Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 41. epizoda

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Medo Grizli i male napasti , Grizzy and the Lemmings

Sezona 4 Epizoda 41

Leminzi pronalaze simpatičnog kukca koji se hrani drvom i odlučuju ga udomiti. No njihov novi ljubimac ubrzo postaje ozbiljna prijetnja Grizlijevoj drvenoj kolibi.

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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 1. epizoda

1. epizoda

Grizli se posklizne i padne dok nosi bobice, no pritom slučajno izvede niz nevjerojatnih akrobacija koje oduševe leminge.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 2. epizoda

2. epizoda

Grizli i leminzi izgube staklenku omiljenog čokoladnog namaza u tajanstvenom labirintu. U pokušaju da je pronađu, i sami se izgube.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 3. epizoda

3. epizoda

Iz kolibe počinju misteriozno nestajati stvari. Grizli za sve krivi leminge, no ubrzo otkriva da su i oni žrtve neobičnih krađa.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 4. epizoda

4. epizoda

Grizli i leminzi otkrivaju žabu s neobičnom moći hipnoze, što izaziva niz nepredvidivih i komičnih situacija.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 5. epizoda

5. epizoda

Grizli pronalazi čarobni kompas koji pokazuje put prema onome što njegov vlasnik najviše želi.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 6. epizoda

6. epizoda

Grizli pronalazi čarobno žezlo koje sve što dotakne pretvara u zlato, a njegova nova moć izaziva pravi kaos.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 7. epizoda

7. epizoda

Leminzi organiziraju plesno natjecanje na kojem je glavna nagrada staklenka omiljenog čokoladnog namaza.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 8. epizoda

8. epizoda

Tijekom svađe Grizlija i leminga puca neobičan blok u kojem su zarobljeni njihovi davni preci.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 9. epizoda

9. epizoda

Leminzi pronalaze neobičnu kartašku igru koja njihove svakodnevne pustolovine pretvara u novu zabavu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 10. epizoda

10. epizoda

Leminzi otkrivaju nevjerojatno stablo iz kojeg teče čokoladni namaz, što izaziva novo nadmetanje s Grizlijem.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 11. epizoda

11. epizoda

Leminzi pronalaze čarobni majanski disk koji im omogućuje da se pretvore u neobična stvorenja. Njihove nove moći stvaraju nove probleme Grizliju.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 12. epizoda

12. epizoda

Grizli i leminzi otkrivaju čarobne majanske narukvice te započinju borbu za posljednju staklenku omiljenog čokoladnog namaza.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 13. epizoda

13. epizoda

Dok se zabavljaju u drevnom majanskom hramu, leminzi slučajno pokreću neobičnu kozmičku pojavu koja potpuno mijenja njihovu svakodnevicu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 14. epizoda

14. epizoda

Grizliju je dosta nestašluka leminga pa ih odlučuje naučiti lijepom ponašanju. No njegovi pokušaji odgoja ne odvijaju se prema planu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 15. epizoda

15. epizoda

Tijekom još jedne svađe Grizli i leminzi sudaraju se sa saonicama Djeda Božićnjaka, što pokreće niz nepredvidivih događaja.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 16. epizoda

16. epizoda

Grizli oduzima leminzima daljinski upravljač kako bi napokon mogao gledati televiziju u miru. No leminzi pronalaze drugi i nastavljaju borbu za omiljeni program.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 17. epizoda

17. epizoda

Grizli i leminzi sjedaju na iznimno brze motorne sanjke i upuštaju se u uzbudljivu utrku na snijegu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 18. epizoda

18. epizoda

Leminzi su uvjereni da im je Grizli ukrao recept za omiljenu čokoladnu granitu, zbog čega izbija nova svađa.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 19. epizoda

19. epizoda

Grizli pronalazi posebnu svjetiljku koja može smanjivati i sabijati organske predmete. Njegovo novo otkriće ubrzo izaziva pravu pomutnju.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 20. epizoda

20. epizoda

Nakon što tablet eksplodira, neobične životinje iz videoigre oživljavaju. Grizli i leminzi suočavaju se s potpuno novim izazovima.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 21. epizoda

21. epizoda

U kolibi je ostala samo jedna mrkva, a Grizli i leminzi žele je iz potpuno različitih razloga. Tko će prvi doći do nje?
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 22. epizoda

22. epizoda

Leminzi odlučuju osloboditi tajanstvenog duha i poslati ga Grizliju, no njihova nestašna zamisao donosi nove nevolje.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 23. epizoda

