosi niz urnebesnih situacija u kojima Grizli pokušava zadržati Yummy samo za sebe, dok leminzi smišljaju razne trikove i spletke kako bi preoteli ovaj slatkiš. Serija Medo Grizli i male napasti odlikuje se nepredvidivim zapletima, humorom i maštovitim rješenjima, a bogata je duhovitim likovima koji se bore za Yummy u najneobičnijim okolnostima. Medo Grizli i male napasti uveseljavat će i male i velike, pružajući zabavu uz smijeh i akciju. Za obiteljsku zabavu koja donosi bezbrižno opuštanje, Medo Grizli i male napasti idealan je izbor!Žanr: crtaniDržava: Francuska, SAD
Sezona 1U zabavnoj i uzbudljivoj crtanoj seriji Medo Grizli i male napasti, pratimo komične avanture zdepastog medvjeda Grizlija i njegovih nepodnosivih rivala, leminga. Glavni zaplet serije temelji se na dugotrajnom sukobu oko posjeda popularnog namaza Yummy, čokoladno-lješnjak kreme koja nevjerojatno podsjeća na Nutellu. Svaka epizoda donosi niz urnebesnih situacija u kojima Grizli pokušava zadržati Yummy samo za sebe, dok leminzi smišljaju razne trikove i spletke kako bi preoteli ovaj slatkiš. Serija Medo Grizli i male napasti odlikuje se nepredvidivim zapletima, humorom i maštovitim rješenjima, a bogata je duhovitim likovima koji se bore za Yummy u najneobičnijim okolnostima. Medo Grizli i male napasti uveseljavat će i male i velike, pružajući zabavu uz smijeh i akciju. Za obiteljsku zabavu koja donosi bezbrižno opuštanje, Medo Grizli i male napasti idealan je izbor!Žanr: crtaniDržava: Francuska, SAD
Sezona 2U zabavnoj i uzbudljivoj crtanoj seriji Medo Grizli i male napasti, pratimo komične avanture zdepastog medvjeda Grizlija i njegovih nepodnosivih rivala, leminga. Glavni zaplet serije temelji se na dugotrajnom sukobu oko posjeda popularnog namaza Yummy, čokoladno-lješnjak kreme koja nevjerojatno podsjeća na Nutellu. Svaka epizoda donosi niz urnebesnih situacija u kojima Grizli pokušava zadržati Yummy samo za sebe, dok leminzi smišljaju razne trikove i spletke kako bi preoteli ovaj slatkiš. Serija Medo Grizli i male napasti odlikuje se nepredvidivim zapletima, humorom i maštovitim rješenjima, a bogata je duhovitim likovima koji se bore za Yummy u najneobičnijim okolnostima. Medo Grizli i male napasti uveseljavat će i male i velike, pružajući zabavu uz smijeh i akciju. Za obiteljsku zabavu koja donosi bezbrižno opuštanje, Medo Grizli i male napasti idealan je izbor!Žanr: crtaniDržava: Francuska, SAD
Sezona 4U zabavnoj i uzbudljivoj crtanoj seriji Medo Grizli i male napasti, pratimo komične avanture zdepastog medvjeda Grizlija i njegovih nepodnosivih rivala, leminga. Glavni zaplet serije temelji se na dugotrajnom sukobu oko posjeda popularnog namaza Yummy, čokoladno-lješnjak kreme koja nevjerojatno podsjeća na Nutellu. Svaka epizoda donosi niz urnebesnih situacija u kojima Grizli pokušava zadržati Yummy samo za sebe, dok leminzi smišljaju razne trikove i spletke kako bi preoteli ovaj slatkiš. Serija Medo Grizli i male napasti odlikuje se nepredvidivim zapletima, humorom i maštovitim rješenjima, a bogata je duhovitim likovima koji se bore za Yummy u najneobičnijim okolnostima. Medo Grizli i male napasti uveseljavat će i male i velike, pružajući zabavu uz smijeh i akciju. Za obiteljsku zabavu koja donosi bezbrižno opuštanje, Medo Grizli i male napasti idealan je izbor!Žanr: crtaniDržava: Francuska, SAD
7:00
1. epizoda
Grizli se posklizne i padne dok nosi bobice, no pritom slučajno izvede niz nevjerojatnih akrobacija koje oduševe leminge.
7:00
2. epizoda
Grizli i leminzi izgube staklenku omiljenog čokoladnog namaza u tajanstvenom labirintu. U pokušaju da je pronađu, i sami se izgube.
