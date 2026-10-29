Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 27. epizoda

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Medo Grizli i male napasti , Grizzy and the Lemmings

Sezona 4 Epizoda 27

Grizli odlučuje posvojiti kokosov orah i ponašati se prema njemu kao prema članu obitelji.

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  • Sezona 1

  • Sezona 2

  • Sezona 4

7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 1. epizoda

1. epizoda

Grizli se posklizne i padne dok nosi bobice, no pritom slučajno izvede niz nevjerojatnih akrobacija koje oduševe leminge.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 2. epizoda

2. epizoda

Grizli i leminzi izgube staklenku omiljenog čokoladnog namaza u tajanstvenom labirintu. U pokušaju da je pronađu, i sami se izgube.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 3. epizoda

3. epizoda

Iz kolibe počinju misteriozno nestajati stvari. Grizli za sve krivi leminge, no ubrzo otkriva da su i oni žrtve neobičnih krađa.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 4. epizoda

4. epizoda

Grizli i leminzi otkrivaju žabu s neobičnom moći hipnoze, što izaziva niz nepredvidivih i komičnih situacija.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 5. epizoda

5. epizoda

Grizli pronalazi čarobni kompas koji pokazuje put prema onome što njegov vlasnik najviše želi.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 6. epizoda

6. epizoda

Grizli pronalazi čarobno žezlo koje sve što dotakne pretvara u zlato, a njegova nova moć izaziva pravi kaos.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 7. epizoda

7. epizoda

Leminzi organiziraju plesno natjecanje na kojem je glavna nagrada staklenka omiljenog čokoladnog namaza.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 8. epizoda

8. epizoda

Tijekom svađe Grizlija i leminga puca neobičan blok u kojem su zarobljeni njihovi davni preci.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 9. epizoda

9. epizoda

Leminzi pronalaze neobičnu kartašku igru koja njihove svakodnevne pustolovine pretvara u novu zabavu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 10. epizoda

10. epizoda

Leminzi otkrivaju nevjerojatno stablo iz kojeg teče čokoladni namaz, što izaziva novo nadmetanje s Grizlijem.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 11. epizoda

11. epizoda

Leminzi pronalaze čarobni majanski disk koji im omogućuje da se pretvore u neobična stvorenja. Njihove nove moći stvaraju nove probleme Grizliju.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 12. epizoda

12. epizoda

Grizli i leminzi otkrivaju čarobne majanske narukvice te započinju borbu za posljednju staklenku omiljenog čokoladnog namaza.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 13. epizoda

13. epizoda

Dok se zabavljaju u drevnom majanskom hramu, leminzi slučajno pokreću neobičnu kozmičku pojavu koja potpuno mijenja njihovu svakodnevicu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 14. epizoda

14. epizoda

Grizliju je dosta nestašluka leminga pa ih odlučuje naučiti lijepom ponašanju. No njegovi pokušaji odgoja ne odvijaju se prema planu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 15. epizoda

15. epizoda

Tijekom još jedne svađe Grizli i leminzi sudaraju se sa saonicama Djeda Božićnjaka, što pokreće niz nepredvidivih događaja.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 16. epizoda

16. epizoda

Grizli oduzima leminzima daljinski upravljač kako bi napokon mogao gledati televiziju u miru. No leminzi pronalaze drugi i nastavljaju borbu za omiljeni program.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 17. epizoda

17. epizoda

Grizli i leminzi sjedaju na iznimno brze motorne sanjke i upuštaju se u uzbudljivu utrku na snijegu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 18. epizoda

18. epizoda

Leminzi su uvjereni da im je Grizli ukrao recept za omiljenu čokoladnu granitu, zbog čega izbija nova svađa.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 19. epizoda

19. epizoda

Grizli pronalazi posebnu svjetiljku koja može smanjivati i sabijati organske predmete. Njegovo novo otkriće ubrzo izaziva pravu pomutnju.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 20. epizoda

20. epizoda

Nakon što tablet eksplodira, neobične životinje iz videoigre oživljavaju. Grizli i leminzi suočavaju se s potpuno novim izazovima.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 21. epizoda

21. epizoda

U kolibi je ostala samo jedna mrkva, a Grizli i leminzi žele je iz potpuno različitih razloga. Tko će prvi doći do nje?
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 22. epizoda

22. epizoda

Leminzi odlučuju osloboditi tajanstvenog duha i poslati ga Grizliju, no njihova nestašna zamisao donosi nove nevolje.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 23. epizoda

23. epizoda

Leminzi pronalaze modernu kabinu sa svjetlosnim efektima i odlučuju je pretvoriti u savršeno mjesto za zabavu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 24. epizoda

24. epizoda

Leminzi pokušavaju uništiti Grizlijeve ledene skulpture, ali on ne namjerava dopustiti da mu pokvare umjetnička djela.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 25. epizoda

25. epizoda

Grizli i leminzi pronalaze spremnik prepun omiljenog čokoladnog namaza. Njihovo oduševljenje ubrzo prerasta u novo nadmetanje.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 26. epizoda