23. epizoda

Leminzi pronalaze modernu kabinu sa svjetlosnim efektima i odlučuju je pretvoriti u savršeno mjesto za zabavu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 24. epizoda

24. epizoda

Leminzi pokušavaju uništiti Grizlijeve ledene skulpture, ali on ne namjerava dopustiti da mu pokvare umjetnička djela.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 25. epizoda

25. epizoda

Grizli i leminzi pronalaze spremnik prepun omiljenog čokoladnog namaza. Njihovo oduševljenje ubrzo prerasta u novo nadmetanje.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 26. epizoda

26. epizoda

Nakon što Grizli uništi Jetijev dom, leminzi dovode neobičnog gosta k njemu, što izaziva novu pomutnju.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 27. epizoda

27. epizoda

Grizli odlučuje posvojiti kokosov orah i ponašati se prema njemu kao prema članu obitelji.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 28. epizoda

28. epizoda

Grizli se pretvara da je uganuo gležanj kako bi ga leminzi morali njegovati i ispunjavati njegove želje.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 29. epizoda

29. epizoda

Leminzi organiziraju mali zabavni sajam, no Grizli im krade žetone i tako započinje novo nadmetanje.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 30. epizoda

30. epizoda

Leminzi se zabavljaju igrajući pikulama, ali njihova bučna igra izluđuje Grizlija i narušava njegov mir.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 31. epizoda

31. epizoda

Grizli odlučuje zamijeniti svoju nezainteresiranu ribicu za veselu i umiljatu ribicu leminga. No njegova zamjena donosi nove nevolje.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 32. epizoda

32. epizoda

Leminzi od limenki izrađuju zabavni tobogan na plaži, no njihova bučna igra ubrzo počinje smetati Grizliju.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 33. epizoda

33. epizoda

Leminzi odlučuju spašavati rakove, ali njihova dobra namjera pretvara se u pravi kaos kada se koliba napuni neželjenim gostima.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 34. epizoda

34. epizoda

Leminzi pronalaze nasukani brod i pretvaraju ga u svoje gusarsko igralište. Njihova nova pustolovina donosi brojne nestašluke.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 35. epizoda

35. epizoda

Grizli i leminzi otkrivaju skupinu rakova koji žive u neobičnom podvodnom gradu te se upuštaju u novu pustolovinu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 36. epizoda

36. epizoda

Koliba izgleda kao da se u njoj odigrala epska bitka, a Grizliju nema ni traga. Što se dogodilo i kamo je nestao?
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 37. epizoda

37. epizoda

Dok Grizli pokušava ubrati kokosove orahe, leminzi pronalaze čarobnu školjku koja njihove nestašluke podiže na novu razinu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 38. epizoda

38. epizoda

Grizli želi u miru gledati televiziju, ali leminzi imaju drukčije planove. Njihova glazbena zabava pretvara kolibu u pravu koncertnu pozornicu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 39. epizoda

39. epizoda

Neočekivano lansiranje rakete odvodi Grizlijevu kolibu ravno u svemir, gdje njega i leminge čeka neobična pustolovina.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 40. epizoda

40. epizoda

Grizli i leminzi okušavaju se u igri s reketima u kojoj bolji rezultat donosi veću nagradu. Nadmetanje ubrzo prerasta u pravi kaos.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 41. epizoda

41. epizoda

Leminzi pronalaze simpatičnog kukca koji se hrani drvom i odlučuju ga udomiti. No njihov novi ljubimac ubrzo postaje ozbiljna prijetnja Grizlijevoj drvenoj kolibi.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 42. epizoda

42. epizoda

Grizli pronalazi mladunče noja, a leminzi odmah odlučuju iskoristiti priliku za igru. Njihova zabava donosi nove nevolje nesretnom medvjedu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 43. epizoda

43. epizoda

Leminzi organiziraju veliku rođendansku zabavu, no Grizli nije raspoložen za slavlje. Njihovo veselje i njegova želja za mirom ubrzo dovode do novog sukoba.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 44. epizoda

44. epizoda

Grizli i leminzi odlučuju zaigrati skrivača u savani. Njihovo naizgled bezazleno nadmetanje pretvara se u neobičnu pustolovinu.
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7:00
Medo Grizli i male napasti - Sezona 4 - 45. epizoda

45. epizoda

Leminzi priređuju veliku zabavu koja privlači neželjene goste. Kada kolibu preplave šišmiši, Grizlijev mir potpuno nestaje.
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Grizzy and the Lemmings 4
S4/E41
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