7:00
3. epizoda
Iz kolibe počinju misteriozno nestajati stvari. Grizli za sve krivi leminge, no ubrzo otkriva da su i oni žrtve neobičnih krađa.
7:00
4. epizoda
Grizli i leminzi otkrivaju žabu s neobičnom moći hipnoze, što izaziva niz nepredvidivih i komičnih situacija.
7:00
5. epizoda
Grizli pronalazi čarobni kompas koji pokazuje put prema onome što njegov vlasnik najviše želi.
7:00
6. epizoda
Grizli pronalazi čarobno žezlo koje sve što dotakne pretvara u zlato, a njegova nova moć izaziva pravi kaos.
7:00
7. epizoda
Leminzi organiziraju plesno natjecanje na kojem je glavna nagrada staklenka omiljenog čokoladnog namaza.
7:00
8. epizoda
Tijekom svađe Grizlija i leminga puca neobičan blok u kojem su zarobljeni njihovi davni preci.
7:00
9. epizoda
Leminzi pronalaze neobičnu kartašku igru koja njihove svakodnevne pustolovine pretvara u novu zabavu.
7:00
10. epizoda
Leminzi otkrivaju nevjerojatno stablo iz kojeg teče čokoladni namaz, što izaziva novo nadmetanje s Grizlijem.
7:00
11. epizoda
Leminzi pronalaze čarobni majanski disk koji im omogućuje da se pretvore u neobična stvorenja. Njihove nove moći stvaraju nove probleme Grizliju.
7:00
12. epizoda
Grizli i leminzi otkrivaju čarobne majanske narukvice te započinju borbu za posljednju staklenku omiljenog čokoladnog namaza.
7:00
13. epizoda
Dok se zabavljaju u drevnom majanskom hramu, leminzi slučajno pokreću neobičnu kozmičku pojavu koja potpuno mijenja njihovu svakodnevicu.
7:00
14. epizoda
Grizliju je dosta nestašluka leminga pa ih odlučuje naučiti lijepom ponašanju. No njegovi pokušaji odgoja ne odvijaju se prema planu.
7:00
15. epizoda
Tijekom još jedne svađe Grizli i leminzi sudaraju se sa saonicama Djeda Božićnjaka, što pokreće niz nepredvidivih događaja.
7:00
16. epizoda
Grizli oduzima leminzima daljinski upravljač kako bi napokon mogao gledati televiziju u miru. No leminzi pronalaze drugi i nastavljaju borbu za omiljeni program.
7:00
17. epizoda
Grizli i leminzi sjedaju na iznimno brze motorne sanjke i upuštaju se u uzbudljivu utrku na snijegu.
7:00
18. epizoda
Leminzi su uvjereni da im je Grizli ukrao recept za omiljenu čokoladnu granitu, zbog čega izbija nova svađa.
7:00
19. epizoda
Grizli pronalazi posebnu svjetiljku koja može smanjivati i sabijati organske predmete. Njegovo novo otkriće ubrzo izaziva pravu pomutnju.
7:00
20. epizoda
Nakon što tablet eksplodira, neobične životinje iz videoigre oživljavaju. Grizli i leminzi suočavaju se s potpuno novim izazovima.
7:00
21. epizoda
U kolibi je ostala samo jedna mrkva, a Grizli i leminzi žele je iz potpuno različitih razloga. Tko će prvi doći do nje?
7:00
22. epizoda
Leminzi odlučuju osloboditi tajanstvenog duha i poslati ga Grizliju, no njihova nestašna zamisao donosi nove nevolje.
7:00
23. epizoda
Leminzi pronalaze modernu kabinu sa svjetlosnim efektima i odlučuju je pretvoriti u savršeno mjesto za zabavu.
7:00
24. epizoda
Leminzi pokušavaju uništiti Grizlijeve ledene skulpture, ali on ne namjerava dopustiti da mu pokvare umjetnička djela.
7:00
25. epizoda
Grizli i leminzi pronalaze spremnik prepun omiljenog čokoladnog namaza. Njihovo oduševljenje ubrzo prerasta u novo nadmetanje.
7:00
26. epizoda
Nakon što Grizli uništi Jetijev dom, leminzi dovode neobičnog gosta k njemu, što izaziva novu pomutnju.
7:00
27. epizoda
Grizli odlučuje posvojiti kokosov orah i ponašati se prema njemu kao prema članu obitelji.
7:00
28. epizoda
Grizli se pretvara da je uganuo gležanj kako bi ga leminzi morali njegovati i ispunjavati njegove želje.