26. epizoda

Nakon što Grizli uništi Jetijev dom, leminzi dovode neobičnog gosta k njemu, što izaziva novu pomutnju.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 27. epizoda

27. epizoda

Grizli odlučuje posvojiti kokosov orah i ponašati se prema njemu kao prema članu obitelji.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 28. epizoda

28. epizoda

Grizli se pretvara da je uganuo gležanj kako bi ga leminzi morali njegovati i ispunjavati njegove želje.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 29. epizoda

29. epizoda

Leminzi organiziraju mali zabavni sajam, no Grizli im krade žetone i tako započinje novo nadmetanje.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 30. epizoda

30. epizoda

Leminzi se zabavljaju igrajući pikulama, ali njihova bučna igra izluđuje Grizlija i narušava njegov mir.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 31. epizoda

31. epizoda

Grizli odlučuje zamijeniti svoju nezainteresiranu ribicu za veselu i umiljatu ribicu leminga. No njegova zamjena donosi nove nevolje.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 32. epizoda

32. epizoda

Leminzi od limenki izrađuju zabavni tobogan na plaži, no njihova bučna igra ubrzo počinje smetati Grizliju.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 33. epizoda

33. epizoda

Leminzi odlučuju spašavati rakove, ali njihova dobra namjera pretvara se u pravi kaos kada se koliba napuni neželjenim gostima.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 34. epizoda

34. epizoda

Leminzi pronalaze nasukani brod i pretvaraju ga u svoje gusarsko igralište. Njihova nova pustolovina donosi brojne nestašluke.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 35. epizoda

35. epizoda

Grizli i leminzi otkrivaju skupinu rakova koji žive u neobičnom podvodnom gradu te se upuštaju u novu pustolovinu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 36. epizoda

36. epizoda

Koliba izgleda kao da se u njoj odigrala epska bitka, a Grizliju nema ni traga. Što se dogodilo i kamo je nestao?
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 37. epizoda

37. epizoda

Dok Grizli pokušava ubrati kokosove orahe, leminzi pronalaze čarobnu školjku koja njihove nestašluke podiže na novu razinu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 38. epizoda

38. epizoda

Grizli želi u miru gledati televiziju, ali leminzi imaju drukčije planove. Njihova glazbena zabava pretvara kolibu u pravu koncertnu pozornicu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 39. epizoda

39. epizoda

Neočekivano lansiranje rakete odvodi Grizlijevu kolibu ravno u svemir, gdje njega i leminge čeka neobična pustolovina.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 40. epizoda

40. epizoda

Grizli i leminzi okušavaju se u igri s reketima u kojoj bolji rezultat donosi veću nagradu. Nadmetanje ubrzo prerasta u pravi kaos.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 41. epizoda

41. epizoda

Leminzi pronalaze simpatičnog kukca koji se hrani drvom i odlučuju ga udomiti. No njihov novi ljubimac ubrzo postaje ozbiljna prijetnja Grizlijevoj drvenoj kolibi.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 42. epizoda

42. epizoda

Grizli pronalazi mladunče noja, a leminzi odmah odlučuju iskoristiti priliku za igru. Njihova zabava donosi nove nevolje nesretnom medvjedu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 43. epizoda

43. epizoda

Leminzi organiziraju veliku rođendansku zabavu, no Grizli nije raspoložen za slavlje. Njihovo veselje i njegova želja za mirom ubrzo dovode do novog sukoba.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 44. epizoda

44. epizoda

Grizli i leminzi odlučuju zaigrati skrivača u savani. Njihovo naizgled bezazleno nadmetanje pretvara se u neobičnu pustolovinu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 45. epizoda

45. epizoda

Leminzi priređuju veliku zabavu koja privlači neželjene goste. Kada kolibu preplave šišmiši, Grizlijev mir potpuno nestaje.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 46. epizoda

46. epizoda

Leminzi aktiviraju umjetnu inteligenciju klima-uređaja, koji se neočekivano zaljubi u hladnjak. Neobična romansa kućanskih uređaja izaziva pravi kaos u kolibi.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 47. epizoda

47. epizoda

Grizli upoznaje polarnog medvjeda i otkriva da pripadaju istoj životinjskoj skupini. Njihov neobičan susret donosi nove zgode.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 48. epizoda

48. epizoda

Leminzi otkrivaju drevno stablo koje može bacati kletve. Njihovo novo otkriće Grizliju će zadati brojne glavobolje.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 49. epizoda

49. epizoda

Leminzi pronalaze tajanstveni podzemni prostor opremljen futurističkom tehnologijom. Njihova znatiželja vodi ih u novu neobičnu pustolovinu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 50. epizoda

50. epizoda

Leminzi pronalaze čarobni štap koji im pokazuje gdje se nalazi njihov omiljeni čokoladni namaz. Novo otkriće moglo bi im osigurati neograničene količine slatke poslastice.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 51. epizoda

51. epizoda

Leminzi pronalaze čarobni dragulj koji im omogućuje da upravljaju krijesnicama. Njihovo otkriće pretvara se u novu zabavu koja Grizliju zadaje glavobolje.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 52. epizoda