7:00
29. epizoda
Leminzi organiziraju mali zabavni sajam, no Grizli im krade žetone i tako započinje novo nadmetanje.
7:00
30. epizoda
Leminzi se zabavljaju igrajući pikulama, ali njihova bučna igra izluđuje Grizlija i narušava njegov mir.
7:00
31. epizoda
Grizli odlučuje zamijeniti svoju nezainteresiranu ribicu za veselu i umiljatu ribicu leminga. No njegova zamjena donosi nove nevolje.
7:00
32. epizoda
Leminzi od limenki izrađuju zabavni tobogan na plaži, no njihova bučna igra ubrzo počinje smetati Grizliju.
7:00
33. epizoda
Leminzi odlučuju spašavati rakove, ali njihova dobra namjera pretvara se u pravi kaos kada se koliba napuni neželjenim gostima.
7:00
34. epizoda
Leminzi pronalaze nasukani brod i pretvaraju ga u svoje gusarsko igralište. Njihova nova pustolovina donosi brojne nestašluke.
7:00
35. epizoda
Grizli i leminzi otkrivaju skupinu rakova koji žive u neobičnom podvodnom gradu te se upuštaju u novu pustolovinu.
7:00
36. epizoda
Koliba izgleda kao da se u njoj odigrala epska bitka, a Grizliju nema ni traga. Što se dogodilo i kamo je nestao?
7:00
37. epizoda
Dok Grizli pokušava ubrati kokosove orahe, leminzi pronalaze čarobnu školjku koja njihove nestašluke podiže na novu razinu.
7:00
38. epizoda
Grizli želi u miru gledati televiziju, ali leminzi imaju drukčije planove. Njihova glazbena zabava pretvara kolibu u pravu koncertnu pozornicu.
7:00
39. epizoda
Neočekivano lansiranje rakete odvodi Grizlijevu kolibu ravno u svemir, gdje njega i leminge čeka neobična pustolovina.
7:00
40. epizoda
Grizli i leminzi okušavaju se u igri s reketima u kojoj bolji rezultat donosi veću nagradu. Nadmetanje ubrzo prerasta u pravi kaos.
7:00
41. epizoda
Leminzi pronalaze simpatičnog kukca koji se hrani drvom i odlučuju ga udomiti. No njihov novi ljubimac ubrzo postaje ozbiljna prijetnja Grizlijevoj drvenoj kolibi.
7:00
42. epizoda
Grizli pronalazi mladunče noja, a leminzi odmah odlučuju iskoristiti priliku za igru. Njihova zabava donosi nove nevolje nesretnom medvjedu.
7:00
43. epizoda
Leminzi organiziraju veliku rođendansku zabavu, no Grizli nije raspoložen za slavlje. Njihovo veselje i njegova želja za mirom ubrzo dovode do novog sukoba.
7:00
44. epizoda
Grizli i leminzi odlučuju zaigrati skrivača u savani. Njihovo naizgled bezazleno nadmetanje pretvara se u neobičnu pustolovinu.
7:00
45. epizoda
Leminzi priređuju veliku zabavu koja privlači neželjene goste. Kada kolibu preplave šišmiši, Grizlijev mir potpuno nestaje.
7:00
46. epizoda
Leminzi aktiviraju umjetnu inteligenciju klima-uređaja, koji se neočekivano zaljubi u hladnjak. Neobična romansa kućanskih uređaja izaziva pravi kaos u kolibi.
7:00
47. epizoda
Grizli upoznaje polarnog medvjeda i otkriva da pripadaju istoj životinjskoj skupini. Njihov neobičan susret donosi nove zgode.
7:00
48. epizoda
Leminzi otkrivaju drevno stablo koje može bacati kletve. Njihovo novo otkriće Grizliju će zadati brojne glavobolje.
7:00
49. epizoda
Leminzi pronalaze tajanstveni podzemni prostor opremljen futurističkom tehnologijom. Njihova znatiželja vodi ih u novu neobičnu pustolovinu.
7:00
50. epizoda
Leminzi pronalaze čarobni štap koji im pokazuje gdje se nalazi njihov omiljeni čokoladni namaz. Novo otkriće moglo bi im osigurati neograničene količine slatke poslastice.
7:00
51. epizoda
Leminzi pronalaze čarobni dragulj koji im omogućuje da upravljaju krijesnicama. Njihovo otkriće pretvara se u novu zabavu koja Grizliju zadaje glavobolje.