52. epizoda

Leminzi otkrivaju čarobni privjesak za ključeve koji može smanjiti bilo koji predmet. Njihova nova moć izaziva pravi kaos u kolibi.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 53. epizoda

53. epizoda

Grizli i leminzi otkrivaju skriveni mehanizam na Kineskom zidu. Njihovo neobično otkriće donosi novu pustolovinu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 54. epizoda

54. epizoda

Grizli smišlja novi recept s omiljenim čokoladnim namazom. No leminzi ne namjeravaju propustiti priliku za slatku poslasticu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 55. epizoda

55. epizoda

Grizli i leminzi pronalaze hram posvećen drevnom slatkom pecivu. Njihova potraga za poslasticom ubrzo prerasta u novo nadmetanje.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 56. epizoda

56. epizoda

Umjetna inteligencija slučajno se povezuje s Grizlijevim plišanim medvjedićem i oživljava ga. Neočekivani događaj izaziva niz komičnih situacija.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 57. epizoda

57. epizoda

Grizli i leminzi otkrivaju dudova svilca i započinju borbu za njega. Njihovo nadmetanje donosi nove nevolje.
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6:59
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 58. epizoda

58. epizoda

Leminzi troše svu električnu energiju na punjenje svojih mobitela, zbog čega Grizli više ne može gledati televiziju.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 59. epizoda

59. epizoda

Leminzi hvataju neobičnog skakavca koji može ispuniti svaku želju. Njegove čarobne moći donose im brojne mogućnosti za nestašluke.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 60. epizoda

60. epizoda

Leminzi pronalaze čarobne kineske lampione i koriste ih za organiziranje spektakularnih svjetlosnih i glazbenih predstava.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 61. epizoda

61. epizoda

Leminzi se dokopaju drevne igraće konzole koja Grizlija prenosi u svijet videoigre. Medvjed se odjednom nalazi pred potpuno novim izazovima.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 62. epizoda

62. epizoda

Leminzi pronalaze tajanstvenu masku koja izaziva strah kod svakoga tko je pogleda. Odlučuju iskoristiti njezinu moć za nove nestašluke.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 63. epizoda

63. epizoda

Grizli i leminzi uspijevaju dešifrirati tajanstveni sustav na neobičnoj kutiji, no ubrzo bivaju uvučeni u njezinu unutrašnjost.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 64. epizoda

64. epizoda

Grizli pronalazi golemi ekran za kućno kino i želi uživati u gledanju filmova. No leminzi imaju drukčije planove.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 65. epizoda

65. epizoda

Grizli želi mirno proslaviti svoj rođendan, ali leminzi mu pripremaju sasvim drukčiji dan.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 66. epizoda

66. epizoda

Leminzi pronalaze neobičan stroj koji može umnožavati predmete. Njihovo otkriće ubrzo izaziva neočekivane probleme.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 67. epizoda

67. epizoda

Leminzi se zabavljaju skačući po ovci, no njihova igra završava nezgodom u kojoj Grizli ostaje bez krzna.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 68. epizoda

68. epizoda

Leminzi pronalaze knjigu o Robinu Hoodu i odlučuju se ugledati na slavnog odmetnika. Grizli ubrzo postaje meta njihovih planova.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 69. epizoda

69. epizoda

Jedan leming pretvara se u vilu i organizira čarobnu predstavu. Uz pomoć novih moći uspijeva se riješiti Grizlija.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 70. epizoda

70. epizoda

Grizli pronalazi posebnu rukavicu kojom može zaustaviti čarobne kamene kugle leminga. Time započinje novo nadmetanje.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 71. epizoda

71. epizoda

Grizli i leminzi otkrivaju dragocjenu krunu i započinju žestoku borbu kako bi je prisvojili.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 72. epizoda

72. epizoda

Nakon što dotakne tajanstveni zub, jedan leming pretvara se u neobično stvorenje nalik vukodlaku.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 73. epizoda

73. epizoda

Grizli koristi kokoš kako bi zaštitio svoje staklenke čokoladnog namaza od leminga. No njegovi protivnici ne odustaju tako lako.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 74. epizoda

74. epizoda

Grizli i leminzi pokušavaju dohvatiti staklenku omiljene poslastice koja je završila na teško dostupnom, visokom mjestu.
Nadgradi paket za ogled
7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 75. epizoda

75. epizoda

Grizli i leminzi upuštaju se u neobičnu igru u kojoj leminzi postaju vitezovi, a Grizli moćni čarobnjak.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 76. epizoda

76. epizoda

Leminzi pronalaze čarobni šešir koji im omogućuje da se pretvore u bića čije kostime nose.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 77. epizoda

77. epizoda

Grizlijeva poslastica misteriozno je uništena. Dok pokušava otkriti krivca, započinje nova komična istraga.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 78. epizoda

78. epizoda

Grizlijeva koliba iznenada oživljava i odlučuje se vratiti u Kanadu, ali bez Grizlija i leminga. Njihov zajednički dom ima vlastite planove!
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Grizzy and the Lemmings 4
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