7:00
52. epizoda
Leminzi otkrivaju čarobni privjesak za ključeve koji može smanjiti bilo koji predmet. Njihova nova moć izaziva pravi kaos u kolibi.
7:00
53. epizoda
Grizli i leminzi otkrivaju skriveni mehanizam na Kineskom zidu. Njihovo neobično otkriće donosi novu pustolovinu.
7:00
54. epizoda
Grizli smišlja novi recept s omiljenim čokoladnim namazom. No leminzi ne namjeravaju propustiti priliku za slatku poslasticu.
7:00
55. epizoda
Grizli i leminzi pronalaze hram posvećen drevnom slatkom pecivu. Njihova potraga za poslasticom ubrzo prerasta u novo nadmetanje.
7:00
56. epizoda
Umjetna inteligencija slučajno se povezuje s Grizlijevim plišanim medvjedićem i oživljava ga. Neočekivani događaj izaziva niz komičnih situacija.
7:00
57. epizoda
Grizli i leminzi otkrivaju dudova svilca i započinju borbu za njega. Njihovo nadmetanje donosi nove nevolje.
6:59
58. epizoda
Leminzi troše svu električnu energiju na punjenje svojih mobitela, zbog čega Grizli više ne može gledati televiziju.
7:00
59. epizoda
Leminzi hvataju neobičnog skakavca koji može ispuniti svaku želju. Njegove čarobne moći donose im brojne mogućnosti za nestašluke.
7:00
60. epizoda
Leminzi pronalaze čarobne kineske lampione i koriste ih za organiziranje spektakularnih svjetlosnih i glazbenih predstava.
7:00
61. epizoda
Leminzi se dokopaju drevne igraće konzole koja Grizlija prenosi u svijet videoigre. Medvjed se odjednom nalazi pred potpuno novim izazovima.
7:00
62. epizoda
Leminzi pronalaze tajanstvenu masku koja izaziva strah kod svakoga tko je pogleda. Odlučuju iskoristiti njezinu moć za nove nestašluke.
7:00
63. epizoda
Grizli i leminzi uspijevaju dešifrirati tajanstveni sustav na neobičnoj kutiji, no ubrzo bivaju uvučeni u njezinu unutrašnjost.
7:00
64. epizoda
Grizli pronalazi golemi ekran za kućno kino i želi uživati u gledanju filmova. No leminzi imaju drukčije planove.
7:00
65. epizoda
Grizli želi mirno proslaviti svoj rođendan, ali leminzi mu pripremaju sasvim drukčiji dan.
7:00
66. epizoda
Leminzi pronalaze neobičan stroj koji može umnožavati predmete. Njihovo otkriće ubrzo izaziva neočekivane probleme.
7:00
67. epizoda
Leminzi se zabavljaju skačući po ovci, no njihova igra završava nezgodom u kojoj Grizli ostaje bez krzna.
7:00
68. epizoda
Leminzi pronalaze knjigu o Robinu Hoodu i odlučuju se ugledati na slavnog odmetnika. Grizli ubrzo postaje meta njihovih planova.
7:00
69. epizoda
Jedan leming pretvara se u vilu i organizira čarobnu predstavu. Uz pomoć novih moći uspijeva se riješiti Grizlija.
7:00
70. epizoda
Grizli pronalazi posebnu rukavicu kojom može zaustaviti čarobne kamene kugle leminga. Time započinje novo nadmetanje.
7:00
71. epizoda
Grizli i leminzi otkrivaju dragocjenu krunu i započinju žestoku borbu kako bi je prisvojili.
7:00
72. epizoda
Nakon što dotakne tajanstveni zub, jedan leming pretvara se u neobično stvorenje nalik vukodlaku.
7:00
73. epizoda
Grizli koristi kokoš kako bi zaštitio svoje staklenke čokoladnog namaza od leminga. No njegovi protivnici ne odustaju tako lako.
7:00
74. epizoda
Grizli i leminzi pokušavaju dohvatiti staklenku omiljene poslastice koja je završila na teško dostupnom, visokom mjestu.
7:00
75. epizoda
Grizli i leminzi upuštaju se u neobičnu igru u kojoj leminzi postaju vitezovi, a Grizli moćni čarobnjak.
7:00
76. epizoda
Leminzi pronalaze čarobni šešir koji im omogućuje da se pretvore u bića čije kostime nose.
7:00
77. epizoda
Grizlijeva poslastica misteriozno je uništena. Dok pokušava otkriti krivca, započinje nova komična istraga.